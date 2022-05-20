Звірства РФ підтверджують правильність рішення виключити її з Ради Європи, - Пейчинович-Бурич

Рада Європи найближчим часом відновить роботу офісу в Києві.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, передає Цензор.НЕТ.

"Я на власні очі бачила руйнування і страждання, спричинені жорстокою агресією Росії, агресією, яка, на жаль, триває. Ніколи не забуду Бородянку та Ірпінь. Історія насильства жахлива: це не що інше, як зґвалтування, катування та вбивства мирних жителів, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.

Все це підтверджує нам, що рішення про виключення Росії з Ради Європи було правильним. Ця країна не тільки порушила Статут нашої Організації, а й відкидає цінності та принципи, які вона має захищати", - наголосила вона.

За словами Пейчинович-Бурич, підтримка України є абсолютним пріоритетом.

"Також хочу додати, що незабаром ми відновимо роботу нашого офісу в Києві. Це рішення є символом нашої рішучості стати поряд з українською владою та народом", - підсумувала генсек Ради Європи.

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