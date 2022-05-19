Кожен сотий бурят воює в Україні, - журналістка
В Україні воює 5 000 бурятів. Населення республіки при цьому менше 500 тис. людей. Такого нема в жодному іншому регіоні РФ, та сподіватися на протести марно.
Про це розповіла в ефірі "1+1" журналістка з Бурятії Раджана Дугар, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Путін використовує непропорційне число військових з неросійських регіонів. Особливо це стосується Бурятії. В Україні воюють вже 5 тисяч бурятів. Водночас населення усієї Бурятії менше 500 000. Путін відправив на війну понад 1% населення нашої народності. Такого немає у жодному регіоні", - сказала вона
На запитання ведучого, скільки бурятів має загинути, щоб у РФ розпочалась "бурятська революція", Раджана Дугар заявила, що не дивлячись на кількість вбитих, революція неможлива. Росія, за її словами, перетворилася на фашистську державу, і поки вона залишається в такому вигляді, жодні зміни в ній неможливі.
Також вона розповіла, що Бурятія - дуже бідний регіон, дотаційний, і велика революція там розпочатися не може.
"А от такі регіони як Татарстан, республіки Північного Кавказу, Урал, Далекий Схід. Росія взагалі не монолітна, і в регіонах існує справжній сепаратизм", - додала Раджана Дугар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цю орду просто треба підрізати під корінь
Давно там не горіло не взривалося ....
только историю Руси-Украины, но даже самоназвание.
Цю орду просто треба підрізати під корінь
1. на фото якуты, с флагом Якутии
2. в Бурятии проживает около миллиона человек
3. самих бурятов в Бурятии около 300 тыс. чел.
если из них есть 50 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 50, то это хорошо. значит 10% мужского населения здесь. но там явно менее 10% населения военные и явно не все военные приехали к нам.
думаю под гребенку "бурятов" гребут всех подряд не словянской внешности
на территории Украини с 15 года
Возвращаются из Украины домой: псковский десантник, кадыровский мародёр, московский военный советник, бурятский танкист, ростовский казак.
Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижератора
Знайомтесь:Ваня из Бурятии
https://www.youtube.com/watch?v=***********
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
вот так рассея-паРаша ассимилирует и превращает некоторых представителей коренных народов в манкуртов.
вот так рассея-паРаша ассимилирует и превращает некоторых представителей коренных народов в манкуртов.
Надходять повідомлення про сексуальні злочини рашистів, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.
💬 Учора лише за одну годину, через пережите сексуальне насильство, звернулися 10 осіб, з них 8 - зґвалтовані неповнолітні. У тому числі двоє хлопчиків 10 років.
Впродовж лише останньої доби було отримано 56 дзвінків. Серед зґвалтованих: дев'ятирічні трійнята, дев'ятимісячна дівчинка, однорічний хлопчик (загинув), дворічна дівчинка, чоловіки 67 та 78 років. https://t.me/spravdi/8675 https://t.me/spravdi/8675
що місцеве населення підтримує продовження війскових дій в Україні.
Вона Раджана Дугар-Де Понте
https //www.сhita.гu/
Спецоперация на Украине. 19мая2022 в19:17.
Светлая земная память вам, ребята- герои! А на небесах вы все живые !
пшла вон, рашистска шизо-фашистская срань
чтоб ты сдох, тварь, побыстрее.
https://www.chita.ru/text/gorod/2022/05/18/71338724/ Где можно помыться в говно-чите во время отключения горячей воды
https://www.chita.ru/text/gorod/2022/05/18/71338724/comments/
https://zbruc.eu/node/111880
Так зручно насамперед для самої Росії. Необхідно наголошувати на багатонаціональному характері і самої війни, і російської армії. До того ж, ця армія не перемагає, але здійснює численні військові злочини. Важливо, щоб із цими злочинами асоціювався воїн із монголоїдною зовнішністю. Воїн з усмішкою Юрія Гагаріна, як відомо, може лише перемагати, рятувати та пригощати дітей цукерками. Зґвалтування, пограбування та вбивства - це все буряти. А пам'ятник солдату-визволителю має мати яскраво виражені слов'янські риси. Ви коли-небудь бачили «солдата-визволителя» з бурятськими, єврейськими чи бодай українськими рисами обличчя? От і я не бачив. А тепер давайте згадаємо, скільки українців загинуло на фронтах Другої світової війни, стало героями та орденоносцями. Але ж ні: солдат-визволитель - він завжди етнічний росіянин. Альоша. «В Болгарії русскій солдат». Русскій. Нє бурят.
