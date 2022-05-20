Российские оккупанты загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис, блокируют доставку лекарств и продуктов
В Херсонской области действия российских захватчиков, которые блокируют доставку лекарств и продуктов, а также не могут наладить эффективное управление в громадах, обостряют гуманитарный кризис.
Об этом написал в Фейсбуке заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис", - отмечает Соболевский.
По его словам, российские захватчики заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможности снабжать людей лекарствами и продуктами первой необходимости, хотя в гуманитарных штабах Одесской и Николаевской областей находятся тонны грузов для Херсонщины. При этом сами захватчики раздают "гуманитарку" только на камеры, а деятельность украинских волонтеров прекращают, угрожают им, некоторые уже покинули область.
"Массовый отказ со стороны местного самоуправления работать на оккупантов создал управленческий вакуум в отдельных громадах. Захватчики и прислужники не умеют и не хотят решать проблемы громад, их интересы ограничиваются "сбором налогов", перераспределением имущества и других активов. Максимум – восстановить с мусорной свалки памятник коммунистической эпохи, развесить несколько полусоветских бордов и плакатов, сняться в двух-трех пропагандистских сюжетах", - пишет Соболевский.
Планирование и взаимодействие также отсутствуют, тем более что нет правовой базы: украинские законы - враги не признают, российские бездействуют, военные уставы напрасны в гражданском секторе.
"Единственное, что орки наладили хорошо, это террор и фильтрационные меры. Но это им не очень поможет, когда ВСУ начнет освобождать Херсонскую область", - отметил Соболевский.
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И он же не собирается затыкать рот своим холуям Арестовичу, Верещучке или Подоляку, которые своими тупыми высерами приносят кучу вреда именно сейчас. Или это не его компетенции?
Але якщо перед наступом підірвати обидва Антонівські мости через Конку (Дніпро не чіпати) - то вони дуже швидко почнуть відступати. І в районі Каховської греблі можна влаштувати Чорнобаївку в кубі.
Цель должна быть не выбивать кацапов или освобождать города, а максимально возможно ликвидировать кацапскую тяжелую (именно тяжелую, так как ее так просто не купишь в Китае, в отличие даже от высокотехнологической отрасли, которую засунул в контейнер и привез наплевав на санкции из Китая) и самих кацапов. Максимально много убивать и уничтожать за единицу времени и единицу риска ответного огня. Без цели идти в какой-то конкретный город. Ну и пока не будет новости, что наши учатся работать с комплексом пэтриот, летать на ф16 (или более дальноработающим птичкам) и оперировать с радарами, то надо бережно относиться к боекомплекту и своей технике, так как нет уверенности, что будут новые поставки и тем более качественно новой техники.