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Новини Війна
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Росіяни змінили тактику, плануючи захоплювати конкретні села на Донбасі, - вашингтонський Інститут вивчення війни

рф,орки,окупанти,окупант,орк

Росіяни почали діяти в масштабі роти, а не батальонно-тактичної групи, зосередившись на захопленні конкретних сіл на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітику американського Інституту вивчення війни (ISW).

Представник міністерства оборони США зазначив, що російські сили, як і раніше, стикаються з проблемами у координації зв'язку між командирами та синхронізації артилерійського вогню за підтримки наземних атак.

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Автор: 

армія рф (17185) США (22473)


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Топ коментарі
+16
Дійсно нам треба зрозуміти, що рашка, як та акула із загнутими зубами. Але дехто з українців вже втомився від війни, сподіваються їздити не на Азовське море, а в Турцію чи Єгипет. Війна не буде переможною, якщо не буде достатньо патріотів, що готові віддати своє життя на фронті, терпіти економічні проблеми багато років, а корупціонер не зрозуміють, що якщо вони продовжать так само грабувати країну та її народ, то ми станемо придатком рашки
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20.05.2022 10:50
+13
расияны, хотите - сейте, хотите - куйте, хотите - друг у друга сосите... каждый из вас подохнет в Украине как пёс смердячий... и молодая не узнает какой там был у вас конец - убили, зарубили, смешали в говно... дохните... вам уже ничего не поможет... БОГ С УКРАИНОЙ!
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20.05.2022 10:51
+8
Нема? На карту глянь.
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20.05.2022 11:06
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щуряча тактика, бггг
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20.05.2022 10:49 Відповісти
Дійсно нам треба зрозуміти, що рашка, як та акула із загнутими зубами. Але дехто з українців вже втомився від війни, сподіваються їздити не на Азовське море, а в Турцію чи Єгипет. Війна не буде переможною, якщо не буде достатньо патріотів, що готові віддати своє життя на фронті, терпіти економічні проблеми багато років, а корупціонер не зрозуміють, що якщо вони продовжать так само грабувати країну та її народ, то ми станемо придатком рашки
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20.05.2022 10:50 Відповісти
Ви як мої думки прочитали. Ми з дружиною вже почали думати, куди влітку поїхати, бо відпочити трохи треба (з Києва ми за війну практично не виїзжали, окрім двох тижнів у квітні). У 2011-13 р. ми відпочивали в Криму, потім кілька років - у Запоріжській області на Азовському узбережжі. Зараз і це окуповане. Мабуть, у Карпати поїдемо.
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20.05.2022 11:04 Відповісти
Зразу видно любителя боневтіка. Зморився болєзний?
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20.05.2022 12:09 Відповісти
на отдых? во время войны? ты что больной на голову?
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20.05.2022 14:18 Відповісти
Потрібно не віддавати життя на фронті, а здобувати перемогу. Чому я повинен терпіти економічні проблеми та думати як би там корупціонери стали менше красти? Та вони всі мають бути знищені або посаджені!
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20.05.2022 16:27 Відповісти
расияны, хотите - сейте, хотите - куйте, хотите - друг у друга сосите... каждый из вас подохнет в Украине как пёс смердячий... и молодая не узнает какой там был у вас конец - убили, зарубили, смешали в говно... дохните... вам уже ничего не поможет... БОГ С УКРАИНОЙ!
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20.05.2022 10:51 Відповісти
Им насрать. Святая миссия каждого мокшанина - сдохнуть на тупой войне
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20.05.2022 11:16 Відповісти
У рамках https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/dopomoga-ssha-ukrajini-kongres-uhvaliv-zakonoproyekt-pro-40-mlrd-dolariv-dopomogi-novini-ukrajini-50243627.html нового пакету допомоги від США на 40 мільярдів доларів , який напередодні схвалив Конгрес, Україна може отримати зенітні ракетні комплекси Patriot та далекобійну артилерію,
повідомляє https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/19/ukraine-aid-senate/ The Washington Post.
Ухвалений законопроект передбачає, що розмір військової допомоги Україні становитиме 20 мільярдів доларів.

Документ також включає понад вісім мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже п'ять мільярдів доларів для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад мільярд доларів для сукупної підтримки біженців.
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20.05.2022 10:54 Відповісти
М'ясо закінчується.
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20.05.2022 10:55 Відповісти
У складі роти? Та їх партизани перевішають
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20.05.2022 10:57 Відповісти
хотіли взяти Київ за три дні, та були знищені під Білогорівкою
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20.05.2022 10:58 Відповісти
Сил у кацапні нема. Хто утримує Залужного від наступу? Дєрьмак? Люська?
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20.05.2022 10:59 Відповісти
Нема? На карту глянь.
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20.05.2022 11:06 Відповісти
А че на карте? Север освобожден. На востоке, юге топчатся на месте.
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20.05.2022 11:17 Відповісти
так и мы топчемся
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20.05.2022 14:19 Відповісти
Пугать будешь голой сракой фсиновскую швабру,хрюсский...
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20.05.2022 11:37 Відповісти
Гаррі Гранта просто не вистачає в командуванні. А так би за три дні Москву взяли.
У нас же там в окопах термінатори. Можуть кілька годин просидіти під обстрілом з 203 мм Піонів, а потім зразу вилізти з бліндажів і йти в атаку. Нашітам втоми не відчувають.
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20.05.2022 11:08 Відповісти
Терпіння, колего, терпіння. На все свій час. Залужний знає свою справу. Нам треба розуміти, що є деякі речі, про які у ЗМІ не писатимуть, щоб і орки про то не прочитали.
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20.05.2022 11:10 Відповісти
У нас немає достаньо далекобійної зброї аби наступати. А покласти 10 тис наших бійців, аби взяти умовний Ізюм - це занадто велика ціна.
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20.05.2022 11:42 Відповісти
а почему у нас ее до сих пор нет???
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20.05.2022 20:43 Відповісти
***** знищує села як основу аграрної держави щоб влаштувати черговий голодомор. Та ж сама тактика як знищували села Західної України щоб нікому було підтримувати УПА.
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20.05.2022 11:03 Відповісти
Так операцией на Донбассе лично руководит Путин рисует стрелочки на карте даёт указания сроки цели задачи и это не шутка Вова играет в солдатиков....гель старый пердун с ума сошел....
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20.05.2022 11:10 Відповісти
Планировали помарадерничать в столице, а теперь и селами не брезгуют. Да, мельчают орки.
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20.05.2022 11:10 Відповісти
Теперь за работу должны взяться местные тро, фермеры...у орков нет шансов в войне с партизанами-аборигнами.
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20.05.2022 11:18 Відповісти
Какие партизаны ? Спуститесь на землю .
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20.05.2022 11:54 Відповісти
Коля, на тебя вся надежда!
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20.05.2022 11:56 Відповісти
вторая армия мира
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20.05.2022 11:27 Відповісти
ну разрушений и бед для украинцев они много нанесли
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20.05.2022 14:21 Відповісти
худшее впереди
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20.05.2022 20:44 Відповісти
значит, нашим надо придумать контртактику
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20.05.2022 12:11 Відповісти
 
 