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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кожен сотий бурят воює в Україні, - журналістка

бурят,буряти

В Україні воює 5 000 бурятів. Населення республіки при цьому менше 500 тис. людей. Такого нема в жодному іншому регіоні РФ, та сподіватися на протести марно.

Про це розповіла в ефірі "1+1" журналістка з Бурятії Раджана Дугар, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Путін використовує непропорційне число військових з неросійських регіонів. Особливо це стосується Бурятії. В Україні воюють вже 5 тисяч бурятів. Водночас населення усієї Бурятії менше 500 000. Путін відправив на війну понад 1% населення нашої народності. Такого немає у жодному регіоні", - сказала вона

На запитання ведучого, скільки бурятів має загинути, щоб у РФ розпочалась "бурятська революція", Раджана Дугар заявила, що не дивлячись на кількість вбитих, революція неможлива. Росія, за її словами, перетворилася на фашистську державу, і поки вона залишається в такому вигляді, жодні зміни в ній неможливі.

Читайте: Смертність молодих бурятів після вторгення РФ до України зросла у 2,7 раза. ВІДЕО+ФОТО

Також вона розповіла, що Бурятія - дуже бідний регіон, дотаційний, і велика революція там розпочатися не може.

"А от такі регіони як Татарстан, республіки Північного Кавказу, Урал, Далекий Схід. Росія взагалі не монолітна, і в регіонах існує справжній сепаратизм", - додала Раджана Дугар.

Автор: 

росія (64895) Бурятія (40)


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Топ коментарі
+53
Каждый сотый воюет, а каждый двухсотый не воюет!
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19.05.2022 17:34
+26
Сподіваюсь, буряти, що воюють в Україні, вже до бурятії не повернуться.
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19.05.2022 17:35
+18
Якщо глянути на їх іпала, то поряд з ними шимпанзе виглядає Ален Делоном.
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19.05.2022 17:36
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Каждый сотый воюет, а каждый двухсотый не воюет!
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19.05.2022 17:34 Відповісти
парадокс бурята
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19.05.2022 17:53 Відповісти
эволюция бурята)
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19.05.2022 18:35 Відповісти
А каждьій трьєхсотьій наполовину воюєт!
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19.05.2022 19:38 Відповісти
Сподіваюсь, буряти, що воюють в Україні, вже до бурятії не повернуться.
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19.05.2022 17:35 Відповісти
Та да! Бурятські народні казки (була у моєму дитинстві така перша книжка) стануть казками вимерлого народу. 😊 Ще через деякий час їх привласнять кацапи, як це зробили з деякими українськими ("Морозко", чи "Колобок", наприклад.)
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19.05.2022 18:54 Відповісти
Да пусть возвращаются, в пакетах.
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19.05.2022 19:40 Відповісти
Якщо глянути на їх іпала, то поряд з ними шимпанзе виглядає Ален Делоном.
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19.05.2022 17:36 Відповісти
Буряты это по сути те же монголы. Что интересно про калмыков, которые тоже монголы ничего не слышно. Хотя может быть это связано что у калмыков больше распространен буддизм, хотя оба народа буддисты формально.
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19.05.2022 17:47 Відповісти
А також - нащадки аварів які там спочатку жили (літописних Обрів) які на своєму шляху з Байкалу до Європи, зруйнували не тільки першу державу слов'ян Антів на Київщині і союз племен Дулібів на Волині, а й пронеслись катком за Карпати і знищили там першу могутню слов'янську державу Само, Болгарський каганат, примусили Візантію платити данину, і зруйнували своїми набігами не одне місто в Баварії...
Цю орду просто треба підрізати під корінь
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19.05.2022 17:51 Відповісти
Никто не знает кто такие авары.
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19.05.2022 17:54 Відповісти
Вообще эти орды они просто кочевали по степи, нападали на соседние пастбища и т.д. Так как вся территория от Болгар до Китая это была одна великая степь. Некоторым удавалось объединить эту территорию под формальной властью как Аттиле, но в целом там шел бурный обмен народов и культур.
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19.05.2022 17:57 Відповісти
Не мели дурниць! Авари (або обри) ніякого стосунку до монголоїдів(в тому числі бурятів та калмиків) не мають Це народи Північного Кавказу Вони взагалі відносяться до кавказьської гілки європейської раси Раніше іменувалися аланами , ясами , касогами Один з народів Північного Кавказу до цих пір так і називається - "аварці"
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19.05.2022 18:31 Відповісти
Це і є монголи .
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19.05.2022 18:44 Відповісти
Монголы это что-то типа славян. Но славяне это и хорваты, и украинцы.
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19.05.2022 18:49 Відповісти
Петров , якщо монголи це слов'яни , то ви марсіанин .
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19.05.2022 19:17 Відповісти
КаZZапу скажеш, що азіати - то слов'яни. Воно й у це повірить. КаZZапи ж всесвітні безмізкні дебіли
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19.05.2022 19:42 Відповісти
Речь про то что монголы это совокупность схожих племен, которые пошли своим путем.
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19.05.2022 20:19 Відповісти
хватит смотреть рентв
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19.05.2022 20:57 Відповісти
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19.05.2022 22:26 Відповісти
Хай відправляються до Йосі Кабзона, який їм дуже рад.
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19.05.2022 17:37 Відповісти
Хороший бурят - мёртвый бурят!
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19.05.2022 17:41 Відповісти
Улан-Уде не так вже і далеко ....
Давно там не горіло не взривалося ....
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19.05.2022 17:43 Відповісти
Казахстан вышел из соглашения СНГ -
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19.05.2022 17:47 Відповісти
+
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19.05.2022 20:41 Відповісти
Гниды косоглазые.Чтобы ваша бурятия до тла сгорела
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19.05.2022 17:47 Відповісти
Основа війська Чингоізхана стала основою войска Вови Пу 1
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19.05.2022 17:48 Відповісти
паРаша-московия - это выкидыш и продолжение Орды, своровавшее и присвоившее себе не

