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У Сєверодонецьку залишилося до 15 тисяч цивільних, - голова ВЦА Стрюк

сєверодонецьк

Обстріли Сєверодонецька не вщухають, у місті залишилося приблизно 15 тисяч цивільних, майже 70% житлового фонду міста зруйновано або пошкоджено.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Сєверодонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ.

"Обстріли не вщухають. На жаль, вчора було дуже багато поранених і загиблих, місто було обстріляне дуже щільним вогнем. Додалися у нас і руйнування, і жертви", - сказав він.

При цьому Стрюк повідомив, що в місті залишилися до 15 тисяч жителів.

"Ці люди живуть в бомбосховищах, в підвалах житлових будинків, де можливо сховатися, де можливо знайти укриття від артилерійських обстрілів", - додав він.

Також він повідомив, що близько 70% житлового фонду міста зруйновано або пошкоджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріли Сєверодонецька: росіяни вбили за день 12 мирних жителів, ще понад 40 - поранені, - Гайдай

Автор: 

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Якщо це не працівники критичної інфраструктури, то нема чого їм там робити.
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20.05.2022 09:50 Відповісти
Там нема чого робити і працівникам критичної інфраструктури, тому що це кандидати на розстріл або полон. Треба всим виїзджати, не грати в "руесестську рулетку"
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20.05.2022 10:06 Відповісти
Місцева вата - жде своїх
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20.05.2022 09:51 Відповісти
Тупа місцева вата залишилась. А от "розумна" вата (типу опзж та інш.) давно звідти дала дьору
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20.05.2022 10:01 Відповісти
Це місто буде знищене,як і Маріуполь.
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20.05.2022 10:09 Відповісти
Рускій мір прийшов.
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20.05.2022 10:14 Відповісти
Вата ждет прихода орков ина срусского мира.
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20.05.2022 10:22 Відповісти
це все хто чекає на кремль
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20.05.2022 10:43 Відповісти
За ***** хотят умереть
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20.05.2022 17:33 Відповісти
 
 