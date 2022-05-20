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Окупантам не вдалося перерізати трасу на Бахмут, - Кириленко

бахмут

На лінії фронту в Донецькій області тривають обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За словами Кириленка, обстрілів зазнають Авдіївка, Очеретівська громада, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк. Бахмут зазнав шістьох ракетних, бомбових та авіаційних ударів.

Він додав, що російські війська намагалися перерізати основну трасу на Бахмут.

"Втім, цього не відбулося, ворог сьогодні відбитий вже увечері. І один із населених пунктів також, із якого він рухався, звільнений. Тому тяжкі бої тривають, дуже нелегко. Людям необхідно евакуюватися, щоб нам було простіше звільняти нашу територію", – закликав голова області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту: зруйнований цілий під’їзд п'ятиповерхівки, пошкоджені інші будівлі. ФОТО

Автор: 

Донецька область (8308) Кириленко Павло (907)


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Если , есть угроза окруженя, то лучше, сразу , отходить , Киев потом не поможет. Не ведитесь на обман , что бы не получился второй Марик В плену потом же ,не Зеленскому с Ермаком сидеть . Драться, можно ,только тогда ,когда есть надёжный тыл
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20.05.2022 07:12 Відповісти
Пока угрозы окружения ещё нет,и трасса на Бахмут там не одна
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20.05.2022 08:13 Відповісти
по дебильному сказал глава той администрации,
если говорят по трассу то всегда указывается два населенных пункта
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20.05.2022 08:30 Відповісти
У нас тут кругом стоїть велика кількість ЗСУ. В Київській області. І так кругом в тилу. Зараз є як мінімум перевага 2 до 1 над кацапами. Звичайно, по техніці і авіації перевага на боці орків. Тому відступати в даному випадку абсолютно недоцільно - навпаки, треба туди просто дати підкріплення і самим оточувати кацапів. Звичайно, це втрати. Це війна. Але весь час відступати - війну не виграти.
Але, якщо знову буде чергова зрада, знову десь пропустять кацапів - тоді Ви праві. Але, в такому разі, де межа, скільки ще землі віддамо оркам?
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20.05.2022 10:07 Відповісти
я могу сказать одно-в артиллерии и РСЗО кацапы превосходят нас 100-кратно(не на театре действий,а вообще),не меньше,а в боеприпасах к ним превосходит бесконечно ,даже с учетом натовских поставок.
Поэтому дурные контратаки приведут только к большим потерям в живой силе .
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20.05.2022 22:02 Відповісти
Лучше отходить чем геройски сидеть в котлах, мне эти котлы уже по горло. Лучше карта временно помеяется в пользу орков, потом всё равно вернёмся и в котлах будут уже они.
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20.05.2022 17:35 Відповісти
Яков прав-котел в северодонецке будет по типу мариупольского ,тем более еще и речка отделяет от лисичанска.
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20.05.2022 22:04 Відповісти
Інакше кажучи, окупанти роблять смоктай (їхньою мовою - "делают сасай")
От і добре. От і файно.
Слава ЗСУ!
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20.05.2022 07:19 Відповісти
 
 