только историю Руси-Украины, но даже самоназвание.
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19.05.2022 20:45 Відповісти
Буряти це нащадки аварів (літописних Обрів) які на своєму шляху з Байкалу до Європи, зруйнували не тільки першу державу слов'ян Антів на Київщині і союз племен Дулібів на Волині, а й пронеслись катком за Карпати і знищили там першу могутню слов'янську державу Само, Болгарський каганат, примусили Візантію платити данину, і зруйнували своїми набігами не одне місто в Баварії...
Цю орду просто треба підрізати під корінь
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19.05.2022 17:50 Відповісти
Был опрос в бурятском селе как они относятся к войне. Они там говорят что тоже хотят пойти воевать. Короче, воинственный народ.
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19.05.2022 17:50 Відповісти
Скоро будет мертвым народом
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19.05.2022 17:56 Відповісти
Кожен сотий бурят стане двохсотим
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19.05.2022 17:51 Відповісти
боюсь шоб їх взагалі до Червоної Книги не занесли
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19.05.2022 17:58 Відповісти
буряти підараси та вороги України
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19.05.2022 17:54 Відповісти
все очень просто: пропаганда кремля действует на все народы россии. это невероятным кажется когда какой-нибудь бурят, якут или мага-шамиль аульный начинают предъявлять за то, что в Украине ущемляют русскоязычных, что у нас тут нацисты и нужно воевать с нато! вы вдумайтесь только в это! Где эти буряты, и где Украина! у Андрея Карпова, Луганского, Дяди Гриши полно таких стримов было с узкоглазыми и бородатыми "русскомирцами". Они реально зомби.
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19.05.2022 17:55 Відповісти
редакция, странная статья со всех сторон:
1. на фото якуты, с флагом Якутии
2. в Бурятии проживает около миллиона человек
3. самих бурятов в Бурятии около 300 тыс. чел.

если из них есть 50 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 50, то это хорошо. значит 10% мужского населения здесь. но там явно менее 10% населения военные и явно не все военные приехали к нам.

