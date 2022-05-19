Україна отримала 1 млн доларів на підтримку доменної системи, - Федоров

Корпорація ICANN виділила Україні 1 млн доларів на підтримку стабільного функціонування української доменної системи. З моменту російського вторгнення, доменна система України піддалася масованим кібератакам. Але для забезпечення її безперебійної роботи потрібні інвестиції у систему захисту.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Її безперебійна робота — критично важлива складова роботи інтернету. Саме завдяки доменам ми звикли заходити на веб-сайти за допомогою зрозумілих адрес, наприклад google.com або apple.com. Домовленість вдалося досягти завдяки співпраці команди Мінцифри, правління ICANN та українських стейкхолдерів доменної індустрії", - йдеться у повідомленні.

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Також Михайло Федоров зазначив, що у мінцифри продовжують підтримувати стабільну роботу інтернету в умовах збройної агресії.