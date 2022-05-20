У Сєверодонецьку залишилося до 15 тисяч цивільних, - голова ВЦА Стрюк

Обстріли Сєверодонецька не вщухають, у місті залишилося приблизно 15 тисяч цивільних, майже 70% житлового фонду міста зруйновано або пошкоджено.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Сєверодонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріли не вщухають. На жаль, вчора було дуже багато поранених і загиблих, місто було обстріляне дуже щільним вогнем. Додалися у нас і руйнування, і жертви", - сказав він.

При цьому Стрюк повідомив, що в місті залишилися до 15 тисяч жителів.

"Ці люди живуть в бомбосховищах, в підвалах житлових будинків, де можливо сховатися, де можливо знайти укриття від артилерійських обстрілів", - додав він.

Також він повідомив, що близько 70% житлового фонду міста зруйновано або пошкоджено.

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