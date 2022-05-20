Росіяни завдали ракетного удару по Лозовій. Є постраждалі, серед яких дитина. ВIДЕО

20 травня близько 15:00 окупанти завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Відомо про 7 поранених.

Про це повідомляє Суспільне Харків, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що снаряд влучив в одну з будівель близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів.

"Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині", - повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

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