Зеленський про ракетний удар рашистів по Лозовій: "Абсолютне зло, абсолютна дурість"
Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Лозової російськими окупантами.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Валентин Пруденко
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+20 Ksenia VB
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+18 drowsy_cat
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"Простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили бы. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины", - сказал Зеленский в интервью Axios.
Как сообщает экперт Андрей Клименко, в Украине с 21 мая отменяется ограничения на установления курса валют.
Соответствующее решение сегодня принял Нацбанк.
Ранее курс не должен был отклоняться от установленного Нацбанком более чем на 10%.
https://donpress.com/news/20-05-2022-v-ukraine-otmenyaetsya-ogranicheniya-na-ustanovleniya-kursa-valyut
Знаєте чим активно займається СБУ в регіонах? Приходить до тих, хто критикує владу відбирати пояснення! Особисто знаю мінімум два випадки - у Кам'янці-Подільському та Миргороді (фото в коментарях). Кажуть, такого набагато більше.
Вам не подобається що уряд робить з пальним? Чекайте СБУ. Ви вважаєте ідеї Гетьманцева щодо бізнеса ідіотськими? Чекайте СБУ. Безугла і компанія подають антиреформаторський законопроект щодо об'єднання розівідки і контррозвідки? Вважаєте Єрмака антиукраїнським діячем, а Арестовича, Подоляка та Лещенка маніпуляторами і брехунами? Прибіжуть ще швидше.
Замість того, щоб перевіряти проросійських діячів, в місцевих управліннях СБУ вислужуються і полюють на патріотичних активістів. Мушу нагадати, що переслідування за критичні висловлювання - це російська традиція і з такою діяльністю спецслужб у нас буде проблема зі вступом до Євросоюзу. А ще мушу нагадати українську традицію: на кожну спробу повторити КГБ, буде повторення УПА.https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/282383971_5079825775457559_1484298180167865155_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wNw7n9E6SIUAX8VhY38&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT8JMC3wpMio07rhPGheY6Q8WJCDM1-61R2Qq3SOxC9JaQ&oe=628C3758