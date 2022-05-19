Україна потребує активнішого фінансування від міжнародних партнерів, - Марченко

Для перемоги якнайшвидше Україні необхідне активніше фінансування від міжнародних партнерів.

Про це написав міністр фінансів Сергій Марченко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для якнайскорішої перемоги Україна потребує більш активного фінансування від наших міжнародних партнерів. Пріоритетом є грантові кошти, оскільки нам важливо не збільшувати боргове навантаження", - написав Марченко.

Він наголосив, що російська агресія є глобальною загрозою і призведе до катастрофічних наслідків, якщо її не зупинити, а прискорити перемогу України допоможуть військова допомога, фінансування та жорсткі санкції.

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Марченко нагадав, що підтверджена розрахунками МВФ та Світового банку щомісячна потреба українського бюджету для фінансування лише соціальних та гуманітарних потреб становить 5 млрд доларів. Крім того, зараз Україна говорить із партнерами не про розрахунки й планування, а про конкретні дії та чітко визначені подальші кроки.

"Вже зараз ми працюємо над планом відновлення України від руйнівних злочинних дій РФ. Заморожені активи РФ мають бути направлені для відбудови зруйнованої інфраструктури", - додав Марченко.