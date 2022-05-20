Росіяни змінили тактику, плануючи захоплювати конкретні села на Донбасі, - вашингтонський Інститут вивчення війни

Росіяни почали діяти в масштабі роти, а не батальонно-тактичної групи, зосередившись на захопленні конкретних сіл на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітику американського Інституту вивчення війни (ISW).

Представник міністерства оборони США зазначив, що російські сили, як і раніше, стикаються з проблемами у координації зв'язку між командирами та синхронізації артилерійського вогню за підтримки наземних атак.

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