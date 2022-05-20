Зеленский о ракетном ударе рашистов по Лозовой: "Абсолютное зло, абсолютная глупость"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Лозовой российскими оккупантами.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Харьковщина. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному дому культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - говорится в сообщении.
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"Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили бы. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", - сказал Зеленский в интервью Axios.
Как сообщает экперт Андрей Клименко, в Украине с 21 мая отменяется ограничения на установления курса валют.
Соответствующее решение сегодня принял Нацбанк.
Ранее курс не должен был отклоняться от установленного Нацбанком более чем на 10%.
https://donpress.com/news/20-05-2022-v-ukraine-otmenyaetsya-ogranicheniya-na-ustanovleniya-kursa-valyut
Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.
Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.
Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282383971_5079825775457559_1484298180167865155_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wNw7n9E6SIUAX8VhY38&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8JMC3wpMio07rhPGheY6Q8WJCDM1-61R2Qq3SOxC9JaQ&oe=628C3758