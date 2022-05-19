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Украина получила 1 млн долларов в поддержку доменной системы, - Федоров

федоров

Корпорация ICANN выделила Украине 1 млн. долларов в поддержку стабильного функционирования украинской доменной системы. С момента российского вторжения доменная система Украины подверглась массированным кибератакам. Но для обеспечения ее бесперебойной работы требуются инвестиции в систему защиты.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ее бесперебойная работа – критически важная составляющая работы интернета. Именно благодаря доменам мы привыкли заходить на веб-сайты с помощью понятных адресов, например google.com или apple.com. Договоренность удалось добиться благодаря сотрудничеству команды Минцифры, правления ICANN и украинских стейкхолдеров доменной индустрии", - говорится в сообщении.

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Также Михаил Федоров отметил, что в минцифре продолжают поддерживать стабильную работу интернета в условиях вооруженной агрессии.

интернет (1706) помощь и поддержка (864) Федоров Михаил (503) Минцифры (314)


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19.05.2022 17:28 Ответить
Пропаганда терроризма.
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19.05.2022 17:32 Ответить
На жаль, через паплюжне відношення до державних ІТ-кадрів ніхто з толкових там працювати не буде. Так що там хоч ярд зелених давай - буде те ж саме що і з дурнуватою ідеєю централізованості інтернету на телекомі, плоди якої вони зараз і пожинають. У цій сфері на першому місці - кадри. А грошима треба вміти розпоряждатися, а в держ секторі в основному вміють їх пиляти з видимістю роботи - це факт.
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19.05.2022 21:35 Ответить
по темі під грифом "функціонування української доменної системи" мабуть і малося на увазі держ сектор...
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19.05.2022 21:37 Ответить
пане Федоров - google.com або apple.com ніяк НЕ належить до української доменної системи.
Можливо Ви мали на увазі щось на кшталт .gov ?
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19.05.2022 21:39 Ответить
 
 