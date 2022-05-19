Украина нуждается в более активном финансировании от международных партнеров, - Марченко

Для победы как можно быстрее Украине необходимо более активное финансирование от международных партнеров.

Об этом написал министр финансов Сергей Марченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для скорейшей победы Украина нуждается в более активном финансировании от наших международных партнеров. Приоритетом являются грантовые средства, поскольку нам важно не увеличивать долговую нагрузку", - написал Марченко.

Он подчеркнул, что российская агрессия является глобальной угрозой и приведет к катастрофическим последствиям, если ее не остановить, а ускорить победу Украины поможет военная помощь, финансирование и жесткие санкции.

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Марченко напомнил, что подтвержденная расчетами МВФ и Всемирного банка ежемесячная потребность украинского бюджета для финансирования только социальных и гуманитарных нужд составляет 5 млрд долларов. Кроме того, сейчас Украина говорит с партнерами не о расчетах и планировании, а о конкретных действиях и четко определенных дальнейших шагах.

"Уже сейчас мы работаем над планом восстановления Украины от разрушительных преступных действий РФ. Замороженные активы РФ должны быть направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры", - добавил Марченко.