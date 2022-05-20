Звірства РФ підтверджують правильність рішення виключити її з Ради Європи, - Пейчинович-Бурич
Рада Європи найближчим часом відновить роботу офісу в Києві.
Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, передає Цензор.НЕТ.
"Я на власні очі бачила руйнування і страждання, спричинені жорстокою агресією Росії, агресією, яка, на жаль, триває. Ніколи не забуду Бородянку та Ірпінь. Історія насильства жахлива: це не що інше, як зґвалтування, катування та вбивства мирних жителів, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.
Все це підтверджує нам, що рішення про виключення Росії з Ради Європи було правильним. Ця країна не тільки порушила Статут нашої Організації, а й відкидає цінності та принципи, які вона має захищати", - наголосила вона.
За словами Пейчинович-Бурич, підтримка України є абсолютним пріоритетом.
"Також хочу додати, що незабаром ми відновимо роботу нашого офісу в Києві. Це рішення є символом нашої рішучості стати поряд з українською владою та народом", - підсумувала генсек Ради Європи.
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То есть когда в Беслане ПРЯМО НА КАМЕРУ по детям стреляли из танков и шмелей (огнеметов термобарических), когда там ряд политиков успешно освободил бы заложников (но конечно не Путин), то все было нормально? И таких пунктов как это любой человек может написать еще штук 30 прямо по памяти, да даже 50 легко.
Продажные безмозглые политики, но я их не виню, это виноват их народ, который зачем-то стал требовать от политиков ездить на автобусе и велосипеде, получать скромную зарплату и быть нищим. Увы, желание выделиться никуда не делось. Лучше иметь политика на бентли разъезжающего с сотней штрафов за превышение скорости, но зато умного, решительного и убежденного в своих ценностях и идеологии. Чем эти мусорные ведра, зарытые в песок. Не все, кто ездит на бентли, такими являются, и не всегда такого человека нельзя подкупить, но альтернативы еще не придумали в Европе и тем более Азии. Бездействие и выражение безразличия с маской озабоченности - это худшее, что есть. Лучше уж пускай прямо за Путина выступают как Орбан, чем быть такими жалкими все 22 года нахождения Путина у власти.
Але якщо порівняти скільки вони витрачають на штучне тримання долару, то те що вони отримуюють від газу відразу йде на штучне утримування долару. Щось ось так. 😏