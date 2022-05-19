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Новости Война
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Украина нуждается в более активном финансировании от международных партнеров, - Марченко

марченко,сергій

Для победы как можно быстрее Украине необходимо более активное финансирование от международных партнеров.

Об этом написал министр финансов Сергей Марченко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для скорейшей победы Украина нуждается в более активном финансировании от наших международных партнеров. Приоритетом являются грантовые средства, поскольку нам важно не увеличивать долговую нагрузку", - написал Марченко.

Он подчеркнул, что российская агрессия является глобальной угрозой и приведет к катастрофическим последствиям, если ее не остановить, а ускорить победу Украины поможет военная помощь, финансирование и жесткие санкции.

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Марченко напомнил, что подтвержденная расчетами МВФ и Всемирного банка ежемесячная потребность украинского бюджета для финансирования только социальных и гуманитарных нужд составляет 5 млрд долларов. Кроме того, сейчас Украина говорит с партнерами не о расчетах и планировании, а о конкретных действиях и четко определенных дальнейших шагах.

"Уже сейчас мы работаем над планом восстановления Украины от разрушительных преступных действий РФ. Замороженные активы РФ должны быть направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры", - добавил Марченко.

финансирование (1793) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+13
Це замість "дякуємо". Квартальські нахаби.
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19.05.2022 20:12
+9
Перш за все нам потрібні англійські суди, які посадять топ корупціонерів, німецькі прокуратори, які доведуть їх вину, нагляд за кожною копійкою державних видатків, а потім вже фіксування, яке реально піде на відновлення в країни, а не в кишені рил у корита...
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19.05.2022 20:13
+9
сам не пробовал зарабатывать или только на растрату запрограммирован?
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19.05.2022 20:16
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Це замість "дякуємо". Квартальські нахаби.
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19.05.2022 20:12 Ответить
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19.05.2022 20:44 Ответить
Перш за все нам потрібні англійські суди, які посадять топ корупціонерів, німецькі прокуратори, які доведуть їх вину, нагляд за кожною копійкою державних видатків, а потім вже фіксування, яке реально піде на відновлення в країни, а не в кишені рил у корита...
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19.05.2022 20:13 Ответить
сам не пробовал зарабатывать или только на растрату запрограммирован?
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19.05.2022 20:16 Ответить
де,плять,реформи?
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19.05.2022 20:25 Ответить
відколупуйте асфальт та реверсуйте в гроші-там 15 лярдів
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19.05.2022 20:38 Ответить
"бабкі" ворам
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19.05.2022 21:01 Ответить
А де ти скотина був, коли мільярди закатували в асфальт, коли коломойському купу бабла відвантажували? Досить вже триндіти.. Країні потрібні ефективні і чесні менеджери, особливо під час повномасштабної війни. Невже не накрались на схемах крадівництва і не тільки?
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20.05.2022 00:06 Ответить
Україна потребує, шоб ти ПНХ.
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20.05.2022 00:10 Ответить
суфлер разписав партитуру ось і мугикають під ніс, як Паніковський - Остап Ібрагімович, когда ми будем деліть наші деньгі.
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20.05.2022 00:51 Ответить
Потрібне активне фінансування для надактивного роздеребанування.
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20.05.2022 08:19 Ответить
 
 