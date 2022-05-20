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Зверства РФ подтверждают правильность решения исключить ее из Совета Европы, - Пейчинович-Бурич

пейчинович,бурич

Совет Европы в ближайшее время возобновит работу офиса в Киеве.

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает Цензор.НЕТ.

"Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией России, агрессией, которая, к сожалению, продолжается. Никогда не забуду Бородянку и Ирпень. История насилия ужасна: это не что иное, как изнасилование, пытки и убийства мирных жителей, женщин и мужчин, девушек и парней.

Все это подтверждает нам, что решение об исключении России из Совета Европы было верным. Эта страна не только нарушила Устав нашей Организации, но и исключает ценности и принципы, которые она должна защищать", - подчеркнула она.

По словам Пейчинович-Бурич, поддержка Украины является абсолютным приоритетом.

"Также хочу добавить, что вскоре мы возобновим работу нашего офиса в Киеве. Это решение является символом нашей решимости стать рядом с украинскими властями и народом", - подытожила генсек Совета Европы.

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Совет Европы (699) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Россия - это ящик Пандоры из которого вылетает все зло!
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20.05.2022 19:57 Ответить
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20.05.2022 19:58 Ответить
Вот это да. Кто бы мог подумать.

То есть когда в Беслане ПРЯМО НА КАМЕРУ по детям стреляли из танков и шмелей (огнеметов термобарических), когда там ряд политиков успешно освободил бы заложников (но конечно не Путин), то все было нормально? И таких пунктов как это любой человек может написать еще штук 30 прямо по памяти, да даже 50 легко.

Продажные безмозглые политики, но я их не виню, это виноват их народ, который зачем-то стал требовать от политиков ездить на автобусе и велосипеде, получать скромную зарплату и быть нищим. Увы, желание выделиться никуда не делось. Лучше иметь политика на бентли разъезжающего с сотней штрафов за превышение скорости, но зато умного, решительного и убежденного в своих ценностях и идеологии. Чем эти мусорные ведра, зарытые в песок. Не все, кто ездит на бентли, такими являются, и не всегда такого человека нельзя подкупить, но альтернативы еще не придумали в Европе и тем более Азии. Бездействие и выражение безразличия с маской озабоченности - это худшее, что есть. Лучше уж пускай прямо за Путина выступают как Орбан, чем быть такими жалкими все 22 года нахождения Путина у власти.
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20.05.2022 20:11 Ответить
Доходи росії від продажу газу в ЄС у 2022 році становитимуть рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше, ніж минулого року.Такий прогноз дали аналітики Citigroup.Попри санкції, гучні заяви та обіцянки запровадити ембарго щодня 27 країн - учасниць Євросоюзу платять "Газпрому" $200 млн за газ. Джерело: https://biz.censor.net/r3320317
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20.05.2022 20:20 Ответить
ВИ праві нв 100%. Але я тут слухала одну передачу стосовно саме ось цього показника і там казали, що тут вся проблема полягає ось в якому факті: наразі, кацапи, мало що витрачають на імпорт, але вони отримують дуже багато від експорту. Ось нам і видається що вони отримуюють багато.
Але якщо порівняти скільки вони витрачають на штучне тримання долару, то те що вони отримуюють від газу відразу йде на штучне утримування долару. Щось ось так. 😏
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20.05.2022 21:25 Ответить
 
 