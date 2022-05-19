Близько 25% території Харківської області зараз під окупацією, - Синєгубов

Зараз приблизно 25% території Харківської області під окупацією Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фокусу" повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Приблизно 20–25% території Харківської області наразі знаходиться під окупацією. Спочатку було окуповано 22 територіальні громади, зараз уже менше – цей показник зменшується фактично щодня", – розповів він.



Проте, за словами Синєгубова, що далі українські військові просуваються, то важче, бо окупанти зараз зосередили свою увагу на утриманні позицій.



"Тобто це не сценарій Києва, Сум чи Чернігова, коли ворог уже зрозумів, що він цю битву програв і відійшов, змінивши свою тактику. Тут він тримається, і ми ціною життя наших захисників виборюємо кожен метр нашої території", – каже голова ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти провалили мобілізацію в захопленому Ізюмі, - голова ОВА Синєгубов