Окупантам не вдалося перерізати трасу на Бахмут, - Кириленко

На лінії фронту в Донецькій області тривають обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За словами Кириленка, обстрілів зазнають Авдіївка, Очеретівська громада, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк. Бахмут зазнав шістьох ракетних, бомбових та авіаційних ударів.

Він додав, що російські війська намагалися перерізати основну трасу на Бахмут.

"Втім, цього не відбулося, ворог сьогодні відбитий вже увечері. І один із населених пунктів також, із якого він рухався, звільнений. Тому тяжкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію", – закликав голова області.

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