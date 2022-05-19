Принцу Чарльзу подарили украинскую марку с российским кораблем. ФОТО

Во время визита в Оттаву британский принц Чарльз получил в подарок известную марку "Укрпочты" о российском военном корабле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

"Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку нашим партнерам. В то время как храбрые украинские военные защищают наш дом - Украину, многие наши граждане нашли убежище в Канаде", - отметила Ковалив.





По ее словам, члену британской королевской семьи марка была передана "от имени президента Украины и украинского народа".

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В посольстве напомнили, что в рамках королевского визита в Канаду принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили Украинский православный собор Успения Пресвятой Богородицы в Оттаве, где встретились с украинским обществом канадской столицы и украинскими дипломатами.





Его Высочество принц Чарльз и герцогиня Камилла пообщались с украинцами, прибывшими в Канаду в поисках временно убежища из-за войны, ознакомились с украинскими культурными традициями, бережно сохраненными канадцами украинского происхождения - писанкарством, вышивкой, украинскими песнями.