думаю под гребенку "бурятов" гребут всех подряд не словянской внешности
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19.05.2022 17:55 Відповісти
https://www.sibreal.org/a/buryaty-i-russkij-mir-/31844184.html https://www.sibreal.org/a/buryaty-i-russkij-mir-/31844184.html

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19.05.2022 20:46 Відповісти
Нєпарядак. Нада шоб каждий двухсотий.
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19.05.2022 17:56 Відповісти
под видом бурятов действуют северокорейцы. маскируются так же под якутов, тувинцев, калмыков и т. д.
на территории Украини с 15 года
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19.05.2022 18:00 Відповісти
Может быть. Но те кого ловят хорошо по русски говорят. Они точно в РФ живут.
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19.05.2022 18:05 Відповісти
это небольшие диверсионные группы северокорейской регулярной армии. спецназ. хорошо обучены и подготовлены. готовят москали и китайцы.
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19.05.2022 18:20 Відповісти
кожен сотий бурят стане "двухсотим" бурятом ...
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19.05.2022 18:03 Відповісти
а говорили шо они там буддисты, мирные и мяса не едят
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19.05.2022 18:05 Відповісти
те, кто пережил оккупацию, говорят,что эти ублюдки ещё хуже кадыровцев
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19.05.2022 18:06 Відповісти
денацифікація бурятів...чому )(уйлу не задають питання,чи хоть місцевій владі ,що )(уйло їх винищує..раби навіть не задумуються тому що раби
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19.05.2022 18:06 Відповісти
Мне прислали новый и очень жизненный анекдот:

Возвращаются из Украины домой: псковский десантник, кадыровский мародёр, московский военный советник, бурятский танкист, ростовский казак.

Вопрос: кто за рулём?

Ответ: водитель рефрижератора
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19.05.2022 18:08 Відповісти
за рулем той у кого кінцівки цілі
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19.05.2022 18:56 Відповісти
Вони себе рахують руськими.

Знайомтесь:Ваня из Бурятии
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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19.05.2022 18:14 Відповісти
для них це "гордість" обізвати себе руSSкіми....
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19.05.2022 20:01 Відповісти
Не рахують, а вважають.
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19.05.2022 21:07 Відповісти


https://youtu.be/sIe9yUZn2-M

вот так рассея-паРаша ассимилирует и превращает некоторых представителей коренных народов в манкуртов.
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19.05.2022 21:29 Відповісти
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M

вот так рассея-паРаша ассимилирует и превращает некоторых представителей коренных народов в манкуртов.
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19.05.2022 21:30 Відповісти
На телефон лінії психологічної допомоги побільшало дзвінків з Харківської області.
Надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

💬 Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років.

Впродовж лише останньої доби було отримано 56 дзвінків. Серед зґвалтованих: дев'ятирічні трійнята, дев'ятимісячна дівчинка, однорічний хлопчик (загинув), дворічна дівчинка, чоловіки 67 та 78 років. https://t.me/spravdi/8675 https://t.me/spravdi/8675

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19.05.2022 18:14 Відповісти
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19.05.2022 18:14 Відповісти
Каждый сотый бурят, вернется домой "двухсотым"
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19.05.2022 18:17 Відповісти
В полон не брати. Учора пийшла звістка від їхнього керівництва,
що місцеве населення підтримує продовження війскових дій в Україні.
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19.05.2022 18:23 Відповісти
Раджана Дугарова , а не Дугар . На днях в Бурятії пенсіонерка почала зривати літеру z з рейсового автобуса , пасажири її падтримали . Водій автобуса всіх висадив , а жіночку відвіз в поліцію .Був суд , в суді її захищала Нідія Нізовкіна ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/Низовкина,_Надежда_Юрьевна ) Нізовкіна отримала штраф 45 т рублів , а жіночка лишился всього майна ...
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19.05.2022 18:28 Відповісти
Раджана Дугарова , а не Дугар

