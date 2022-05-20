Россияне сменили тактику, планируя захватывать конкретные села на Донбассе, - вашингтонский Институт изучения войны
Россияне начали действовать в масштабе роты, а не батальонно-тактической группы, сосредоточившись на захвате конкретных сел в Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитику американского Института изучения войны (ISW).
Представитель министерства обороны США отметил, что российские силы по-прежнему сталкиваются с проблемами в координации связи между командирами и синхронизации артиллерийского огня при поддержке наземных атак.
Топ комментарии
+16 Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий20.05.2022 10:50
+13 Joshua Merlin
показать весь комментарий20.05.2022 10:51
+8 Andrii Shevchenko
показать весь комментарий20.05.2022 11:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
повідомляє https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/19/ukraine-aid-senate/ The Washington Post.
Ухвалений законопроект передбачає, що розмір військової допомоги Україні становитиме 20 мільярдів доларів.
Документ також включає понад вісім мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже п'ять мільярдів доларів для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад мільярд доларів для сукупної підтримки біженців.
У нас же там в окопах термінатори. Можуть кілька годин просидіти під обстрілом з 203 мм Піонів, а потім зразу вилізти з бліндажів і йти в атаку. Нашітам втоми не відчувають.