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Президент Молдовы Санду требует вывода российских войск из Приднестровья

молдова,санду

Президент Молдовы Майя Санду с трибуны Европарламента заявила, что российские войска должны выйти из оккупированного Приднестровья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости.

"Президент Молдовы с трибуны Европарламента заявила, что российские военные должны быть выведены из Приднестровья, поскольку их присутствие нарушает нейтралитет Молдовы", - заявила Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет ввести военное положение в РФ и начать войну в Приднестровье, - разведка США

Приднестровье (661) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+49
Разродились таки
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18.05.2022 19:42 Ответить
+45
главно дело вовремя упасть на широкий мускулистый хвост Украины, и вместе с ней заехать в НАТО и ЕС. Политика - дело тонкое, и требует правильного и точного тайминга.
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18.05.2022 19:57 Ответить
+35
Ого...
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18.05.2022 19:36 Ответить
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Самі - не підуть. НІКОЛИ!
Що робити буде?
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18.05.2022 19:56 Ответить
Буде двіжняк ...
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18.05.2022 20:05 Ответить
Nefiga sebe... pohoze Laijen pered sobranijem po tihomu dobavila jei ozverina k chaju. Ladno, ja rad chto ona toze eto skazala publiceski i v sobraniji takogo urovnja. No orkov ot Pridnestrovja vse ravno pridetsja vizhech kaljennim zhelezom. Sami oni ne uidjet.
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18.05.2022 20:05 Ответить
Куди ж вони вийдуть? Вони в "окруженіі"
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18.05.2022 20:05 Ответить
Хай ідуть через Чорнобаївку, дуже затишне місц
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18.05.2022 20:08 Ответить
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18.05.2022 20:11 Ответить
Це сигнал,Молдова готова до переговорів з Україною,а військові рф там знаходяться по суті у котлі!
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18.05.2022 20:19 Ответить
Ще одна жменя "образиву" в те відро вазеліну, яким кацапи сраку мастять...)))
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18.05.2022 20:22 Ответить
Нужно проводить спецоперации совместно с всу и покончить с Приднестровьем раз и навсегда!!!
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18.05.2022 20:25 Ответить
Не фига себе, наконец молдаване расдуплились??? Или это путинская игра? Может Украине оставить этих рашистов заложниками. Например - не отдаёте азовцев -в ответ спалим Приднестровье к **** собачьим вместе с вашими вояками…
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18.05.2022 20:27 Ответить
Кстати, народ, а вы вкурсе что Молдавия отхватила часть украинской территории?
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18.05.2022 20:28 Ответить
ну ка просвяти, какую такую украинскую территорию отхватила Молдова
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18.05.2022 20:51 Ответить
Придністрянщину. Лівобережжя Дністра - то споконвічні українські землі споконвікв заселені українцями. Свого часу кремлівським режимом з них штчно була "зліплена" т.з. ПМР, як пдацдарм для захвату всієї Бесарабії. Що і було зроблено. Повернення Української Придністрянщини до складу України - то лише пиання часу. Вчи матчасть.
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18.05.2022 21:30 Ответить
Ти "в курсі" що таке "Заключний Хельсінський акт"? В курсі що Єльцин пропонував Україні його порушить і забрать собі Придністров"я а Кравчук відмовився? І ЧОМУ відмовився? Язиком ляпать - всі майстри! А от головою подумать - ні! Забудь про ті землі
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18.05.2022 21:50 Ответить
Не лише Єльцин... Такі пропозиції неодноразово лунали з Тирасполя, ще від Ігоря Смірнова на Банкову: і до Кравчука, і до Кучми, і до Ющенка (пам"ятаю на першому після перемоги Віктора Ющенка з"їзді "Нашої України" він, (щоправда в кулуарах) на таку пропозицію обіцяв "подумати..."). Тоді ще ні, але зараз це зробити реально, потрібно і це зроблено БУДЕ. І тому, що то споконвічні українські землі і там наші люди. І тому, що звідти йде постійна загроза і Україні і Молдавії. І тому, що цей анклав Молдавії не дасть жити і розвиватися і не потрібен, як чужий історично, етнічно , лінгвістично, ментально ... як не приживеться чужий орган штучно пришитий реціпієнту дебільними (московськими)хірургами.
Гельсінський Акт, глаголите? А, ну так, звісно... Як і всі "святі" евро ПЕЙСькі принципи - "демократія, рівність, мультикультуралізм, невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету і територіальної цілості, незастосування сили в міжнародних стосунках, вирішення спірних питань виключно шляхом переговорів....". Може Ви не замітилисьте, що на все це знедавна у світі у с і , хто ще тихо, а хто уже відверто , вибачте, н а с р л и?
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18.05.2022 22:45 Ответить
Знаєш - чому люди так паскудно живуть (особливо в країнах колишнього "совка")? Тому що КОЖЕН вважає що "Закон про нас не писан… А если писан - то не читан… А если читан - то не так!…" КОЖЕН вважає що ВСІ навкруги повинні притримуваться правил та домовленостей А саме для нього це - не обов"язково! Тому ми перевищуємо швидкість на дорогах ставимо автомобіль у заборонених місцях і кидаємо сміння мимо урни І так само агітуємо "срать" у міжнародних відносинах!
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19.05.2022 04:53 Ответить
Не проблем
забираем Приднестровье и отдаём молдаванам ихние земли с Сев Буковины и Буджа
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19.05.2022 00:38 Ответить
Конечно в курсе, особенно за Бессарабию (или ты учил альтернативную историю)?
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18.05.2022 20:51 Ответить
А ничего что Северная Буковина всегда была румынской
а територия от Исмаила , Рени и до Четате Албэ ( Белгород Днестровск) всегда был частью Молдовы как и весь Буджак
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19.05.2022 00:37 Ответить
Вообще, при политической воле Молдовы и Украины этот приднестровский гнидник тотальной блокадой можно ликвидировать за месяц-два и Молдова восстановит территориальную целостность. Плюс еще в том, что Молдова может автоматически войти в ЕС и НАТО объединившись с Румынией и получившей широкую автономию, при этом ликвидировав автономию сруцькимирной Гагаузии. Одни плюсы.
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18.05.2022 20:31 Ответить
Та не может быть что бы Молдова расчехлились, с чего бы это.
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18.05.2022 20:32 Ответить
А до Санду хтось такі заяви робив ?
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18.05.2022 20:33 Ответить
Воронин
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18.05.2022 21:20 Ответить
І Снєгур і Лучінський, і Воронін... Снєгур у 1992 р. навіть пробував. Від тоді кордон ліг по Дністру. Можу сказати, що там і залишиться...
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18.05.2022 21:34 Ответить
Запаситесь этим требованием на 10 лет , путинская мразь этого не понимает , и не слышит.
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18.05.2022 20:42 Ответить
Тут другое. Нам нужно срочно и быстро пополнить обменный фонд. В "ПМР" до 2к ванек. Если Молдова оффициально попросит - выкинуть русню из ПМР - это дело техники. Слишком узкая кишка, невозможно оборонять.
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18.05.2022 20:46 Ответить
Ну сказала она. А дальше что? Начнет военные действия по освобождению молдавских территорий? Нет. Все останется как и прежде.
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18.05.2022 20:46 Ответить
у молдаванки яйца крепче, чем у грузина, армянина, белоруса и даже чем у нашего...зеленский, введи войска
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18.05.2022 20:50 Ответить
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18.05.2022 20:51 Ответить
Что вообще в этом аппендиксе могут делать парашные войска в 21 веке. Что вымагать? Выбить нафиг эту шляпу оттуда и забыть
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18.05.2022 20:56 Ответить
От хай законна влада і "вибиває" Тобто - Молдова! А ми туди можем ввести війська тільки в двох випадках:
1) Парламент Молдови нас про це попросить
2) На нас нападуть кацапи з Придністров"я
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18.05.2022 21:54 Ответить
А ще:

