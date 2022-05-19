Принцу Чарльзу подарували українську марку з російським кораблем. ФОТО

Під час візиту до Оттави британський принц Чарльз отримав у подарунок відому марку "Укрпошти" про російський військовий корабель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. У той час, як хоробрі українські військові захищають наш дім - Україну, багато наших громадян знайшли прихисток у Канаді", - зазначила Ковалів.





За її словами, члену британської королівської родини марку було передано "від імені президента України та українського народу".

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У посольстві нагадали, що у рамках королівського візиту до Канади принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український православний собор Успіння Пресвятої Богородиці в Оттаві, де зустрілись із українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами.





Його Високість принц Чарльз та герцогиня Камілла поспілкувалися з українцями, які прибули до Канади шукаючи тимчасово прихистку через війну, ознайомились з українськими культурними традиціями, дбайливо збереженими канадцями українського походження - писанкарством, вишивкою, українськими піснями.