Зеленський про ракетний удар рашистів по Лозовій: "Абсолютне зло, абсолютна дурість"

Президент Володимир Зеленський прокоментував обстріл Лозової російськими окупантами.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - йдеться в повідомленні.

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