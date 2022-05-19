Оккупанты провалили мобилизацию в захваченном Изюме, - председатель ОВА Синегубов

В оккупированном Изюме захватчики не смогли отправить мужчин воевать против Украины.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но фактически это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или – или. У нас нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды ВС РФ", - сказал Синегубов.

Он добавил, что на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупационными подразделениями РФ.

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