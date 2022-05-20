Оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут, - Кириленко
На линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.
По словам Кириленко, обстрелы терпят Авдеевка, Очеретинская громада, Марьинка, Красногоровка, Торецк. Бахмут получил шесть ракетных, бомбовых и авиационных ударов.
Он добавил, что русские войска пытались перерезать основную трассу на Бахмут.
"Впрочем, этого не произошло, враг сегодня отражен уже вечером. И один из населенных пунктов также, из которого он двигался, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", – призвал глава области.
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если говорят по трассу то всегда указывается два населенных пункта
Але, якщо знову буде чергова зрада, знову десь пропустять кацапів - тоді Ви праві. Але, в такому разі, де межа, скільки ще землі віддамо оркам?
Поэтому дурные контратаки приведут только к большим потерям в живой силе .
От і добре. От і файно.
Слава ЗСУ!