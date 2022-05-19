Великобритания дополнительно передаст Украине артиллерию, ракеты и беспилотники
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном военное вооружение для Украины. Пакет помощи будет включать артиллерию, ракеты и беспилотники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
Согласно сообщению канцелярии, военная помощь Великобритании Украине будет содержать:
- дальнобойную артиллерию;
- ракеты класса "берег - корабль";
- беспилотники.
"Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединенного Королевства на 1,3 млрд стерлингов (1,62 млрд долларов, – ред.) премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса "берег – корабль", а также беспилотные летательные аппараты", - говорится в документе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Создал Бог Адама, Адам очнулся, ощупал себя и говорит Богу:
- Слушай ты мне сделал 32 зуба и 1 х.й, хочу наоборот - 32 х.я и 1 зуб.
Бог почесал репу, ну да ладно, решил помочь.
Адам снова очнулся, смотрит, Бог ухохатывается. Спрашивает Бога:
- Чего смеешься?
Тот отвечает:
- Да вот думаю, куда тебе мешок с яйцами пришить.