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Звірства РФ підтверджують правильність рішення виключити її з Ради Європи, - Пейчинович-Бурич

пейчинович,бурич

Рада Європи найближчим часом відновить роботу офісу в Києві.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, передає Цензор.НЕТ.

"Я на власні очі бачила руйнування і страждання, спричинені жорстокою агресією Росії, агресією, яка, на жаль, триває. Ніколи не забуду Бородянку та Ірпінь. Історія насильства жахлива: це не що інше, як зґвалтування, катування та вбивства мирних жителів, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.

Все це підтверджує нам, що рішення про виключення Росії з Ради Європи було правильним. Ця країна не тільки порушила Статут нашої Організації, а й відкидає цінності та принципи, які вона має захищати", - наголосила вона.

За словами Пейчинович-Бурич, підтримка України є абсолютним пріоритетом.

"Також хочу додати, що незабаром ми відновимо роботу нашого офісу в Києві. Це рішення є символом нашої рішучості стати поряд з українською владою та народом", - підсумувала генсек Ради Європи.

Читайте: Генсек Ради Європи прибула в Україну. Побачила наслідки російських обстрілів у Бородянці та Ірпені. ФОТО

Автор: 

Рада Європи (459) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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Россия - это ящик Пандоры из которого вылетает все зло!
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20.05.2022 19:57 Відповісти
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20.05.2022 19:58 Відповісти
Вот это да. Кто бы мог подумать.

То есть когда в Беслане ПРЯМО НА КАМЕРУ по детям стреляли из танков и шмелей (огнеметов термобарических), когда там ряд политиков успешно освободил бы заложников (но конечно не Путин), то все было нормально? И таких пунктов как это любой человек может написать еще штук 30 прямо по памяти, да даже 50 легко.

Продажные безмозглые политики, но я их не виню, это виноват их народ, который зачем-то стал требовать от политиков ездить на автобусе и велосипеде, получать скромную зарплату и быть нищим. Увы, желание выделиться никуда не делось. Лучше иметь политика на бентли разъезжающего с сотней штрафов за превышение скорости, но зато умного, решительного и убежденного в своих ценностях и идеологии. Чем эти мусорные ведра, зарытые в песок. Не все, кто ездит на бентли, такими являются, и не всегда такого человека нельзя подкупить, но альтернативы еще не придумали в Европе и тем более Азии. Бездействие и выражение безразличия с маской озабоченности - это худшее, что есть. Лучше уж пускай прямо за Путина выступают как Орбан, чем быть такими жалкими все 22 года нахождения Путина у власти.
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20.05.2022 20:11 Відповісти
Доходи росії від продажу газу в ЄС у 2022 році становитимуть рекордні $100 млрд, що майже вдвічі більше, ніж минулого року.Такий прогноз дали аналітики Citigroup.Попри санкції, гучні заяви та обіцянки запровадити ембарго щодня 27 країн - учасниць Євросоюзу платять "Газпрому" $200 млн за газ. Джерело: https://biz.censor.net/r3320317
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20.05.2022 20:20 Відповісти
ВИ праві нв 100%. Але я тут слухала одну передачу стосовно саме ось цього показника і там казали, що тут вся проблема полягає ось в якому факті: наразі, кацапи, мало що витрачають на імпорт, але вони отримують дуже багато від експорту. Ось нам і видається що вони отримуюють багато.
Але якщо порівняти скільки вони витрачають на штучне тримання долару, то те що вони отримуюють від газу відразу йде на штучне утримування долару. Щось ось так. 😏
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20.05.2022 21:25 Відповісти
 
 