3.коли влада Української Придністрянщини попросить Україну про військову допомогу;
4.Проведе Референдум і попросить про п о в е р н е н н я українських земель Лівобережжя Дністра до складу України.

PS. Не буде Молдавія нікого і ні звідки "вибивати" (у 1992р. Мірча Снєгур уже спробував - тоді кордон ліг по Дністру (і можеш мені повірити, що там і залишиться...). І навіть не тому, що Молдавія не має до того ні сил, ні засобів, ні волі. Це чужа і не потрібна для молдаванів земля у всіх відношеннях і вона у складі держави не дасть Молдавії ні жити, ні розвиватися.
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18.05.2022 23:03 Ответить
Ну - ти точно "з дуба гепнувся...."!
3)Де ти бачив законно визнану владу в ПМР? А що буде, коли "Молдавська Придністрянщина" і "російська Придністрянщина" "попросять про військову допомогу"? "Молдавська" - у Румунії, а "Російська" - у РФ?.... А там ще й "болгарська" підключиться (з угорською) ....
4)В Криму у 2014-му вже точно такий самий "референдум" провели Ти ЗАДОВОЛЕНИЙ?!....
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19.05.2022 05:10 Ответить
давно пора!
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18.05.2022 21:01 Ответить
Санду робить такі заяви раз у квартал, результат - 0.