При цьому необхідно зрозуміти, що бурятів на цій війні - незалежно від того, чи беруть вони участь у скоєнні військових злочинів, чи ні - непропорційно багато у порівнянні з їхньою загальною чисельністю. Але це має свої пояснення. Потрібно спочатку зрозуміти, що Росія зробила із цим нечисленним народом - і в імперські, і в радянські, і в путінські часи. У бурятів є своя національна республіка, але зовсім не обов'язково, що буряти, які воюють в Україні - звідти. Російське керівництво зробило все можливе, щоб велика територія розселення бурятів опинилася у різних регіонах Росії. Частина бурятів справді живе у Бурятії. Частина - у двох! - національних округах, один з яких об'єднаний із Читинською областю, а інший - з Іркутською областю. Сталося це об'єднання, зрозуміло ж, за Путіна, при цьому округи позбавили автономії і статусу суб'єктів федерації. Ну і є ще бурятські райони Іркутської області, які ніколи ніякого автономного статусу не мали. Якщо подивитеся на етнографічну карту реґіону, ви зрозумієте, що все це могло би бути Бурятією. Та не стало. Тому що так, по шматках, бурятів простіше русифікувати та сприяти їх деградації як нації. Тобто так над ними легше знущатися.
Не думаю, що треба пояснювати: весь цей сибірський реґіон - глибока депресивна провінція, молодим людям нема куди податися взагалі. І сільських бурятських округів це стосується ще більшою мірою, ніж Республіки Бурятії - ви ж не станете з'ясовувати, звідки родом солдат, з самої Бурятії або з Агінського Бурятського округу з його характерним синьо-жовтим прапором (цікаво, ще не заборонили?). Тому для молодої людини контрактна служба - один із небагатьох шансів заробити гроші та завести сім'ю. І так: буряти менше п'ють, ніж етнічні росіяни у сільській глибинці. І так: у бурятських селах краще збереглися національні традиції, а отже і національний спорт. Так: сільські буряти - молоді та міцні хлопці без життєвих перспектив. Те саме «гарматне м'ясо», яке дуже потрібне Путіну. З тією різницею, що жодна війна - хіба що ядерна - не знищить 111 мільйонів етнічних росіян. А загибель бурятів на війні - це питання виживання невеликого народу. Але що Путіну до бурятів? Багатьом із нас - і це теж треба сказати відверто - також хочеться, щоб убивця та ґвалтівник був монголоїдної зовнішності. Етнічні росіяни - особливо вихідці з прикордонних реґіонів Росії, які взагалі можуть бути етнічними українцями - надто схожі на тих, кого вони вбивають та ґвалтують. Нехай краще ґвалтівниками та вбивцями будуть не ті, хто так на нас подібний, а казкові «орки» або цілком реальні буряти - тим більше, що їх більше, ніж могло б бути. «Ви бурят, как я рад!» - зустріч солдата-бурята і Кобзона у лікарні під час окупації Донбасу. І дуже добре, жодний етнічний росіянин у цьому фільмі не бере участі.
