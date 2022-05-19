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Принцу Чарльзу подарили украинскую марку с российским кораблем. ФОТО

канада,принц,чарльз,візит

Во время визита в Оттаву британский принц Чарльз получил в подарок известную марку "Укрпочты" о российском военном корабле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

"Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку нашим партнерам. В то время как храбрые украинские военные защищают наш дом - Украину, многие наши граждане нашли убежище в Канаде", - отметила Ковалив.

Принцу Чарльзу подарили украинскую марку с российским кораблем 01
Принцу Чарльзу подарили украинскую марку с российским кораблем 02

По ее словам, члену британской королевской семьи марка была передана "от имени президента Украины и украинского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новую марку с кораблем начнут продавать в понедельник, - Укрпочта

В посольстве напомнили, что в рамках королевского визита в Канаду принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили Украинский православный собор Успения Пресвятой Богородицы в Оттаве, где встретились с украинским обществом канадской столицы и украинскими дипломатами.

Принцу Чарльзу подарили украинскую марку с российским кораблем 03
Принцу Чарльзу подарили украинскую марку с российским кораблем 04

Его Высочество принц Чарльз и герцогиня Камилла пообщались с украинцами, прибывшими в Канаду в поисках временно убежища из-за войны, ознакомились с украинскими культурными традициями, бережно сохраненными канадцами украинского происхождения - писанкарством, вышивкой, украинскими песнями.

Великобритания (4951) Канада (2078) корабль (2041) принц (32) Укрпочта (310)


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Подарок такой дорогого стоит .
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19.05.2022 16:58 Ответить
Подфаптило ему сегодня ...
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19.05.2022 17:08 Ответить
Юніон Джек. Історія прапора.

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19.05.2022 17:23 Ответить
А ему перевели слова Украинского пограничника?
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19.05.2022 17:24 Ответить
Як сер Чарльз ще й до Києва навідається, можно буде йому й сам корабель отой х...ий подарувати. На вічну пам'ять про щиру руку допомоги Великої Британії, які пам'ятатимуть наші прийдешні покоління. Аби ж відловити цю залізяку зі дна морського.
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19.05.2022 17:59 Ответить
По морським законам та купа залізяччя на дні Чорного моря тепер наша власність, так,що передамо як сувенір нашим союзникам після перемоги над Мордором.
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19.05.2022 22:18 Ответить
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19.05.2022 18:30 Ответить
 
 