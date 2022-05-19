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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Окупанти провалили мобілізацію в захопленому Ізюмі, - голова ОВА Синєгубов

мобілізація,примусова

В окупованому Ізюмі загарбники не змогли відправити чоловіків воювати проти України.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов сказав в інтерв’ю виданню "Фокус", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є інформація, що вони намагалися це зробити, але фактично це був провал. Тобто вони дійсно змушували людей або виїжджати з Ізюма на територію Російської Федерації, або ставати до лав своїх збройних сил. Давали вибір: або - або. У нас немає інформації, що хтось зголосився стати до лав ЗС РФ", - сказав Синєгубов.

Він додав, що на Ізюмському напрямку тривають запеклі бойові дії між ЗСУ та окупаційними підрозділами РФ.

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Автор: 

окупація (6657) Харківщина (6054) Ізюм (325) мобілізація (3017) Синєгубов (857)


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Ето фіаско
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19.05.2022 16:07 Відповісти
А что Синегубов делает чтобы этих мобилизаций. не было? А то впечатление, что он рад делиться информацией о том что делают рашисты на украинской земле. Не тем надо хвастать должностному лицу во время войны.
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19.05.2022 16:10 Відповісти
Ага, так все и побежали за ***** под огонь гаубиц М777
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19.05.2022 16:32 Відповісти
если не получилось мобилизовать значит все поехали до *********
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19.05.2022 16:43 Відповісти
Або ,або , это почти одно и тоже , только с отсрочкой на пол года ,.
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19.05.2022 20:15 Відповісти
 
 