Вона Раджана Дугар-Де Понте
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19.05.2022 22:32 Відповісти
мне нравится каждый двухсотый бурят
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19.05.2022 18:31 Відповісти
Татарстан на Камі та Волзі я б не сказав, що бідний. Порівняно з сусідніми областями ********* навіть багатий. Бував там часто (на КАМАЗі), ще коли Шаймієв був там нойоном. Націоналізм місцевих татарів для українця дуже помітний. Багато молоді, яка кинулась в іслам.
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19.05.2022 18:32 Відповісти
Якщо Кобзон не йде до бурятів, то буряти йдуть до Кобзона
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19.05.2022 18:37 Відповісти
Два місяця тому , до опозиціонерки Є. Балтатарової в Улан-Уде , прийшли з обшуком спецслужби . Вона змогла втікти з країни завдяки тому , що кацапи рукожопі у всьому , оформити документ що вона невиїздна забули зробити . Їй повезло , але вона без грошей , без нічого десь ...Якщо мене почує , Раджана , будь ласка , знайди Женю , допоможи їй !! Нажаль Нізовкіна невиїздна , саме Нідія , та її подруга Стецюра Тетяна , разом з місцевими шааманами , спалили кацапський триколор , про це написав на своїй сторінці Каспаров .
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19.05.2022 18:41 Відповісти
"Ви бурят? Как я рад!" (с) От тільки здохнуть тут у нас буряти всі,так само як і кабздох.
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19.05.2022 18:47 Відповісти
Бурят, Кобзон вас встретить будет рад.
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19.05.2022 19:10 Відповісти
https://zbruc.eu/node/111880 "Буряти імперських війн".
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19.05.2022 19:16 Відповісти
Обожнюю Віталія Портнікова !
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19.05.2022 19:21 Відповісти
https://www.chita.ru/

https //www.сhita.гu/

Спецоперация на Украине. 19мая2022 в19:17.

Светлая земная память вам, ребята- герои! А на небесах вы все живые !

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19.05.2022 19:36 Відповісти
.

пшла вон, рашистска шизо-фашистская срань

чтоб ты сдох, тварь, побыстрее.

https://www.chita.ru/text/gorod/2022/05/18/71338724/ Где можно помыться в говно-чите во время отключения горячей воды

https://www.chita.ru/text/gorod/2022/05/18/71338724/comments/
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19.05.2022 20:05 Відповісти
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19.05.2022 20:08 Відповісти
каждый сотый стаёт 200х сотым жареным бурятом
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19.05.2022 20:10 Відповісти
буряти ..бурільщики.. коротче дебіли
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19.05.2022 20:16 Відповісти
Бурятська публіцистка Раджана Дугар-Де Понте опублікувала на сайті одного з проєктів Радіо Свобода великий https://www.sibreal.org/a/buryaty-i-russkij-mir-/31844184.html текст , присвячений долі свого народу та його відповідальності за війну проти України. Відповідальності цієї вона з бурятів не знімає і пропонує ділити її з етнічними росіянами порівну. Але нагадує просту статистику: бурятів у Російській Федерації 462 тисячі. Етнічних росіян, між іншим, - 111 мільйонів. Порівну, як бачимо, не виходить. Чому ж саме буряти стали обличчям війни?

https://zbruc.eu/node/111880



Так зручно насамперед для самої Росії. Необхідно наголошувати на багатонаціональному характері і самої війни, і російської армії. До того ж, ця армія не перемагає, але здійснює численні військові злочини. Важливо, щоб із цими злочинами асоціювався воїн із монголоїдною зовнішністю. Воїн з усмішкою Юрія Гагаріна, як відомо, може лише перемагати, рятувати та пригощати дітей цукерками. Зґвалтування, пограбування та вбивства - це все буряти. А пам'ятник солдату-визволителю має мати яскраво виражені слов'янські риси. Ви коли-небудь бачили «солдата-визволителя» з бурятськими, єврейськими чи бодай українськими рисами обличчя? От і я не бачив. А тепер давайте згадаємо, скільки українців загинуло на фронтах Другої світової війни, стало героями та орденоносцями. Але ж ні: солдат-визволитель - він завжди етнічний росіянин. Альоша. «В Болгарії русскій солдат». Русскій. Нє бурят.