Бере участь. Саме Російська імперія, Радянський Союз і путінська Росія зробили все можливе, щоб невеликий сибірський народ перетворився на «гарматне м'ясо» для етнічних росіян, які дивитимуться війну по телевізору та аплодуватимуть Путіну. Що взагалі ми знаємо про історію бурятського народу? Про те, як він був розділений між двома імперіями - Російською та Китайською? Про те, як створив свою державу - Бурят-Монголію, яка проіснувала майже стільки ж часу, скільки Українська Народна Республіка та ЗУНР? Про бурятські повстання в Китаї? Про те, як бурятську мову переводили зі старомонгольської писемності на латиницю, потім на кирилицю та позбавляли людей традицій та спадщини? Про бурятські літописи - у жодного іншого народу Сибіру нічого схожого немає. Про переклад буддійської енциклопедії Данджур ще у позаминулому столітті: між іншим, 200 томів вишуканою бурятською мовою - мовою, якою зараз перестають розмовляти, яка залишається тільки у бурятських селах. Легко сказати, що ці люди - просто дикуни з Півночі. Ні, це народ, який боровся за свою свободу й ідентичність і програв багатомільйонним націям. І тепер російська влада просто знищує його у черговій своїй дурній війні. У роки Другої світової буряти тисячами гинули у битві під Москвою - полководці Сталіна просто закидали німців їхніми трупами, а після війни про це ніхто й не згадував - кому потрібен російський герой із таким розрізом очей? 2014 року буряти горіли в танках під Донецьком, 2022 року - під Києвом та Харковом. Ну і, звичайно, виявилися вбивцями та ґвалтівниками. А справжні росіяни - вони добрі. «Хотят лі русскіе войни»? Очевидно, що ні. Це все буряти.
Те, що ми зараз бачимо на нашій землі - це не лише геноцид щодо українців. Це ще й геноцид по відношенню до народів Росії, які мають гинути за чужі імперські амбіції - і яким ніколи-ніколи за це навіть не подякують. І якщо ми думаємо про майбутнє України як демократичної країни, ми маємо замислитися над цією трагедією навіть зараз, коли бачимо серед російських солдатів бурята, якута чи аварця. Буряту, якуту чи аварцю не потрібна українська земля. Ми з вами точно знаємо, кому вона потрібна.
Тим більше, що до 1991 року ми всі були бурятами. Бурятами імперських воєн.
15.05.2022
https://zbruc.eu/node/111880
Меня в последнее время часто спрашивают о том, почему в "спецоперации" воюет так много бурят. Бурятских солдат действительно много на этой войне. В телеграм-канале "Монгольский узел" сообщили, что "по разным подсчётам, на фронте находится около 10 тысяч бурят".
Другие источники сообщают о пяти или шести тысячах человек. Скорее всего, в процентном соотношении на душу населения среди всех народов россии воюющие в Украине буряты лидируют.
Мне говорили, что нет ни одного бурятского села, откуда на фронте не оказалось бы хотя бы десятка-другого контрактников. Особенно тяжелая ситуация в Агинском Бурятском округе Забайкальского края. Создается полное впечатление зимы 1941 года. Отсутствие молодых бурятских мужчин в общественных местах уже бросается в глаза. Есть места, куда бурятские семьи ходят в полном составе: это условный "загород" и дацан. В дацанах вообще мало бурятских мужчин 20-40 лет. По словам родственников, из десяти бурятских семейств, пришедших на хурал, отцов не было ни у одной. В загородных местах отдыха на три-четыре семьи с детьми мужчин было в лучшем случае двое.
Буряты составляют всего 0,3 процента от населения рассеи, однако среди официально погибших их 2,8%. По количеству смертей на войне Дагестан обгоняет Бурятию, однако население Дагестана втрое больше. Ведущие телеграм-канала https://t.me/RakshaDemography/613 "Демография от Ракши" отобрали данные погибших бурят, возраст которых был известен на момент смерти, и посчитали, сколько мужчин в Бурятии умирали в среднем за такой же срок (53 дня) в "мирное" время (в среднем за 2019-2020 год). А затем добавили сверху тех, кто погиб на войне в Украине в соответствующих возрастных категориях.
