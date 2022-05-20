Троє людей поранені внаслідок російських обстрілів на Харківщині, - Синєгубов

Вранці 20 травня армія РФ обстріляла селище Шевченкове на Харківщині. Троє людей отримали поранення.

Про це у зведенні 20 травня повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Також вночі окупанти обстріляли Дергачі, снаряд влучив у приватний будинок. Гаражі, що горіли у Малій Данилівці зранку 20 травня, є власністю зооветеринарної академії. За словами Синєгубова, внаслідок пожежі немає поранених.

Також у зведенні зазначено, що протягом минулої доби російські окупанти із реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" та "Град" обстріляли Київський та Салтівський райони Харкова, а також Олексіївку.

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