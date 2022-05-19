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Новости
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Германия выделит около миллиарда евро бюджетной поддержки для Украины

гроші,євро

Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в размере около миллиарда евро. Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в четверг на встрече министров финансов G7 в Петерсберге вблизи Бонна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Речь идет о грантах, которые должны выплачиваться из бюджета на 2022 год без создания дополнительной задолженности. Средства будут направлены на обеспечение дееспособности разрушенного войной Украинского государства.

По словам Линднера, другие страны G7 тоже хотят принять участие в этом процессе. К примеру, Соединенные Штаты хотят мобилизовать 7,5 миллиарда долларов.

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По данным немецкого Минфина, на три месяца Украина попросила помощи в размере около 5 млрд. евро в месяц.

Однако после этого времени может потребоваться дополнительная поддержка.

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Дякуємо.
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19.05.2022 19:39 Ответить
НБУ, ти вирішив через курс 39 таким чином з карману українців забрати останні копійки?
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19.05.2022 19:42 Ответить
а 500 руплей не спасут гиганта мыслей ?
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19.05.2022 19:52 Ответить
Якщо Європа не кормитиме Українську армію -то буде кормити пуйловську.
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19.05.2022 22:43 Ответить
 
 