Так вот, только подтвержденные случаи гибели военных из Бурятии на войне в Украине увеличили смертность бурятских мужчин в возрасте 18-45 лет на 70%, а смертность молодых мужчин до 30 лет - на 270%. Вдумайтесь в эти цифры! Численность бурят в эрэфии - около 462 тысяч человек. Что будет с этим народом, если он разом потеряет такое количество молодых здоровых мужчин репродуктивного возраста? Десятую часть крепких молодых мужчин, которые вырастили бы и поставили на ноги 20-30 тысяч детей...
О причинах такой катастрофической ситуации можно рассуждать бесконечно. Бурятские территории, состоящие из собственно Республики Бурятия, а также районов Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа, Забайкальского края и Агинского Бурятского округа, - большой депрессивный регион. Тотальная безработица, мизерные зарплаты, закредитованность населения привели к тому, что практически единственный выбор, который стоит перед молодым человеком в поиске выхода из экономического тупика, - это либо нелегальная миграция, либо служба в армии по контракту.
Кроме того, большую роль в сознательном выборе военной карьеры играет традиционое воспитание в бурятских семьях. Мальчиков с ранних лет приучают к самостоятельности, трудолюбию, умению постоять за себя, защитить близких. Огромной популярностью в Бурятии пользуются традиционные виды спорта, особенно национальная борьба - бухэ барилдаан.
В этом Бурятия похожа на Дагестан, другую республику с наибольшим количеством военных потерь в Украине. Молодой парень из маленького бурятского села, привыкший к суровым условиям жизни, тяжелому труду, ранним подьемам и дисциплине, довольно легко адаптируется к военному быту, а, подписав контракт, получает гарантированную достойную по меркам региона зарплату и льготную военную ипотеку, что для молодых семей является чуть ли не важнейшим фактором.
https://www.sibreal.org/a/v-ulan-ude-s-pominki-*******-provodyat-v-odnom-zdanii-s-detskoy-sektsiey/31826577.html
https://www.sibreal.org/a/v-ulan-ude-s-pominki-*******-provodyat-v-odnom-zdanii-s-detskoy-sektsiey/31826577.html СМОТРИ ТАКЖЕУлан-Удэ: поминки военных проводят в одном здании с детской секцией
Бурятские танкисты участвовали в боях на территории Украины задолго до 24 февраля этого года. Один из них, Доржи Батомункуев, получивший страшные ожоги в дебальцевской битве в 2015 году, https://novayagazeta.ru/articles/2015/03/02/63264-171-my-vse-znali-na-chto-idem-i-chto-mozhet-byt-187 дал интервью Елене Костюченко из "Новой газеты" в котором назвал путина "хитрым" и признался, что они с товарищами перед отправкой на Донбасс закрашивали номера у танков и снимали с формы шевроны и нашивки "в целях маскировки".
Командир отделения спецназа ДНР рассеянин Дмитрий Сапожников https://www.bbc.com/russian/international/2015/03/150325_donetsk_rebel_interview#share-tools в интервью урусской службе BBC оценил роль бурятских танкистов в битве за Дебальцевский плацдарм как решающую. Уже тогда буряты составляли наиболее боеспособную часть рассеянской армии, недаром незадолго до заброски наших контрактников в Донбасс бурятский экипаж одержал победу в международном танковом биатлоне.
Таким образом, профессионализм бурятских военных, заложенное воспитанием уважение к старшим, строгое следование приказам и выполнение боевых задач, вплоть до самопожертвования - всё это делает бурят квалицифированными солдатами. В 2010 году стало известно о https://www.baikal-daily.ru/news/20/15522/ подвиге Алдара Цыденжапова, 19-летнего матроса из Агинского Бурятского округа. 24 сентября 2010 года экипаж эсминца "Быстрый" находился на борту и готовился к боевому походу на Камчатку. Алдар и четверо его сослуживцев заступили на вахту. Когда в машинном отделении эсминца начался пожар, Алдар кинулся в его эпицентр и голыми руками перекрыл раскаленный вентиль.