При цьому необхідно зрозуміти, що бурятів на цій війні - незалежно від того, чи беруть вони участь у скоєнні військових злочинів, чи ні - непропорційно багато у порівнянні з їхньою загальною чисельністю. Але це має свої пояснення. Потрібно спочатку зрозуміти, що Росія зробила із цим нечисленним народом - і в імперські, і в радянські, і в путінські часи. У бурятів є своя національна республіка, але зовсім не обов'язково, що буряти, які воюють в Україні - звідти. Російське керівництво зробило все можливе, щоб велика територія розселення бурятів опинилася у різних регіонах Росії. Частина бурятів справді живе у Бурятії. Частина - у двох! - національних округах, один з яких об'єднаний із Читинською областю, а інший - з Іркутською областю. Сталося це об'єднання, зрозуміло ж, за Путіна, при цьому округи позбавили автономії і статусу суб'єктів федерації. Ну і є ще бурятські райони Іркутської області, які ніколи ніякого автономного статусу не мали. Якщо подивитеся на етнографічну карту реґіону, ви зрозумієте, що все це могло би бути Бурятією. Та не стало. Тому що так, по шматках, бурятів простіше русифікувати та сприяти їх деградації як нації. Тобто так над ними легше знущатися.

Не думаю, що треба пояснювати: весь цей сибірський реґіон - глибока депресивна провінція, молодим людям нема куди податися взагалі. І сільських бурятських округів це стосується ще більшою мірою, ніж Республіки Бурятії - ви ж не станете з'ясовувати, звідки родом солдат, з самої Бурятії або з Агінського Бурятського округу з його характерним синьо-жовтим прапором (цікаво, ще не заборонили?). Тому для молодої людини контрактна служба - один із небагатьох шансів заробити гроші та завести сім'ю. І так: буряти менше п'ють, ніж етнічні росіяни у сільській глибинці. І так: у бурятських селах краще збереглися національні традиції, а отже і національний спорт. Так: сільські буряти - молоді та міцні хлопці без життєвих перспектив. Те саме «гарматне м'ясо», яке дуже потрібне Путіну. З тією різницею, що жодна війна - хіба що ядерна - не знищить 111 мільйонів етнічних росіян. А загибель бурятів на війні - це питання виживання невеликого народу. Але що Путіну до бурятів? Багатьом із нас - і це теж треба сказати відверто - також хочеться, щоб убивця та ґвалтівник був монголоїдної зовнішності. Етнічні росіяни - особливо вихідці з прикордонних реґіонів Росії, які взагалі можуть бути етнічними українцями - надто схожі на тих, кого вони вбивають та ґвалтують. Нехай краще ґвалтівниками та вбивцями будуть не ті, хто так на нас подібний, а казкові «орки» або цілком реальні буряти - тим більше, що їх більше, ніж могло б бути. «Ви бурят, как я рад!» - зустріч солдата-бурята і Кобзона у лікарні під час окупації Донбасу. І дуже добре, жодний етнічний росіянин у цьому фільмі не бере участі.

Бере участь. Саме Російська імперія, Радянський Союз і путінська Росія зробили все можливе, щоб невеликий сибірський народ перетворився на «гарматне м'ясо» для етнічних росіян, які дивитимуться війну по телевізору та аплодуватимуть Путіну. Що взагалі ми знаємо про історію бурятського народу? Про те, як він був розділений між двома імперіями - Російською та Китайською? Про те, як створив свою державу - Бурят-Монголію, яка проіснувала майже стільки ж часу, скільки Українська Народна Республіка та ЗУНР? Про бурятські повстання в Китаї? Про те, як бурятську мову переводили зі старомонгольської писемності на латиницю, потім на кирилицю та позбавляли людей традицій та спадщини? Про бурятські літописи - у жодного іншого народу Сибіру нічого схожого немає. Про переклад буддійської енциклопедії Данджур ще у позаминулому столітті: між іншим, 200 томів вишуканою бурятською мовою - мовою, якою зараз перестають розмовляти, яка залишається тільки у бурятських селах. Легко сказати, що ці люди - просто дикуни з Півночі. Ні, це народ, який боровся за свою свободу й ідентичність і програв багатомільйонним націям. І тепер російська влада просто знищує його у черговій своїй дурній війні. У роки Другої світової буряти тисячами гинули у битві під Москвою - полководці Сталіна просто закидали німців їхніми трупами, а після війни про це ніхто й не згадував - кому потрібен російський герой із таким розрізом очей? 2014 року буряти горіли в танках під Донецьком, 2022 року - під Києвом та Харковом. Ну і, звичайно, виявилися вбивцями та ґвалтівниками. А справжні росіяни - вони добрі. «Хотят лі русскіе войни»? Очевидно, що ні. Це все буряти.

