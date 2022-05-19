Каждый сотый бурят воюет в Украине, - журналистка

В Украине воюет 5 000 бурятов. Население республики при этом менее 500 тысяч человек. Такого нет ни в одном другом регионе РФ, но надеяться на протесты бесполезно.

Об этом рассказала в эфире "1+1" журналистка из Бурятии Раджана Дугар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин использует непропорциональное число военных из нероссийских регионов. Особенно это касается Бурятии. В Украине воюют уже 5 тысяч бурятов. В то же время население всей Бурятии меньше 500 000. Путин отправил на войну более 1% населения нашей народности. Такого нет ни в одном регионе", - сказала она

На вопрос ведущего, сколько бурят должно погибнуть, чтобы в РФ началась "бурятская революция", Раджана Дугар заявила, что несмотря на количество убитых, революция невозможна. Россия, по ее словам, превратилась в фашистское государство, и пока оно остается в таком виде, никакие изменения в нем невозможны.

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Также она рассказала, что Бурятия – очень бедный регион, дотационный, и великая революция там начаться не может.

"А вот такие регионы как Татарстан, республики Северного Кавказа, Урал, Дальний Восток. Россия вообще не монолитна, и в регионах существует подлинный сепаратизм", - добавила Раджана Дугар.