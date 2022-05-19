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Україна отримала 1 млн доларів на підтримку доменної системи, - Федоров

федоров

Корпорація ICANN виділила Україні 1 млн доларів на підтримку стабільного функціонування української доменної системи. З моменту російського вторгнення, доменна система України піддалася масованим кібератакам. Але для забезпечення її безперебійної роботи потрібні інвестиції у систему захисту.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Її безперебійна робота — критично важлива складова роботи інтернету. Саме завдяки доменам ми звикли заходити на веб-сайти за допомогою зрозумілих адрес, наприклад google.com або apple.com. Домовленість вдалося досягти завдяки співпраці команди Мінцифри, правління ICANN та українських стейкхолдерів доменної індустрії", - йдеться у повідомленні.

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Також Михайло Федоров зазначив, що у мінцифри продовжують підтримувати стабільну роботу інтернету в умовах збройної агресії.

інтернет (1979) допомога і підтримка (1155) Федоров Михайло (872) Мінцифри (1177)


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19.05.2022 17:28 Відповісти
Пропаганда терроризма.
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19.05.2022 17:32 Відповісти
На жаль, через паплюжне відношення до державних ІТ-кадрів ніхто з толкових там працювати не буде. Так що там хоч ярд зелених давай - буде те ж саме що і з дурнуватою ідеєю централізованості інтернету на телекомі, плоди якої вони зараз і пожинають. У цій сфері на першому місці - кадри. А грошима треба вміти розпоряждатися, а в держ секторі в основному вміють їх пиляти з видимістю роботи - це факт.
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19.05.2022 21:35 Відповісти
по темі під грифом "функціонування української доменної системи" мабуть і малося на увазі держ сектор...
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19.05.2022 21:37 Відповісти
пане Федоров - google.com або apple.com ніяк НЕ належить до української доменної системи.
Можливо Ви мали на увазі щось на кшталт .gov ?
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19.05.2022 21:39 Відповісти
 
 