Те, що ми зараз бачимо на нашій землі - це не лише геноцид щодо українців. Це ще й геноцид по відношенню до народів Росії, які мають гинути за чужі імперські амбіції - і яким ніколи-ніколи за це навіть не подякують. І якщо ми думаємо про майбутнє України як демократичної країни, ми маємо замислитися над цією трагедією навіть зараз, коли бачимо серед російських солдатів бурята, якута чи аварця. Буряту, якуту чи аварцю не потрібна українська земля. Ми з вами точно знаємо, кому вона потрібна.

Тим більше, що до 1991 року ми всі були бурятами. Бурятами імперських воєн.

15.05.2022

https://zbruc.eu/node/111880
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19.05.2022 20:17 Відповісти
Нам треба всіляко підтримувати сепаратизм всіх регіонів РФ. Це питання нашого виживання! Бо всякі світові лідери-сцикуни ну дуже бояться роздроблення РФ. І зовсім не бояться знищення України. Вимикаємо емоції, стаємо циніками, мислимо стратегічно!
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19.05.2022 20:30 Відповісти
https://www.sibreal.org/a/buryaty-i-russkij-mir-/31844184.html

Меня в последнее время часто спрашивают о том, почему в "спецоперации" воюет так много бурят. Бурятских солдат действительно много на этой войне. В телеграм-канале "Монгольский узел" сообщили, что "по разным подсчётам, на фронте находится около 10 тысяч бурят".
Другие источники сообщают о пяти или шести тысячах человек. Скорее всего, в процентном соотношении на душу населения среди всех народов россии воюющие в Украине буряты лидируют.

Мне говорили, что нет ни одного бурятского села, откуда на фронте не оказалось бы хотя бы десятка-другого контрактников. Особенно тяжелая ситуация в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Создается полное впечатление зимы 1941 года. Отсутствие молодых бурятских мужчин в общественных местах уже бросается в глаза. Есть места, куда бурятские семьи ходят в полном составе: это условный "загород" и дацан. В дацанах вообще мало бурятских мужчин 20-40 лет. По словам родственников, из десяти бурятских семейств, пришедших на хурал, отцов не было ни у одной. В загородных местах отдыха на три-четыре семьи с детьми мужчин было в лучшем случае двое.

Буряты составляют всего 0,3 процента от населения рассеи, однако среди официально погибших их 2,8%. По количеству смертей на войне Дагестан обгоняет Бурятию, однако население Дагестана втрое больше. Ведущие телеграм-канала https://t.me/RakshaDemography/613 "Демография от Ракши" отобрали данные погибших бурят, возраст которых был известен на момент смерти, и посчитали, сколько мужчин в Бурятии умирали в среднем за такой же срок (53 дня) в "мирное" время (в среднем за 2019-2020 год). А затем добавили сверху тех, кто погиб на войне в Украине в соответствующих возрастных категориях.

Так вот, только подтвержденные случаи гибели военных из Бурятии на войне в Украине увеличили смертность бурятских мужчин в возрасте 18-45 лет на 70%, а смертность молодых мужчин до 30 лет - на 270%. Вдумайтесь в эти цифры! Численность бурят в эрэфии - около 462 тысяч человек. Что будет с этим народом, если он разом потеряет такое количество молодых здоровых мужчин репродуктивного возраста? Десятую часть крепких молодых мужчин, которые вырастили бы и поставили на ноги 20-30 тысяч детей...

