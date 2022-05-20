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Новости Война
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Зеленский о ракетном ударе рашистов по Лозовой: "Абсолютное зло, абсолютная глупость"

лозова

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Лозовой российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковщина. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному дому культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - говорится в сообщении.

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Зеленский Владимир (20224) Лозовая (42) обстрел (26891) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+23
Лучше бы они все 95-м кварталом умерли тогда...
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20.05.2022 18:14
+20
Абсолютна дурість вірити в хороших москалів.
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20.05.2022 18:12
+18
Про дурість москалів тут зайве. А ти, Вова, таки дурень.
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20.05.2022 18:10
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Про дурість москалів тут зайве. А ти, Вова, таки дурень.
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20.05.2022 18:10 Ответить
за якого ти галасував в 2019-му...
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20.05.2022 18:11 Ответить
на Цензорі зевиборців не було раніше. Чого б це вони зараз з'явилися?
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20.05.2022 18:39 Ответить
Де я писав, що голосував за Зе? Ти мене з кимось сплутав.
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20.05.2022 19:03 Ответить
Абсолютна дурість вірити в хороших москалів.
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20.05.2022 18:12 Ответить
Зазирати в очі чи кудись ще !!!)))
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20.05.2022 18:21 Ответить
Дебил про свой дебилизм. Здуй в Марик освобождать защитников Украины.
"Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили бы. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", - сказал Зеленский в интервью Axios.
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20.05.2022 18:12 Ответить
Лучше бы они все 95-м кварталом умерли тогда...
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20.05.2022 18:14 Ответить
В Украине отменяется ограничения на установления курса валют.

Как сообщает экперт Андрей Клименко, в Украине с 21 мая отменяется ограничения на установления курса валют.

Соответствующее решение сегодня принял Нацбанк.

Ранее курс не должен был отклоняться от установленного Нацбанком более чем на 10%.
https://donpress.com/news/20-05-2022-v-ukraine-otmenyaetsya-ogranicheniya-na-ustanovleniya-kursa-valyut
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20.05.2022 18:12 Ответить
так в ообмениках сегодня и так был днем 36.40-37
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20.05.2022 18:18 Ответить
Значит, завтра и далее будет еще віше, главное, что плохо, что в конце рабочего дня обїявили, а ведь могли и ЗА сутки до того, как... обїявить. Как всегда, все для людей)))
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20.05.2022 18:23 Ответить
они про начало второй фазы войны могли за месяц объявить
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20.05.2022 19:34 Ответить
Неадекватне сприйняття технологічності власного озброєння, яке створене в умовах тотальної корупції. путін створив державу, яка може виробляти лише гівно, але у світовому масштабі.
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20.05.2022 18:17 Ответить
А чим ти відповів на цей обстріл? Виліз в Телеграм, прогундосив і зник?
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20.05.2022 18:20 Ответить
Дав москалям потужну відосо-гундосну відсіч!!!)))
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20.05.2022 18:24 Ответить
Сволота.
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20.05.2022 18:24 Ответить
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20.05.2022 18:31 Ответить
Никакая эта не глупость, они выполняют свой план по уничтожению украинцев - главное есть чем! А вот дороги перед войной - это чудовищная глупость !
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20.05.2022 18:33 Ответить
Констатація факту, раз за разом, а то ми не знаємо. Коли вже буде не констатація, а ствердження, що у відповідь ми розх*ярили тих хто запустив цю ракету!
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20.05.2022 18:52 Ответить
Сайт постепенно превращается в сборник цитат и высказываний величайшего, наполненных глубочайшим смыслом и констатацией фактов. Печально, хороший был сайт. Видно, скоро придется удалять из закладок...
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20.05.2022 19:30 Ответить
Volodymyr Ariev
Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.

Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.

Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282383971_5079825775457559_1484298180167865155_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wNw7n9E6SIUAX8VhY38&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8JMC3wpMio07rhPGheY6Q8WJCDM1-61R2Qq3SOxC9JaQ&oe=628C3758
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20.05.2022 20:16 Ответить
То ми ж з найвеличнішим будуєм міні рашку, тому і не дивно.
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20.05.2022 20:29 Ответить
Які знання, така й країна. Бог Творець!!! ТВОРЕЦЬ! Що таке Творець? Той хто може щось створити. Неповторне. Все решту - аранжувальники. Тому хто хоче Творити, мусить бути з Богом! Тоді й в них все буде нове. А без Бога - просто копія. І їх нове буде добре забуте старе!!!
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20.05.2022 21:55 Ответить
 
 