Корабль и более 300 членов экипажа были спасены, но Алдар, получивший несовместимые с жизнью ожоги, умер в военном госпитале. Тогдашний ********** рассеи дима медведев посчитал Алдара недостойным звания героя рассеи: первоначально его намеревались наградить лишь орденом мужества. Только после возмущения общественности, сбора подписей на Change.org, обращений депутатов, представителей партий, ему было присвоено посмертно звание героя.
Я прекрасно понимаю, что меня сейчас многие начнут обвинять в попытке обелить свой народ. Скорее всего, в этом есть доля правды. Повторю ещё раз, если окажется, что среди бурят есть военные преступники - я первая буду требовать для них наказания. Пока же приведу несколько свидетельств о поведении бурятских солдат на оккупированной украинской территории из первых рук.
В первые дни войны в комментариях под постом в фейсбук-группе "Бурятия - наш Дом" промелькнуло упоминание о том, что бурятские танкисты не мародерствовали, а ходили по домам и пытались купить еду у местных жителей. Говорили, что ехали на учения и не знали о планах командования перейти границу с Украиной. О том же говорил один бурятский контрактник в телефонном разговоре с семьей накануне вторжения: радовался, что скоро приедет домой, но вместо этого оказался на войне.
Женщина из Украины, брат и племянница которой разговаривали с танкистами, писала в бурятской группе, что они были голодными, так как сухой паек им выдали на один день, не агрессивными, хотели домой. Многие из них были срочниками, молодыми парнями 18-19 лет, которых срочно "сделали" контрактниками. Житель Черниговщины писал о случае в Михайло-Коцюбинском: "Белорусы, которые стоят там оккупантами вместе с бурятами и московитами, забрали у селянина коня, зарезали и съели. Как в Первую мировую... А что делать, если москали просто отнимают еду, буряты - наиболее культурные среди оккупантов, покупают за деньги, а белорусы - "ми мiрния людзi..." (перевод мой). Было свидетельство от жительницы Бучи, что буряты в разговоре с ней пытались предупредить её, чтоб была осторожна, когда придут "они" - вероятно, псковские десантники или вагнеровцы. И в Бородянке люди говорили: "Буряты не стреляли".
После этого начались системные вбросы видео под громкими заголовками "буряты хуже кадыровцев" и т. п. При просмотре сюжета, однако, выясняется, что самым страшным преступлением предполагаемых бурят - солдат с азиатской внешностью, которых интервьюируемая назвала "плоскомордыми", была разрубленная топором дверь, что, конечно же, не есть хорошо, однако ничего похожего на пытки, изнасилования, казни там нет.
Сейчас в ход пошли уже откровенные фейки и "распятые мальчики", наподобие видео с якобы выжившим в Буче волонтером, которое подробно и грамотно разобрал Дмитро Канiболоцький. Подобные информационные вбросы делаются в попытке "сохранить лицо" русского солдата. Именно для этого был найден образ дикого бурята, который якобы вырезает мясо у живых собак, чтобы "сожрать". Пост с таким бредовым содержанием действительно гуляет по ленте.
К сожалению, участие в несправедливой захватнической войне в конце концов ожесточает и развращает даже самых стойких и высокоморальных людей. На такой войне не бывает солдат в чистых белых кителях, особенно если грабежи и насилие над мирным населением поощряет командование. российская армия и народ россии виновны в развязанной пуйлом агрессии. Кровь тысяч украинцев останется на нашей совести навсегда. Эта война покрыла позором россию. Но у этой бесславной медали есть ещё одна сторона. На совести руководства рассеи не только преступная агрессия против народа Украины, но и гибель тысяч собственных солдат. Особенно нерусских, которых кремлю, очевидно, меньше жалко. Пушечное мясо, которое можно бросать на передовую.
Украинцев, верящих в то, что большинство
вони прийшли просто трохи заробити, тварюги... нехай здохнуть всi в Українi
https://www.chita.ru/text/gorod/2022/03/12/71230172/comments/