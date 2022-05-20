Зеленский о ракетном ударе рашистов по Лозовой: "Абсолютное зло, абсолютная глупость"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Лозовой российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковщина. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному дому культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - говорится в сообщении.

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