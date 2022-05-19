Оккупанты провалили мобилизацию в захваченном Изюме, - председатель ОВА Синегубов
В оккупированном Изюме захватчики не смогли отправить мужчин воевать против Украины.
Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но фактически это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или – или. У нас нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды ВС РФ", - сказал Синегубов.
Он добавил, что на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупационными подразделениями РФ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олег Кущ #490032
показать весь комментарий19.05.2022 16:07 Ответить Мне нравится 1
Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий19.05.2022 16:10 Ответить Мне нравится 5
Vladimir Chayka
показать весь комментарий19.05.2022 16:32 Ответить Мне нравится 1
Aleks_15
показать весь комментарий19.05.2022 16:43 Ответить Мне нравится 2
Yakov Nemo
показать весь комментарий19.05.2022 20:15 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль