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Оккупанты провалили мобилизацию в захваченном Изюме, - председатель ОВА Синегубов

мобілізація,примусова

В оккупированном Изюме захватчики не смогли отправить мужчин воевать против Украины.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас есть информация, что они пытались это сделать, но фактически это был провал. То есть они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или – или. У нас нет информации, что кто-то вызвался стать в ряды ВС РФ", - сказал Синегубов.

Он добавил, что на Изюмском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия между ВСУ и оккупационными подразделениями РФ.

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оккупация (10109) Харьковщина (5577) Изюм (264) мобилизация (2734) Синегубов (558)


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Ето фіаско
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19.05.2022 16:07 Ответить
А что Синегубов делает чтобы этих мобилизаций. не было? А то впечатление, что он рад делиться информацией о том что делают рашисты на украинской земле. Не тем надо хвастать должностному лицу во время войны.
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19.05.2022 16:10 Ответить
Ага, так все и побежали за ***** под огонь гаубиц М777
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19.05.2022 16:32 Ответить
если не получилось мобилизовать значит все поехали до *********
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19.05.2022 16:43 Ответить
Або ,або , это почти одно и тоже , только с отсрочкой на пол года ,.
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19.05.2022 20:15 Ответить
 
 