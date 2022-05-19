Британія додатково передасть Україні артилерію, ракети й безпілотники

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном військове озброєння для України. Пакет допомоги включатиме артилерію, ракети й безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра.

Згідно з повідомленням канцелярії, військова допомога Британії Україні міститиме:

далекобійну артилерію;

ракети класу "берег - корабель";

безпілотники.

"Звернувши увагу на нещодавню заяву про виділення Україні додаткової військової допомоги з боку Сполученого Королівства на 1,3 млрд стерлінгів (1,62 млрд доларів, - ред.) прем'єр-міністр розповів, що для надання Україні підтримки у забезпеченні оборони серед іншого надходитиме далекобійна артилерія, ракети класу "берег - корабель", а також безпілотні літальні апарати", - сказано в документі.

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