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Новини Війна
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Україна потребує активнішого фінансування від міжнародних партнерів, - Марченко

марченко,сергій

Для перемоги якнайшвидше Україні необхідне активніше фінансування від міжнародних партнерів.

Про це написав міністр фінансів Сергій Марченко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для якнайскорішої перемоги Україна потребує більш активного фінансування від наших міжнародних партнерів. Пріоритетом є грантові кошти, оскільки нам важливо не збільшувати боргове навантаження", - написав Марченко.

Він наголосив, що російська агресія є глобальною загрозою і призведе до катастрофічних наслідків, якщо її не зупинити, а прискорити перемогу України допоможуть військова допомога, фінансування та жорсткі санкції.

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Марченко нагадав, що підтверджена розрахунками МВФ та Світового банку щомісячна потреба українського бюджету для фінансування лише соціальних та гуманітарних потреб становить 5 млрд доларів. Крім того, зараз Україна говорить із партнерами не про розрахунки й планування, а про конкретні дії та чітко визначені подальші кроки.

"Вже зараз ми працюємо над планом відновлення України від руйнівних злочинних дій РФ. Заморожені активи РФ мають бути направлені для відбудови зруйнованої інфраструктури", - додав Марченко.

Автор: 

фінансування (3087) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+13
Це замість "дякуємо". Квартальські нахаби.
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19.05.2022 20:12
+9
Перш за все нам потрібні англійські суди, які посадять топ корупціонерів, німецькі прокуратори, які доведуть їх вину, нагляд за кожною копійкою державних видатків, а потім вже фіксування, яке реально піде на відновлення в країни, а не в кишені рил у корита...
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19.05.2022 20:13
+9
сам не пробовал зарабатывать или только на растрату запрограммирован?
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19.05.2022 20:16
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Це замість "дякуємо". Квартальські нахаби.
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19.05.2022 20:12 Відповісти
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19.05.2022 20:44 Відповісти
Перш за все нам потрібні англійські суди, які посадять топ корупціонерів, німецькі прокуратори, які доведуть їх вину, нагляд за кожною копійкою державних видатків, а потім вже фіксування, яке реально піде на відновлення в країни, а не в кишені рил у корита...
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19.05.2022 20:13 Відповісти
сам не пробовал зарабатывать или только на растрату запрограммирован?
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19.05.2022 20:16 Відповісти
де,плять,реформи?
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19.05.2022 20:25 Відповісти
відколупуйте асфальт та реверсуйте в гроші-там 15 лярдів
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19.05.2022 20:38 Відповісти
"бабкі" ворам
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19.05.2022 21:01 Відповісти
А де ти скотина був, коли мільярди закатували в асфальт, коли коломойському купу бабла відвантажували? Досить вже триндіти.. Країні потрібні ефективні і чесні менеджери, особливо під час повномасштабної війни. Невже не накрались на схемах крадівництва і не тільки?
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20.05.2022 00:06 Відповісти
Україна потребує, шоб ти ПНХ.
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20.05.2022 00:10 Відповісти
суфлер разписав партитуру ось і мугикають під ніс, як Паніковський - Остап Ібрагімович, когда ми будем деліть наші деньгі.
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20.05.2022 00:51 Відповісти
Потрібне активне фінансування для надактивного роздеребанування.
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20.05.2022 08:19 Відповісти
 
 