Зверства РФ подтверждают правильность решения исключить ее из Совета Европы, - Пейчинович-Бурич

Совет Европы в ближайшее время возобновит работу офиса в Киеве.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает Цензор.НЕТ.

"Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией России, агрессией, которая, к сожалению, продолжается. Никогда не забуду Бородянку и Ирпень. История насилия ужасна: это не что иное, как изнасилование, пытки и убийства мирных жителей, женщин и мужчин, девушек и парней.

Все это подтверждает нам, что решение об исключении России из Совета Европы было верным. Эта страна не только нарушила Устав нашей Организации, но и исключает ценности и принципы, которые она должна защищать", - подчеркнула она.

По словам Пейчинович-Бурич, поддержка Украины является абсолютным приоритетом.

"Также хочу добавить, что вскоре мы возобновим работу нашего офиса в Киеве. Это решение является символом нашей решимости стать рядом с украинскими властями и народом", - подытожила генсек Совета Европы.

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