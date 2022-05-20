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В Северодонецке осталось до 15 тысяч гражданских, - глава ВГА Стрюк

сєверодонецьк

Обстрелы Северодонецка не утихают, в городе осталось около 15 тысяч гражданских, почти 70% жилищного фонда города разрушено или повреждено.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрелы не утихают. К сожалению, вчера было очень много раненых и погибших, город был обстрелян очень плотным огнем. Добавились у нас и разрушения, и жертвы", - сказал он.

При этом Стрюк сообщил, что в городе осталось до 15 тысяч жителей.

"Эти люди живут в бомбоубежищах, в подвалах жилых домов, где можно спрятаться, где можно найти укрытие от артиллерийских обстрелов", - добавил он.

Также он сообщил, что около 70% жилищного фонда города разрушено или повреждено.

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обстрел (26872) Северодонецк (605)


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Якщо це не працівники критичної інфраструктури, то нема чого їм там робити.
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20.05.2022 09:50 Ответить
Там нема чого робити і працівникам критичної інфраструктури, тому що це кандидати на розстріл або полон. Треба всим виїзджати, не грати в "руесестську рулетку"
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20.05.2022 10:06 Ответить
Місцева вата - жде своїх
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20.05.2022 09:51 Ответить
Тупа місцева вата залишилась. А от "розумна" вата (типу опзж та інш.) давно звідти дала дьору
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20.05.2022 10:01 Ответить
Це місто буде знищене,як і Маріуполь.
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20.05.2022 10:09 Ответить
Рускій мір прийшов.
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20.05.2022 10:14 Ответить
Вата ждет прихода орков ина срусского мира.
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20.05.2022 10:22 Ответить
це все хто чекає на кремль
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20.05.2022 10:43 Ответить
За ***** хотят умереть
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20.05.2022 17:33 Ответить
 
 