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Новости Война
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Российские спецслужбы дестабилизируют ситуацию в Приднестровье, - Сухопутные войска ВСУ

придністровя

Российские спецслужбы распространяют информацию о минировании объектов социальной инфраструктуры в Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых "государственных" заведений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница", - говорится в сообщении.

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минирование (1445) Молдова (1867) Приднестровье (657) россия (95361)


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років з 30 вже як вони дестабілізують ситуацію в Придністров'ї
і тут раптом знову.
це таки нова новина...
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20.05.2022 21:39 Ответить
Молдовани моліться за перемогу України!!!))
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20.05.2022 21:48 Ответить
Сами виноваты..... За 30 лет могли полностью уничтожить этот анклав. И создать боеспособную армию....
А так их все удовлетворяло... Рубили баблишко
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21.05.2022 01:27 Ответить
 
 