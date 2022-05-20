Три человека ранены в результате российских обстрелов на Харьковщине, - Синегубов

Утром 20 мая армия РФ обстреляла поселок Шевченково в Харьковской области. Три человека получили ранения.

Об этом в сводке 20 мая сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Также ночью оккупанты обстреляли Дергачи, снаряд попал в частный дом. Гаражи, горевшие в Малой Даниловке с утра 20 мая, являются собственностью зооветеринарной академии. По словам Синегубова, в результате пожара нет раненых.

Также в сводке отмечено, что за прошедшие сутки российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский и Салтовский районы Харькова, а также Алексеевку.

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