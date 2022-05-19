Німеччина виділить близько мільярда євро бюджетної підтримки для України
Німеччина підтримає Україну короткостроковою бюджетною підтримкою у розмірі близько мільярда євро. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у четвер на зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі поблизу Бонна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Йдеться про ґранти, які мають виплачуватися з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Кошти будуть спрямовані на забезпечення дієздатності зруйнованої війною Української держави.
За словами Лінднера, інші країни G7 також хочуть взяти участь у цьому процесі. Наприклад, Сполучені Штати хочуть мобілізувати 7,5 мільярда доларів.
За даними німецького Мінфіну, на три місяці Україна попросила допомоги у розмірі близько 5 млрд євро на місяць.
Однак після цього часу може знадобитися додаткова підтримка.
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