Зверства РФ подтверждают правильность решения исключить ее из Совета Европы, - Пейчинович-Бурич
Совет Европы в ближайшее время возобновит работу офиса в Киеве.
Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, передает Цензор.НЕТ.
"Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией России, агрессией, которая, к сожалению, продолжается. Никогда не забуду Бородянку и Ирпень. История насилия ужасна: это не что иное, как изнасилование, пытки и убийства мирных жителей, женщин и мужчин, девушек и парней.
Все это подтверждает нам, что решение об исключении России из Совета Европы было верным. Эта страна не только нарушила Устав нашей Организации, но и исключает ценности и принципы, которые она должна защищать", - подчеркнула она.
По словам Пейчинович-Бурич, поддержка Украины является абсолютным приоритетом.
"Также хочу добавить, что вскоре мы возобновим работу нашего офиса в Киеве. Это решение является символом нашей решимости стать рядом с украинскими властями и народом", - подытожила генсек Совета Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То есть когда в Беслане ПРЯМО НА КАМЕРУ по детям стреляли из танков и шмелей (огнеметов термобарических), когда там ряд политиков успешно освободил бы заложников (но конечно не Путин), то все было нормально? И таких пунктов как это любой человек может написать еще штук 30 прямо по памяти, да даже 50 легко.
Продажные безмозглые политики, но я их не виню, это виноват их народ, который зачем-то стал требовать от политиков ездить на автобусе и велосипеде, получать скромную зарплату и быть нищим. Увы, желание выделиться никуда не делось. Лучше иметь политика на бентли разъезжающего с сотней штрафов за превышение скорости, но зато умного, решительного и убежденного в своих ценностях и идеологии. Чем эти мусорные ведра, зарытые в песок. Не все, кто ездит на бентли, такими являются, и не всегда такого человека нельзя подкупить, но альтернативы еще не придумали в Европе и тем более Азии. Бездействие и выражение безразличия с маской озабоченности - это худшее, что есть. Лучше уж пускай прямо за Путина выступают как Орбан, чем быть такими жалкими все 22 года нахождения Путина у власти.
Але якщо порівняти скільки вони витрачають на штучне тримання долару, то те що вони отримуюють від газу відразу йде на штучне утримування долару. Щось ось так. 😏