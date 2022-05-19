Кожен сотий бурят воює в Україні, - журналістка

В Україні воює 5 000 бурятів. Населення республіки при цьому менше 500 тис. людей. Такого нема в жодному іншому регіоні РФ, та сподіватися на протести марно.

Про це розповіла в ефірі "1+1" журналістка з Бурятії Раджана Дугар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Путін використовує непропорційне число військових з неросійських регіонів. Особливо це стосується Бурятії. В Україні воюють вже 5 тисяч бурятів. Водночас населення усієї Бурятії менше 500 000. Путін відправив на війну понад 1% населення нашої народності. Такого немає у жодному регіоні", - сказала вона

На запитання ведучого, скільки бурятів має загинути, щоб у РФ розпочалась "бурятська революція", Раджана Дугар заявила, що не дивлячись на кількість вбитих, революція неможлива. Росія, за її словами, перетворилася на фашистську державу, і поки вона залишається в такому вигляді, жодні зміни в ній неможливі.

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Також вона розповіла, що Бурятія - дуже бідний регіон, дотаційний, і велика революція там розпочатися не може.

"А от такі регіони як Татарстан, республіки Північного Кавказу, Урал, Далекий Схід. Росія взагалі не монолітна, і в регіонах існує справжній сепаратизм", - додала Раджана Дугар.