О причинах такой катастрофической ситуации можно рассуждать бесконечно. Бурятские территории, состоящие из собственно Республики Бурятия, а также районов Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа, Забайкальского края и Агинского Бурятского округа, - большой депрессивный регион. Тотальная безработица, мизерные зарплаты, закредитованность населения привели к тому, что практически единственный выбор, который стоит перед молодым человеком в поиске выхода из экономического тупика, - это либо нелегальная миграция, либо служба в армии по контракту.

Кроме того, большую роль в сознательном выборе военной карьеры играет традиционое воспитание в бурятских семьях. Мальчиков с ранних лет приучают к самостоятельности, трудолюбию, умению постоять за себя, защитить близких. Огромной популярностью в Бурятии пользуются традиционные виды спорта, особенно национальная борьба - бухэ барилдаан.

В этом Бурятия похожа на Дагестан, другую республику с наибольшим количеством военных потерь в Украине. Молодой парень из маленького бурятского села, привыкший к суровым условиям жизни, тяжелому труду, ранним подьемам и дисциплине, довольно легко адаптируется к военному быту, а, подписав контракт, получает гарантированную достойную по меркам региона зарплату и льготную военную ипотеку, что для молодых семей является чуть ли не важнейшим фактором.

https://www.sibreal.org/a/v-ulan-ude-s-pominki-*******-provodyat-v-odnom-zdanii-s-detskoy-sektsiey/31826577.html

https://www.sibreal.org/a/v-ulan-ude-s-pominki-*******-provodyat-v-odnom-zdanii-s-detskoy-sektsiey/31826577.html СМОТРИ ТАКЖЕУлан-Удэ: поминки военных проводят в одном здании с детской секцией

Бурятские танкисты участвовали в боях на территории Украины задолго до 24 февраля этого года. Один из них, Доржи Батомункуев, получивший страшные ожоги в дебальцевской битве в 2015 году, https://novayagazeta.ru/articles/2015/03/02/63264-171-my-vse-znali-na-chto-idem-i-chto-mozhet-byt-187 дал интервью Елене Костюченко из "Новой газеты" в котором назвал путина "хитрым" и признался, что они с товарищами перед отправкой на Донбасс закрашивали номера у танков и снимали с формы шевроны и нашивки "в целях маскировки".

Командир отделения спецназа ДНР рассеянин Дмитрий Сапожников https://www.bbc.com/russian/international/2015/03/150325_donetsk_rebel_interview#share-tools в интервью урусской службе BBC оценил роль бурятских танкистов в битве за Дебальцевский плацдарм как решающую. Уже тогда буряты составляли наиболее боеспособную часть рассеянской армии, недаром незадолго до заброски наших контрактников в Донбасс бурятский экипаж одержал победу в международном танковом биатлоне.

Таким образом, профессионализм бурятских военных, заложенное воспитанием уважение к старшим, строгое следование приказам и выполнение боевых задач, вплоть до самопожертвования - всё это делает бурят квалицифированными солдатами. В 2010 году стало известно о https://www.baikal-daily.ru/news/20/15522/ подвиге Алдара Цыденжапова, 19-летнего матроса из Агинского Бурятского округа. 24 сентября 2010 года экипаж эсминца "Быстрый" находился на борту и готовился к боевому походу на Камчатку. Алдар и четверо его сослуживцев заступили на вахту. Когда в машинном отделении эсминца начался пожар, Алдар кинулся в его эпицентр и голыми руками перекрыл раскаленный вентиль.

Корабль и более 300 членов экипажа были спасены, но Алдар, получивший несовместимые с жизнью ожоги, умер в военном госпитале. Тогдашний ********** рассеи дима медведев посчитал Алдара недостойным звания героя рассеи: первоначально его намеревались наградить лишь орденом мужества. Только после возмущения общественности, сбора подписей на Change.org, обращений депутатов, представителей партий, ему было присвоено посмертно звание героя.

Я прекрасно понимаю, что меня сейчас многие начнут обвинять в попытке обелить свой народ. Скорее всего, в этом есть доля правды. Повторю ещё раз, если окажется, что среди бурят есть военные преступники - я первая буду требовать для них наказания. Пока же приведу несколько свидетельств о поведении бурятских солдат на оккупированной украинской территории из первых рук.

