Российские спецслужбы дестабилизируют ситуацию в Приднестровье, - Сухопутные войска ВСУ

Российские спецслужбы распространяют информацию о минировании объектов социальной инфраструктуры в Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница", - говорится в сообщении.

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