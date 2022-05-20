Росіяни завдали ракетного удару по Лозовій. Є постраждалі, серед яких дитина. ВIДЕО
20 травня близько 15:00 окупанти завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Відомо про 7 поранених.
Про це повідомляє Суспільне Харків, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо, що снаряд влучив в одну з будівель близько 15:00. Триває гасіння пожежі та розбір завалів.
"Щонайменше семеро людей, серед яких 11-річна дитина, поранені внаслідок ракетного удару по Лозовій на Харківщині", - повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Топ коментарі
+9 Валерий Петрушко #439295
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+6 Чайка Київ
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+6 Mikhail Saveliev
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Може їх фуєм по губах поводити, тих ******* довбойобів? Може посцяти їм на голову, щоб зрозуміли ЩОСЬ?
Я не про Вас. Ви виклали викладете. З мереж. Але як же швидко "геращенки" те виклали в мережу!
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