Российские оккупанты загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис, блокируют доставку лекарств и продуктов

В Херсонской области действия российских захватчиков, которые блокируют доставку лекарств и продуктов, а также не могут наладить эффективное управление в громадах, обостряют гуманитарный кризис.

Об этом написал в Фейсбуке заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области, загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис", - отмечает Соболевский.

По его словам, российские захватчики заблокировали гуманитарные коридоры, не давая возможности снабжать людей лекарствами и продуктами первой необходимости, хотя в гуманитарных штабах Одесской и Николаевской областей находятся тонны грузов для Херсонщины. При этом сами захватчики раздают "гуманитарку" только на камеры, а деятельность украинских волонтеров прекращают, угрожают им, некоторые уже покинули область.

"Массовый отказ со стороны местного самоуправления работать на оккупантов создал управленческий вакуум в отдельных громадах. Захватчики и прислужники не умеют и не хотят решать проблемы громад, их интересы ограничиваются "сбором налогов", перераспределением имущества и других активов. Максимум – восстановить с мусорной свалки памятник коммунистической эпохи, развесить несколько полусоветских бордов и плакатов, сняться в двух-трех пропагандистских сюжетах", - пишет Соболевский.

Планирование и взаимодействие также отсутствуют, тем более что нет правовой базы: украинские законы - враги не признают, российские бездействуют, военные уставы напрасны в гражданском секторе.

"Единственное, что орки наладили хорошо, это террор и фильтрационные меры. Но это им не очень поможет, когда ВСУ начнет освобождать Херсонскую область", - отметил Соболевский.

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