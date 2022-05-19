Около 25% территории Харьковской области сейчас под оккупацией, – Синегубов

Сейчас около 25% территории Харьковской области под оккупацией России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Примерно 20–25% территории Харьковской области сейчас находится под оккупацией. Сначала было оккупировано 22 территориальные громады, сейчас уже меньше – этот показатель уменьшается фактически каждый день", – рассказал он.

Однако, по словам Синегубова, чем дальше украинские военные продвигаются, тем труднее, потому что оккупанты сейчас сосредоточили свое внимание на удержании позиций.

"То есть это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл и отошел, изменив свою тактику. Здесь он держится, и мы ценой жизни наших защитников завоевываем каждый метр нашей территории", – говорит глава ОГА.

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