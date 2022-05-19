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Близько 25% території Харківської області зараз під окупацією, - Синєгубов

харківщина

Зараз приблизно 25% території Харківської області під окупацією Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Приблизно 20–25% території Харківської області наразі знаходиться під окупацією. Спочатку було окуповано 22 територіальні громади, зараз уже менше – цей показник зменшується фактично щодня", – розповів він.

Проте, за словами Синєгубова, що далі українські військові просуваються, то важче, бо окупанти зараз зосередили свою увагу на утриманні позицій.

"Тобто це не сценарій Києва, Сум чи Чернігова, коли ворог уже зрозумів, що він цю битву програв і відійшов, змінивши свою тактику. Тут він тримається, і ми ціною життя наших захисників виборюємо кожен метр нашої території", – каже голова ОДА.

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Автор: 

Харківщина (6054) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
+12
мудрий нарід собі сам наобирав, хай насолоджується
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19.05.2022 20:05
+9
Як сумно спостеригати, що "патріоти" України зі Львова та Ужгорода сховалися в мирному тилу (в тер.обороні Львова), за 1200 км від реального фронту.

Як би УПА 70 років тому ховалася за 1200 км від армії Москви, то це б була не УПА.

А от харківська ТРО б'є армію РФ з першого дня війни, харківській 'Азов" також.
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19.05.2022 20:30
+8
...Без зайвого піару, звісно)) бо ж зараз війна, і не час для політики...
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19.05.2022 20:33
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В Запоріжжі запрацював гуманітарний штаб партії президента, який видає польську гуманітарку
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19.05.2022 20:03 Відповісти
мудрий нарід собі сам наобирав, хай насолоджується
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19.05.2022 20:05 Відповісти
здохни, гнида гавном брызжущая
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19.05.2022 20:51 Відповісти
этот к хорошему всегда примажется...
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19.05.2022 20:09 Відповісти
...Без зайвого піару, звісно)) бо ж зараз війна, і не час для політики...
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19.05.2022 20:33 Відповісти
зникнуть кляти парашинци
як роса на сонці
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19.05.2022 20:09 Відповісти
Точніше тобі- #какаяразница...
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19.05.2022 20:34 Відповісти
А хіба партія "СН" - це, апріорі, влада?
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19.05.2022 21:01 Відповісти
Як сумно спостеригати, що "патріоти" України зі Львова та Ужгорода сховалися в мирному тилу (в тер.обороні Львова), за 1200 км від реального фронту.

Як би УПА 70 років тому ховалася за 1200 км від армії Москви, то це б була не УПА.

А от харківська ТРО б'є армію РФ з першого дня війни, харківській 'Азов" також.
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19.05.2022 20:30 Відповісти
Вони не сховались. Вони як найбільш постраждалі, в першу ж добу вивезли сім'ї до наївних бюргерів- волонтерів, а самі вдома наглядають щоб переселенці зі сходу їм не спортили житло яке їм здають за потрійну ціну.
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19.05.2022 20:36 Відповісти
Піздьож.Карпатська січ. Під Харковом.
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19.05.2022 21:33 Відповісти
Беззмістовна інформація, але те, що українці, повернувши наступом важливу частину Слобожанщини, вже не дозволять обстрілювати Харків вдруге тим самим шляхом, як було вперше - безкарно обстрілювати жителів міста, це факт, це тяжке рішення, яке вже ніколи не дозволить гітлєрівському гарматному м'ясу, так бездумно перебивати гармати на позиціях рашенського металобрухту під Києвом, в інших облцентрах,чи ще де-інде.
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19.05.2022 20:30 Відповісти
 
 