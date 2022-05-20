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Зеленський про ракетний удар рашистів по Лозовій: "Абсолютне зло, абсолютна дурість"

лозова

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Лозової російськими окупантами.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Росіяни завдали ракетного удару по Лозовій. Є постраждалі, серед яких дитина. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Лозова (26) обстріл (28212) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+23
Лучше бы они все 95-м кварталом умерли тогда...
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20.05.2022 18:14
+20
Абсолютна дурість вірити в хороших москалів.
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20.05.2022 18:12
+18
Про дурість москалів тут зайве. А ти, Вова, таки дурень.
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20.05.2022 18:10
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Про дурість москалів тут зайве. А ти, Вова, таки дурень.
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20.05.2022 18:10 Відповісти
за якого ти галасував в 2019-му...
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20.05.2022 18:11 Відповісти
на Цензорі зевиборців не було раніше. Чого б це вони зараз з'явилися?
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20.05.2022 18:39 Відповісти
Де я писав, що голосував за Зе? Ти мене з кимось сплутав.
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20.05.2022 19:03 Відповісти
Абсолютна дурість вірити в хороших москалів.
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20.05.2022 18:12 Відповісти
Зазирати в очі чи кудись ще !!!)))
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20.05.2022 18:21 Відповісти
Дебил про свой дебилизм. Здуй в Марик освобождать защитников Украины.
"Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили бы. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", - сказал Зеленский в интервью Axios.
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20.05.2022 18:12 Відповісти
Лучше бы они все 95-м кварталом умерли тогда...
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20.05.2022 18:14 Відповісти
В Украине отменяется ограничения на установления курса валют.

Как сообщает экперт Андрей Клименко, в Украине с 21 мая отменяется ограничения на установления курса валют.

Соответствующее решение сегодня принял Нацбанк.

Ранее курс не должен был отклоняться от установленного Нацбанком более чем на 10%.
https://donpress.com/news/20-05-2022-v-ukraine-otmenyaetsya-ogranicheniya-na-ustanovleniya-kursa-valyut
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20.05.2022 18:12 Відповісти
так в ообмениках сегодня и так был днем 36.40-37
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20.05.2022 18:18 Відповісти
Значит, завтра и далее будет еще віше, главное, что плохо, что в конце рабочего дня обїявили, а ведь могли и ЗА сутки до того, как... обїявить. Как всегда, все для людей)))
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20.05.2022 18:23 Відповісти
они про начало второй фазы войны могли за месяц объявить
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20.05.2022 19:34 Відповісти
Неадекватне сприйняття технологічності власного озброєння, яке створене в умовах тотальної корупції. путін створив державу, яка може виробляти лише гівно, але у світовому масштабі.
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20.05.2022 18:17 Відповісти
А чим ти відповів на цей обстріл? Виліз в Телеграм, прогундосив і зник?
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20.05.2022 18:20 Відповісти
Дав москалям потужну відосо-гундосну відсіч!!!)))
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20.05.2022 18:24 Відповісти
Сволота.
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20.05.2022 18:24 Відповісти
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20.05.2022 18:31 Відповісти
Никакая эта не глупость, они выполняют свой план по уничтожению украинцев - главное есть чем! А вот дороги перед войной - это чудовищная глупость !
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20.05.2022 18:33 Відповісти
Констатація факту, раз за разом, а то ми не знаємо. Коли вже буде не констатація, а ствердження, що у відповідь ми розх*ярили тих хто запустив цю ракету!
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20.05.2022 18:52 Відповісти
Сайт постепенно превращается в сборник цитат и высказываний величайшего, наполненных глубочайшим смыслом и констатацией фактов. Печально, хороший был сайт. Видно, скоро придется удалять из закладок...
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20.05.2022 19:30 Відповісти
Volodymyr Ariev
Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.

Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.

Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282383971_5079825775457559_1484298180167865155_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wNw7n9E6SIUAX8VhY38&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8JMC3wpMio07rhPGheY6Q8WJCDM1-61R2Qq3SOxC9JaQ&oe=628C3758
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20.05.2022 20:16 Відповісти
То ми ж з найвеличнішим будуєм міні рашку, тому і не дивно.
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20.05.2022 20:29 Відповісти
Які знання, така й країна. Бог Творець!!! ТВОРЕЦЬ! Що таке Творець? Той хто може щось створити. Неповторне. Все решту - аранжувальники. Тому хто хоче Творити, мусить бути з Богом! Тоді й в них все буде нове. А без Бога - просто копія. І їх нове буде добре забуте старе!!!
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20.05.2022 21:55 Відповісти
 
 