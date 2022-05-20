Россияне сменили тактику, планируя захватывать конкретные села на Донбассе, - вашингтонский Институт изучения войны

Россияне начали действовать в масштабе роты, а не батальонно-тактической группы, сосредоточившись на захвате конкретных сел в Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитику американского Института изучения войны (ISW).

Представитель министерства обороны США отметил, что российские силы по-прежнему сталкиваются с проблемами в координации связи между командирами и синхронизации артиллерийского огня при поддержке наземных атак.

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