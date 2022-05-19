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Принцу Чарльзу подарували українську марку з російським кораблем. ФОТО

канада,принц,чарльз,візит

Під час візиту до Оттави британський принц Чарльз отримав у подарунок відому марку "Укрпошти" про російський військовий корабель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. У той час, як хоробрі українські військові захищають наш дім - Україну, багато наших громадян знайшли прихисток у Канаді", - зазначила Ковалів.

Принцу Чарльзу подарували українську марку з російським кораблем 01
Принцу Чарльзу подарували українську марку з російським кораблем 02

За її словами, члену британської королівської родини марку було передано "від імені президента України та українського народу".

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У посольстві нагадали, що у рамках королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український православний собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де зустрілись із українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами.

Принцу Чарльзу подарували українську марку з російським кораблем 03
Принцу Чарльзу подарували українську марку з російським кораблем 04

Його Високість принц Чарльз та герцогиня Камілла поспілкувалися з українцями, які прибули до Канади шукаючи тимчасово прихистку через війну, ознайомились з українськими культурними традиціями, дбайливо збереженими канадцями українського походження - писанкарством, вишивкою, українськими піснями.

Автор: 

Велика Британія (5575) Канада (2191) корабель (1612) принц (14) Укрпошта (1081)


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19.05.2022 16:58 Відповісти
Подфаптило ему сегодня ...
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19.05.2022 17:08 Відповісти
Юніон Джек. Історія прапора.

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19.05.2022 17:23 Відповісти
А ему перевели слова Украинского пограничника?
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19.05.2022 17:24 Відповісти
Як сер Чарльз ще й до Києва навідається, можно буде йому й сам корабель отой х...ий подарувати. На вічну пам'ять про щиру руку допомоги Великої Британії, які пам'ятатимуть наші прийдешні покоління. Аби ж відловити цю залізяку зі дна морського.
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19.05.2022 17:59 Відповісти
По морським законам та купа залізяччя на дні Чорного моря тепер наша власність, так,що передамо як сувенір нашим союзникам після перемоги над Мордором.
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19.05.2022 22:18 Відповісти
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19.05.2022 18:30 Відповісти
 
 