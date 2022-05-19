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Німеччина виділить близько мільярда євро бюджетної підтримки для України

гроші,євро

Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько мільярда євро. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у четвер на зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі поблизу Бонна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Йдеться про ґранти, які мають виплачуватися з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Кошти будуть спрямовані на забезпечення дієздатності зруйнованої війною Української держави.

За словами Лінднера, інші країни G7 також хочуть взяти участь у цьому процесі. Наприклад, Сполучені Штати хочуть мобілізувати 7,5 мільярда доларів.

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За даними німецького Мінфіну, на три місяці Україна попросила допомоги у розмірі близько 5 млрд євро на місяць.

Однак після цього часу може знадобитися додаткова підтримка.

Автор: 

Німеччина (7317) допомога і підтримка (1156)


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19.05.2022 19:39 Відповісти
НБУ, ти вирішив через курс 39 таким чином з карману українців забрати останні копійки?
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19.05.2022 19:42 Відповісти
а 500 руплей не спасут гиганта мыслей ?
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19.05.2022 19:52 Відповісти
Якщо Європа не кормитиме Українську армію -то буде кормити пуйловську.
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19.05.2022 22:43 Відповісти
 
 