Принцу Чарльзу подарували українську марку з російським кораблем. ФОТО
Під час візиту до Оттави британський принц Чарльз отримав у подарунок відому марку "Укрпошти" про російський військовий корабель.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
"Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. У той час, як хоробрі українські військові захищають наш дім - Україну, багато наших громадян знайшли прихисток у Канаді", - зазначила Ковалів.
За її словами, члену британської королівської родини марку було передано "від імені президента України та українського народу".
У посольстві нагадали, що у рамках королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український православний собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де зустрілись із українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами.
Його Високість принц Чарльз та герцогиня Камілла поспілкувалися з українцями, які прибули до Канади шукаючи тимчасово прихистку через війну, ознайомились з українськими культурними традиціями, дбайливо збереженими канадцями українського походження - писанкарством, вишивкою, українськими піснями.
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