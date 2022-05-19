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Британія додатково передасть Україні артилерію, ракети й безпілотники

джонсон

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном військове озброєння для України. Пакет допомоги включатиме артилерію, ракети й безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра.

Згідно з повідомленням канцелярії, військова допомога Британії Україні міститиме:

  • далекобійну артилерію;
  • ракети класу "берег - корабель";
  • безпілотники.

"Звернувши увагу на нещодавню заяву про виділення Україні додаткової військової допомоги з боку Сполученого Королівства на 1,3 млрд стерлінгів (1,62 млрд доларів, - ред.) прем'єр-міністр розповів, що для надання Україні підтримки у забезпеченні оборони серед іншого надходитиме далекобійна артилерія, ракети класу "берег - корабель", а також безпілотні літальні апарати", - сказано в документі.

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Автор: 

безпілотник (4083) Велика Британія (5539) зброя (7433) ракети (4000) артилерія (783) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+32
Боже-бережи королеву...
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19.05.2022 17:23
+25
Молодой Черчиль очень практичен и понятен. Все в тему. Спасибо за помощь и за искреннее отношение!
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19.05.2022 17:30
+22
Британія - безкомпромісний друг України!

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19.05.2022 17:30
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Боже-бережи королеву...
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19.05.2022 17:23 Відповісти
Дякуємо. Особисто мені, Великобританія подобається більше ніж США. А Борис - справжній друг України. Дай Бог йому здоров'я.
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19.05.2022 17:28 Відповісти
Джонсон -просто красунчик. Зачіска-мейнстрим повинна бути в Україні👍
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19.05.2022 17:30 Відповісти
Він і красунчик, і бандерівіець
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19.05.2022 21:17 Відповісти
Британія - безкомпромісний друг України!

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19.05.2022 17:30 Відповісти
Молодой Черчиль очень практичен и понятен. Все в тему. Спасибо за помощь и за искреннее отношение!
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19.05.2022 17:30 Відповісти
Разом знищимо московську орду!!!)))
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19.05.2022 17:31 Відповісти
Джонсон показує усьому світу чим Gentleman відрізняеться від Herr'ів, Monsieur'ів та Signore"ів.
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19.05.2022 17:32 Відповісти
На відміну від Байдена, Джонсон не сцикло, а красава.
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19.05.2022 17:32 Відповісти
вот это яйца у Бориса!!!
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19.05.2022 17:32 Відповісти
Установки залпового огня ,бьющие км на 300 очень нужны !
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19.05.2022 17:34 Відповісти
По сути британский ленд-лиз, без лишнего шума и трескотни .Боже! Храни Королеву!
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19.05.2022 17:41 Відповісти
Британія, це вам не роздуте США, зі своєю дуже думкою. Ті хочаб роблять те, що сказали. А старий Байден, лише голосні слова викрикає. Соромно за таких "партнерів"
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19.05.2022 17:42 Відповісти
Купи великого ґудзика, як для пальта, й приший собі на лоба - будеш губу пристібувати, а то вона в тебе надто розкатується.
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19.05.2022 18:42 Відповісти
ЦЕ КАЦАПОТРОЛЛЬ. Придивись до його всіх коментів
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19.05.2022 20:51 Відповісти
ростик у тебя ботокс из ушей потек - скоро сдохнешь кацап
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19.05.2022 22:03 Відповісти
Да, L 118 отличная гаубица, спасибо Британии.
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19.05.2022 17:43 Відповісти
Однако, вряд ли ее назовешь дальнобойной. Хотя пригодилась бы.
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19.05.2022 19:25 Відповісти
МТ-12 и Д-30, которые она заменит, тоже.
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19.05.2022 19:43 Відповісти
Я про слова канцелярии премьера ГБ. Там про передачу дальнобойной арты. Скорее всего 777 подкинут.
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19.05.2022 20:00 Відповісти
М 777 не состоит на вооружении ВС Британии. Специализированные ресурсы типа милитарного говорят именно про L 118 (раньше была инфа о передаче AS 90).
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19.05.2022 20:30 Відповісти
Маючи таких друзів,як Борис,розумієш що ніяки Оманмькі чи італійські договорняки не проканають!!!)))
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19.05.2022 17:44 Відповісти
Подяка тобі щира від усьго українського народу, добрий лицарю й козак Боря Джонсенко!
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19.05.2022 17:52 Відповісти
Обнимите там кто-то , Борю , за нас .... Какой-же классный ! он оказался ( и внешне такой прикольный ) .
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19.05.2022 17:52 Відповісти
Борис сказав, Борис зробив.
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19.05.2022 17:54 Відповісти
тепер я краще, ніж коли б то не було, розумію, чому Британія вийшла з ЄС.
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19.05.2022 18:06 Відповісти
нет они вышли по глупости своего населения
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19.05.2022 22:05 Відповісти
Борис порожняк нє гоніт
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19.05.2022 18:10 Відповісти
Душка Джонсон так же ненавидит *****, как он Зеленского
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19.05.2022 18:28 Відповісти
На тему яиц у Бориса... Напомнило анекдот...

Создал Бог Адама, Адам очнулся, ощупал себя и говорит Богу:
- Слушай ты мне сделал 32 зуба и 1 х.й, хочу наоборот - 32 х.я и 1 зуб.
Бог почесал репу, ну да ладно, решил помочь.
Адам снова очнулся, смотрит, Бог ухохатывается. Спрашивает Бога:
- Чего смеешься?
Тот отвечает:
- Да вот думаю, куда тебе мешок с яйцами пришить.
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19.05.2022 18:56 Відповісти
Рыцари Круглого Стола. Касте и Гитлера первыми ******* начали.
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19.05.2022 19:43 Відповісти
а коли вже нададуть ракети класу Україна - Крим і Україна - кацапстан, бажано із ядерними боєголовками.
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19.05.2022 21:05 Відповісти
ракеты класса "берег - корабль"; еееххууу)
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19.05.2022 21:32 Відповісти
 
 