В первые дни войны в комментариях под постом в фейсбук-группе "Бурятия - наш Дом" промелькнуло упоминание о том, что бурятские танкисты не мародерствовали, а ходили по домам и пытались купить еду у местных жителей. Говорили, что ехали на учения и не знали о планах командования перейти границу с Украиной. О том же говорил один бурятский контрактник в телефонном разговоре с семьей накануне вторжения: радовался, что скоро приедет домой, но вместо этого оказался на войне.

Женщина из Украины, брат и племянница которой разговаривали с танкистами, писала в бурятской группе, что они были голодными, так как сухой паек им выдали на один день, не агрессивными, хотели домой. Многие из них были срочниками, молодыми парнями 18-19 лет, которых срочно "сделали" контрактниками. Житель Черниговщины писал о случае в Михайло-Коцюбинском: "Белорусы, которые стоят там оккупантами вместе с бурятами и московитами, забрали у селянина коня, зарезали и съели. Как в Первую мировую... А что делать, если москали просто отнимают еду, буряты - наиболее культурные среди оккупантов, покупают за деньги, а белорусы - "ми мiрния людзi..." (перевод мой). Было свидетельство от жительницы Бучи, что буряты в разговоре с ней пытались предупредить её, чтоб была осторожна, когда придут "они" - вероятно, псковские десантники или вагнеровцы. И в Бородянке люди говорили: "Буряты не стреляли".

После этого начались системные вбросы видео под громкими заголовками "буряты хуже кадыровцев" и т. п. При просмотре сюжета, однако, выясняется, что самым страшным преступлением предполагаемых бурят - солдат с азиатской внешностью, которых интервьюируемая назвала "плоскомордыми", была разрубленная топором дверь, что, конечно же, не есть хорошо, однако ничего похожего на пытки, изнасилования, казни там нет.

Сейчас в ход пошли уже откровенные фейки и "распятые мальчики", наподобие видео с якобы выжившим в Буче волонтером, которое подробно и грамотно разобрал Дмитро Канiболоцький. Подобные информационные вбросы делаются в попытке "сохранить лицо" русского солдата. Именно для этого был найден образ дикого бурята, который якобы вырезает мясо у живых собак, чтобы "сожрать". Пост с таким бредовым содержанием действительно гуляет по ленте.

К сожалению, участие в несправедливой захватнической войне в конце концов ожесточает и развращает даже самых стойких и высокоморальных людей. На такой войне не бывает солдат в чистых белых кителях, особенно если грабежи и насилие над мирным населением поощряет командование. российская армия и народ россии виновны в развязанной пуйлом агрессии. Кровь тысяч украинцев останется на нашей совести навсегда. Эта война покрыла позором россию. Но у этой бесславной медали есть ещё одна сторона. На совести руководства рассеи не только преступная агрессия против народа Украины, но и гибель тысяч собственных солдат. Особенно нерусских, которых кремлю, очевидно, меньше жалко. Пушечное мясо, которое можно бросать на передовую.

Украинцев, верящих в то, что большинство
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19.05.2022 20:31 Відповісти
панове, пишiть сюди цим бурятам, питайте за що вони здихають, навiщо прийшли за тисячi кiлоиетрiв вбивати в Україну ?

вони прийшли просто трохи заробити, тварюги... нехай здохнуть всi в Українi

https://www.chita.ru/text/gorod/2022/03/12/71230172/comments/
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19.05.2022 20:40 Відповісти
а кожний двухсотий вже відвоювався
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19.05.2022 21:03 Відповісти
Если Украина так воевало смели бы рашистов
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19.05.2022 21:16 Відповісти
А флаг якутии повесели на картинке
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19.05.2022 21:18 Відповісти
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ФОТО ЯКУТОВ В СТАТЬЕ О БУРЯТАХ И ВСЕ ТУПЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВАМ ВЕРЯТ И НАЧИНАЮТ НЕНАВИДЕТЬ БУРЯТ
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15.06.2024 12:43 Відповісти
 
 