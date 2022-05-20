В Северодонецке осталось до 15 тысяч гражданских, - глава ВГА Стрюк

Обстрелы Северодонецка не утихают, в городе осталось около 15 тысяч гражданских, почти 70% жилищного фонда города разрушено или повреждено.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрелы не утихают. К сожалению, вчера было очень много раненых и погибших, город был обстрелян очень плотным огнем. Добавились у нас и разрушения, и жертвы", - сказал он.

При этом Стрюк сообщил, что в городе осталось до 15 тысяч жителей.

"Эти люди живут в бомбоубежищах, в подвалах жилых домов, где можно спрятаться, где можно найти укрытие от артиллерийских обстрелов", - добавил он.

Также он сообщил, что около 70% жилищного фонда города разрушено или повреждено.

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