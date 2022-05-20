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Новости Война
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Россияне сменили тактику, планируя захватывать конкретные села на Донбассе, - вашингтонский Институт изучения войны

рф,орки,окупанти,окупант,орк

Россияне начали действовать в масштабе роты, а не батальонно-тактической группы, сосредоточившись на захвате конкретных сел в Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитику американского Института изучения войны (ISW).

Представитель министерства обороны США отметил, что российские силы по-прежнему сталкиваются с проблемами в координации связи между командирами и синхронизации артиллерийского огня при поддержке наземных атак.

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армия РФ (19035) США (26381)


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Топ комментарии
+16
Дійсно нам треба зрозуміти, що рашка, як та акула із загнутими зубами. Але дехто з українців вже втомився від війни, сподіваються їздити не на Азовське море, а в Турцію чи Єгипет. Війна не буде переможною, якщо не буде достатньо патріотів, що готові віддати своє життя на фронті, терпіти економічні проблеми багато років, а корупціонер не зрозуміють, що якщо вони продовжать так само грабувати країну та її народ, то ми станемо придатком рашки
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20.05.2022 10:50
+13
расияны, хотите - сейте, хотите - куйте, хотите - друг у друга сосите... каждый из вас подохнет в Украине как пёс смердячий... и молодая не узнает какой там был у вас конец - убили, зарубили, смешали в говно... дохните... вам уже ничего не поможет... БОГ С УКРАИНОЙ!
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20.05.2022 10:51
+8
Нема? На карту глянь.
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20.05.2022 11:06
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щуряча тактика, бггг
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20.05.2022 10:49 Ответить
Дійсно нам треба зрозуміти, що рашка, як та акула із загнутими зубами. Але дехто з українців вже втомився від війни, сподіваються їздити не на Азовське море, а в Турцію чи Єгипет. Війна не буде переможною, якщо не буде достатньо патріотів, що готові віддати своє життя на фронті, терпіти економічні проблеми багато років, а корупціонер не зрозуміють, що якщо вони продовжать так само грабувати країну та її народ, то ми станемо придатком рашки
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20.05.2022 10:50 Ответить
Ви як мої думки прочитали. Ми з дружиною вже почали думати, куди влітку поїхати, бо відпочити трохи треба (з Києва ми за війну практично не виїзжали, окрім двох тижнів у квітні). У 2011-13 р. ми відпочивали в Криму, потім кілька років - у Запоріжській області на Азовському узбережжі. Зараз і це окуповане. Мабуть, у Карпати поїдемо.
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20.05.2022 11:04 Ответить
Зразу видно любителя боневтіка. Зморився болєзний?
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20.05.2022 12:09 Ответить
на отдых? во время войны? ты что больной на голову?
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20.05.2022 14:18 Ответить
Потрібно не віддавати життя на фронті, а здобувати перемогу. Чому я повинен терпіти економічні проблеми та думати як би там корупціонери стали менше красти? Та вони всі мають бути знищені або посаджені!
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20.05.2022 16:27 Ответить
расияны, хотите - сейте, хотите - куйте, хотите - друг у друга сосите... каждый из вас подохнет в Украине как пёс смердячий... и молодая не узнает какой там был у вас конец - убили, зарубили, смешали в говно... дохните... вам уже ничего не поможет... БОГ С УКРАИНОЙ!
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20.05.2022 10:51 Ответить
Им насрать. Святая миссия каждого мокшанина - сдохнуть на тупой войне
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20.05.2022 11:16 Ответить
У рамках https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dopomoga-ssha-ukrajini-kongres-uhvaliv-zakonoproyekt-pro-40-mlrd-dolariv-dopomogi-novini-ukrajini-50243627.html нового пакету допомоги від США на 40 мільярдів доларів , який напередодні схвалив Конгрес, Україна може отримати зенітні ракетні комплекси Patriot та далекобійну артилерію,
повідомляє https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/19/ukraine-aid-senate/ The Washington Post.
Ухвалений законопроект передбачає, що розмір військової допомоги Україні становитиме 20 мільярдів доларів.

Документ також включає понад вісім мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже п'ять мільярдів доларів для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад мільярд доларів для сукупної підтримки біженців.
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20.05.2022 10:54 Ответить
М'ясо закінчується.
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20.05.2022 10:55 Ответить
У складі роти? Та їх партизани перевішають
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20.05.2022 10:57 Ответить
хотіли взяти Київ за три дні, та були знищені під Білогорівкою
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20.05.2022 10:58 Ответить
Сил у кацапні нема. Хто утримує Залужного від наступу? Дєрьмак? Люська?
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20.05.2022 10:59 Ответить
Нема? На карту глянь.
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20.05.2022 11:06 Ответить
А че на карте? Север освобожден. На востоке, юге топчатся на месте.
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20.05.2022 11:17 Ответить
так и мы топчемся
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20.05.2022 14:19 Ответить
Пугать будешь голой сракой фсиновскую швабру,хрюсский...
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20.05.2022 11:37 Ответить
Гаррі Гранта просто не вистачає в командуванні. А так би за три дні Москву взяли.
У нас же там в окопах термінатори. Можуть кілька годин просидіти під обстрілом з 203 мм Піонів, а потім зразу вилізти з бліндажів і йти в атаку. Нашітам втоми не відчувають.
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20.05.2022 11:08 Ответить
Терпіння, колего, терпіння. На все свій час. Залужний знає свою справу. Нам треба розуміти, що є деякі речі, про які у ЗМІ не писатимуть, щоб і орки про то не прочитали.
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20.05.2022 11:10 Ответить
У нас немає достаньо далекобійної зброї аби наступати. А покласти 10 тис наших бійців, аби взяти умовний Ізюм - це занадто велика ціна.
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20.05.2022 11:42 Ответить
а почему у нас ее до сих пор нет???
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20.05.2022 20:43 Ответить
***** знищує села як основу аграрної держави щоб влаштувати черговий голодомор. Та ж сама тактика як знищували села Західної України щоб нікому було підтримувати УПА.
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20.05.2022 11:03 Ответить
Так операцией на Донбассе лично руководит Путин рисует стрелочки на карте даёт указания сроки цели задачи и это не шутка Вова играет в солдатиков....гель старый пердун с ума сошел....
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20.05.2022 11:10 Ответить
Планировали помарадерничать в столице, а теперь и селами не брезгуют. Да, мельчают орки.
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20.05.2022 11:10 Ответить
Теперь за работу должны взяться местные тро, фермеры...у орков нет шансов в войне с партизанами-аборигнами.
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20.05.2022 11:18 Ответить
Какие партизаны ? Спуститесь на землю .
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20.05.2022 11:54 Ответить
Коля, на тебя вся надежда!
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20.05.2022 11:56 Ответить
вторая армия мира
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20.05.2022 11:27 Ответить
ну разрушений и бед для украинцев они много нанесли
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20.05.2022 14:21 Ответить
худшее впереди
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20.05.2022 20:44 Ответить
значит, нашим надо придумать контртактику
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20.05.2022 12:11 Ответить
 
 