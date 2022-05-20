Оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут, - Кириленко

На линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

По словам Кириленко, обстрелы терпят Авдеевка, Очеретинская громада, Марьинка, Красногоровка, Торецк. Бахмут получил шесть ракетных, бомбовых и авиационных ударов.

Он добавил, что русские войска пытались перерезать основную трассу на Бахмут.

"Впрочем, этого не произошло, враг сегодня отражен уже вечером. И один из населенных пунктов также, из которого он двигался, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", – призвал глава области.

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