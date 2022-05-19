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Новости Агрессия России против Украины Война
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Около 25% территории Харьковской области сейчас под оккупацией, – Синегубов

харківщина

Сейчас около 25% территории Харьковской области под оккупацией России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Примерно 20–25% территории Харьковской области сейчас находится под оккупацией. Сначала было оккупировано 22 территориальные громады, сейчас уже меньше – этот показатель уменьшается фактически каждый день", – рассказал он.

Однако, по словам Синегубова, чем дальше украинские военные продвигаются, тем труднее, потому что оккупанты сейчас сосредоточили свое внимание на удержании позиций.

"То есть это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл и отошел, изменив свою тактику. Здесь он держится, и мы ценой жизни наших защитников завоевываем каждый метр нашей территории", – говорит глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты провалили мобилизацию в захваченном Изюме, - председатель ОВА Синегубов

Харьковщина (5577) Синегубов (558)


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Топ комментарии
+12
мудрий нарід собі сам наобирав, хай насолоджується
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19.05.2022 20:05
+9
Як сумно спостеригати, що "патріоти" України зі Львова та Ужгорода сховалися в мирному тилу (в тер.обороні Львова), за 1200 км від реального фронту.

Як би УПА 70 років тому ховалася за 1200 км від армії Москви, то це б була не УПА.

А от харківська ТРО б'є армію РФ з першого дня війни, харківській 'Азов" також.
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19.05.2022 20:30
+8
...Без зайвого піару, звісно)) бо ж зараз війна, і не час для політики...
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19.05.2022 20:33
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В Запоріжжі запрацював гуманітарний штаб партії президента, який видає польську гуманітарку
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19.05.2022 20:03 Ответить
мудрий нарід собі сам наобирав, хай насолоджується
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19.05.2022 20:05 Ответить
здохни, гнида гавном брызжущая
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19.05.2022 20:51 Ответить
этот к хорошему всегда примажется...
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19.05.2022 20:09 Ответить
...Без зайвого піару, звісно)) бо ж зараз війна, і не час для політики...
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19.05.2022 20:33 Ответить
зникнуть кляти парашинци
як роса на сонці
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19.05.2022 20:09 Ответить
Точніше тобі- #какаяразница...
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19.05.2022 20:34 Ответить
А хіба партія "СН" - це, апріорі, влада?
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19.05.2022 21:01 Ответить
Як сумно спостеригати, що "патріоти" України зі Львова та Ужгорода сховалися в мирному тилу (в тер.обороні Львова), за 1200 км від реального фронту.

Як би УПА 70 років тому ховалася за 1200 км від армії Москви, то це б була не УПА.

А от харківська ТРО б'є армію РФ з першого дня війни, харківській 'Азов" також.
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19.05.2022 20:30 Ответить
Вони не сховались. Вони як найбільш постраждалі, в першу ж добу вивезли сім'ї до наївних бюргерів- волонтерів, а самі вдома наглядають щоб переселенці зі сходу їм не спортили житло яке їм здають за потрійну ціну.
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19.05.2022 20:36 Ответить
Піздьож.Карпатська січ. Під Харковом.
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19.05.2022 21:33 Ответить
Беззмістовна інформація, але те, що українці, повернувши наступом важливу частину Слобожанщини, вже не дозволять обстрілювати Харків вдруге тим самим шляхом, як було вперше - безкарно обстрілювати жителів міста, це факт, це тяжке рішення, яке вже ніколи не дозволить гітлєрівському гарматному м'ясу, так бездумно перебивати гармати на позиціях рашенського металобрухту під Києвом, в інших облцентрах,чи ще де-інде.
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19.05.2022 20:30 Ответить
 
 