Окупанти провалили мобілізацію в захопленому Ізюмі, - голова ОВА Синєгубов

В окупованому Ізюмі загарбники не змогли відправити чоловіків воювати проти України.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав в інтерв’ю виданню "Фокус", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є інформація, що вони намагалися це зробити, але фактично це був провал. Тобто вони дійсно змушували людей або виїжджати з Ізюма на територію Російської Федерації, або ставати до лав своїх збройних сил. Давали вибір: або - або. У нас немає інформації, що хтось зголосився стати до лав ЗС РФ", - сказав Синєгубов.

Він додав, що на Ізюмському напрямку тривають запеклі бойові дії між ЗСУ та окупаційними підрозділами РФ.

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