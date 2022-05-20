Росіяни змінили тактику, плануючи захоплювати конкретні села на Донбасі, - вашингтонський Інститут вивчення війни
Росіяни почали діяти в масштабі роти, а не батальонно-тактичної групи, зосередившись на захопленні конкретних сіл на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітику американського Інституту вивчення війни (ISW).
Представник міністерства оборони США зазначив, що російські сили, як і раніше, стикаються з проблемами у координації зв'язку між командирами та синхронізації артилерійського вогню за підтримки наземних атак.
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+16 Андрей Сафhjyjd
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повідомляє https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/19/ukraine-aid-senate/ The Washington Post.
Ухвалений законопроект передбачає, що розмір військової допомоги Україні становитиме 20 мільярдів доларів.
Документ також включає понад вісім мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже п'ять мільярдів доларів для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад мільярд доларів для сукупної підтримки біженців.
У нас же там в окопах термінатори. Можуть кілька годин просидіти під обстрілом з 203 мм Піонів, а потім зразу вилізти з бліндажів і йти в атаку. Нашітам втоми не відчувають.