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Российские оккупанты загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис, блокируют доставку лекарств и продуктов

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В Херсонской области действия российских захватчиков, которые блокируют доставку лекарств и продуктов, а также не могут наладить эффективное управление в громадах, обостряют гуманитарный кризис.

Об этом написал в Фейсбуке заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис", - отмечает Соболевский.

По его словам, российские захватчики заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможности снабжать людей лекарствами и продуктами первой необходимости, хотя в гуманитарных штабах Одесской и Николаевской областей находятся тонны грузов для Херсонщины. При этом сами захватчики раздают "гуманитарку" только на камеры, а деятельность украинских волонтеров прекращают, угрожают им, некоторые уже покинули область.

"Массовый отказ со стороны местного самоуправления работать на оккупантов создал управленческий вакуум в отдельных громадах. Захватчики и прислужники не умеют и не хотят решать проблемы громад, их интересы ограничиваются "сбором налогов", перераспределением имущества и других активов. Максимум – восстановить с мусорной свалки памятник коммунистической эпохи, развесить несколько полусоветских бордов и плакатов, сняться в двух-трех пропагандистских сюжетах", - пишет Соболевский.

Планирование и взаимодействие также отсутствуют, тем более что нет правовой базы: украинские законы - враги не признают, российские бездействуют, военные уставы напрасны в гражданском секторе.

"Единственное, что орки наладили хорошо, это террор и фильтрационные меры. Но это им не очень поможет, когда ВСУ начнет освобождать Херсонскую область", - отметил Соболевский.

Читайте: Существует высокая вероятность боевых действий со стороны оккупантов для выхода на админграницу Херсонской области, - Генштаб ВСУ

лекарства (1222) гуманитарная катастрофа (146) Херсонская область (4713)


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Кто ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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20.05.2022 12:29 Ответить
ну скільки можна вже!!! піде, піде як зрадник,але після деокупації а навіщо це повторювати зараз при кожній новині про південь це звільнить якось Херсон? чи легше стане від цього? чи що ви пропонуете саме зараз здатися і не боротися? "раз уж так вишло" чи хочете снести зеленского зараз під час війни так це буде переворот і тоді ***** візьме нас при безвладді в Києві
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20.05.2022 12:38 Ответить
Нет. Если не говорить, то будут новые Чонгары, Перекопы, Херсоны, Каховки, Бердянски, Мелитополи, Мариуполи и т.д. Зеленое ЧМО должно осознавать что расплата за его предательство будет неизбежно и народ об этом не забудет.

И он же не собирается затыкать рот своим холуям Арестовичу, Верещучке или Подоляку, которые своими тупыми высерами приносят кучу вреда именно сейчас. Или это не его компетенции?
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20.05.2022 14:25 Ответить
ЗЕ, це твоїх рук справа. Підеш за це під трибунал і ніяка слава героя тобі не допоможе.
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20.05.2022 12:31 Ответить
Херсонщина под фашистами. Что тут ещё добавить?! Пока ВСУ не выбьют кацапов с украинской земли ситуация будет только ухудшаться.
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20.05.2022 12:31 Ответить
А скільки ще загине, скільки буде руйнацій, поки виб'ють....
Але якщо перед наступом підірвати обидва Антонівські мости через Конку (Дніпро не чіпати) - то вони дуже швидко почнуть відступати. І в районі Каховської греблі можна влаштувати Чорнобаївку в кубі.
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20.05.2022 12:43 Ответить
Не просто ухудшаться, а принудительно, специально, не с военной точки зрения ухудшаться. Чисто ради террора с провокацией. Раз Гиркин (фсбшник, лгун то есть) написал, что ожидается освобождение Херсона, то значит туда заманивают в ловушку, чтобы контратаковать 2 прорывами по флангам. Так что будут провоцировать десятком способов, чтобы политически заставить атаковать по уже готовому врагу. Притом с точки зрения оккупации там нет ничего, просто считанное число людей имитирует какую-то деятельность, обычные преступники без стратегической поддержки кацапов.

Цель должна быть не выбивать кацапов или освобождать города, а максимально возможно ликвидировать кацапскую тяжелую (именно тяжелую, так как ее так просто не купишь в Китае, в отличие даже от высокотехнологической отрасли, которую засунул в контейнер и привез наплевав на санкции из Китая) и самих кацапов. Максимально много убивать и уничтожать за единицу времени и единицу риска ответного огня. Без цели идти в какой-то конкретный город. Ну и пока не будет новости, что наши учатся работать с комплексом пэтриот, летать на ф16 (или более дальноработающим птичкам) и оперировать с радарами, то надо бережно относиться к боекомплекту и своей технике, так как нет уверенности, что будут новые поставки и тем более качественно новой техники.
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20.05.2022 12:51 Ответить
Ничого некажить верещучки....бозараз двине туди каравани годувати окупантів....
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20.05.2022 12:36 Ответить
Про яку доставку гумдопомоги мова? Це посібництво окупантам буде
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20.05.2022 13:38 Ответить
 
 