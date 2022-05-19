Украина получила 1 млн долларов в поддержку доменной системы, - Федоров

Корпорация ICANN выделила Украине 1 млн. долларов в поддержку стабильного функционирования украинской доменной системы. С момента российского вторжения доменная система Украины подверглась массированным кибератакам. Но для обеспечения ее бесперебойной работы требуются инвестиции в систему защиты.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ее бесперебойная работа – критически важная составляющая работы интернета. Именно благодаря доменам мы привыкли заходить на веб-сайты с помощью понятных адресов, например google.com или apple.com. Договоренность удалось добиться благодаря сотрудничеству команды Минцифры, правления ICANN и украинских стейкхолдеров доменной индустрии", - говорится в сообщении.

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Также Михаил Федоров отметил, что в минцифре продолжают поддерживать стабильную работу интернета в условиях вооруженной агрессии.