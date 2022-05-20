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Оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут, - Кириленко

бахмут

На линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

По словам Кириленко, обстрелы терпят Авдеевка, Очеретинская громада, Марьинка, Красногоровка, Торецк. Бахмут получил шесть ракетных, бомбовых и авиационных ударов.

Он добавил, что русские войска пытались перерезать основную трассу на Бахмут.

"Впрочем, этого не произошло, враг сегодня отражен уже вечером. И один из населенных пунктов также, из которого он двигался, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", – призвал глава области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту: разрушен целый подъезд пятиэтажки, повреждены другие здания. ФОТО

Донецкая область (9498) Кириленко Павел (638)


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Если , есть угроза окруженя, то лучше, сразу , отходить , Киев потом не поможет. Не ведитесь на обман , что бы не получился второй Марик В плену потом же ,не Зеленскому с Ермаком сидеть . Драться, можно ,только тогда ,когда есть надёжный тыл
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20.05.2022 07:12 Ответить
Пока угрозы окружения ещё нет,и трасса на Бахмут там не одна
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20.05.2022 08:13 Ответить
по дебильному сказал глава той администрации,
если говорят по трассу то всегда указывается два населенных пункта
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20.05.2022 08:30 Ответить
У нас тут кругом стоїть велика кількість ЗСУ. В Київській області. І так кругом в тилу. Зараз є як мінімум перевага 2 до 1 над кацапами. Звичайно, по техніці і авіації перевага на боці орків. Тому відступати в даному випадку абсолютно недоцільно - навпаки, треба туди просто дати підкріплення і самим оточувати кацапів. Звичайно, це втрати. Це війна. Але весь час відступати - війну не виграти.
Але, якщо знову буде чергова зрада, знову десь пропустять кацапів - тоді Ви праві. Але, в такому разі, де межа, скільки ще землі віддамо оркам?
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20.05.2022 10:07 Ответить
я могу сказать одно-в артиллерии и РСЗО кацапы превосходят нас 100-кратно(не на театре действий,а вообще),не меньше,а в боеприпасах к ним превосходит бесконечно ,даже с учетом натовских поставок.
Поэтому дурные контратаки приведут только к большим потерям в живой силе .
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20.05.2022 22:02 Ответить
Лучше отходить чем геройски сидеть в котлах, мне эти котлы уже по горло. Лучше карта временно помеяется в пользу орков, потом всё равно вернёмся и в котлах будут уже они.
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20.05.2022 17:35 Ответить
Яков прав-котел в северодонецке будет по типу мариупольского ,тем более еще и речка отделяет от лисичанска.
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20.05.2022 22:04 Ответить
Інакше кажучи, окупанти роблять смоктай (їхньою мовою - "делают сасай")
От і добре. От і файно.
Слава ЗСУ!
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20.05.2022 07:19 Ответить
 
 