Российские спецслужбы дестабилизируют ситуацию в Приднестровье, - Сухопутные войска ВСУ
Российские спецслужбы распространяют информацию о минировании объектов социальной инфраструктуры в Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.
Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і тут раптом знову.
це таки нова новина...
А так их все удовлетворяло... Рубили баблишко