Але більше вона нічого зробити не може. Молдова дуже сильно економічно залежить від мордора. Вони сидять на газовій гілці. Тому розраховувати, що зараз вона почне прохати Україну про війському допомогу у вирішенні питяння із Придністровʼєм - марні сподівання.
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18.05.2022 21:03 Ответить
Экспорт Молдовы в ЕС сегодня более 75% и остальное в другие регионы
на русню сегодня не более 5% экспорта и то едут только местная вата возит !!
так что мы никак экономически не зависим
пока что получаем газ но думаю в следующий год будем получать с Румынии
там газа полно вЧерном море
и не только там
надо только наладить до конца траспортировку
приднестроьве давно бы здохла если Украина все последние 30 лет перекрыло дышло сепарам
но этого не случилось
а это помогло бы нам быстрее избавиться от сепаров
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19.05.2022 00:46 Ответить
"Дишло" не перекривається! Бо дишло - це жердина, яка стоїть у возі спереду у парокінній упряжці чи упряжці биків Тобі, як "румуну", варто знать - волові упряжки найбільше були розповсюджені на дунайських землях
А якщо реально - то я щось не бачив звернень Молдови з проханням блокади Придністров"я Ротація російських військ проходила через аеропорт Кишинеу, а не через Одесу Коли поїзди з матеріальними цінностями (в основному з пальним), які йшли через територію України до Молдови, розвантажувалися в Тирасполі (не доходячи до кінцевого пункту призначення) Молдова мовчала і не просила про зміну маршруту залізничних сполучень! І паспорти ПМРовцям свої масово роздавала (як і Румунія) То про яку (і чию) "блокаду" мову можна вести?!
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19.05.2022 05:23 Ответить
думаю, навіть якщо ваньки її ви$%буть публічно - ефект буде той самий, тобто ніякий )))

ваньки розуміють лише силу... у молдован її нема
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18.05.2022 21:16 Ответить
Не понял, перед кем она это заявила? В ООН обратилась? Чтобы член Совбеза ООН поставил об этом вопрос. Против России прямое заявление, их вето без Китая тут не поможет. Кстати, предыдущие формулировки в Совбезе специально не были сформулированы так, чтобы если Китай воздерживается, то была бы возможность вынести на общее голосование, например, бесполетную зону или же прямую операцию НАТО по ликвидации всех войск РФ на территории Украины. То есть они могли это сделать и вето шакала небези, которое все ненавидят в ООН, тут бы не помогло. Но не сделали и не делают, так как боятся или хотят чего-то иного. Не надо рассчитывать на смелость даже в этом вопросе. Уже 1000 раз могли устроить провокацию со взрывом в Польше якобы с полетом из ПМР. Ракеты обломки есть, трупов подкинем кацапских в форму нато переодетых - все поверят. Но не делают, все это пыль в глаза.
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18.05.2022 21:18 Ответить
Молдова скоріше приєднуйте Придністров"є або відмовтись від нього вони ж цього хочуть і тоді ми матемо основу для вирішення питання по складах озброення в Колбасній
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18.05.2022 21:21 Ответить
Нарешті вродили і вони. Але ..... Вона це сказала із трибуни Європарламенту . А до кацапстанії офіційного листа вона написала. Бо хто їй сказав , що кацапи звернули увагу на її слова у Європарламенті?
Ну добре - сказала ..... А далі що? Потрібно ще й діяти, піднімати рукава і братися за справу. Не обовязково зброєю. Якщо є мудрі радники у неї - можна вигадати будь-шо, щоби тримати кацапів в облозі. Їх же ж там всього десь 1500 - чи щось так.
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18.05.2022 21:25 Ответить
Тавалиси, ну пажялустя, ну очинь очинь пласу! Ну выйдите, пажялуста... ну пажялуста...
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18.05.2022 21:28 Ответить
пара-тройка десятков снарядов по складам 14-й расийской армии и на этом история тираспольского гадюшника закончится. Боев там никаких не будет. А как все начиналось! Генерал Лебедь, танковый вальс
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18.05.2022 21:31 Ответить
Да нахрен вам то преднестровье?Крым,Херсон,Донбасс,вот за что должны думать.
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18.05.2022 21:51 Ответить
мы сами решим, за шо нам думать, говоря по-одесски
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19.05.2022 00:04 Ответить
Приднестровье это Молдова, и нам оно не нужно. А расийская 14-я армия пускай запасается памперсами. Они законная цель для нас
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19.05.2022 00:08 Ответить
с добрым утром санду!
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18.05.2022 21:58 Ответить
А занепокоєнність та глибоку стурбованість вже висловила, панночко президент?
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18.05.2022 22:02 Ответить
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18.05.2022 22:04 Ответить
И схема есть - СПЕЦОПЕРАЦИЯ по освобождению свободной Молдовы от вонючих лаптей!
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18.05.2022 22:05 Ответить
Яке ж гниле та серливе оте керівництво Молдови, що не взмозі вибити зі своєі суверенноі територіі андрофагів! Такі б іх діі підтримала уся Європа.
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18.05.2022 22:25 Ответить
Майя , если ты умная , то втихаря создавай армию. Потому что у вас кроме полиции и нацгвардии ничего нет. Тогда можно и зажать этот гнойник в продрыстовье раз и навсегда
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18.05.2022 22:30 Ответить
Не преживай
мы в 92-ом почти голыми руками остановили 14- б армию Лебедя и дали хорошо по зубам
надо будет все молдаване подымуться
а воевать мы умеем и духа хватит !!!
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19.05.2022 00:48 Ответить
Хочу ответить соседям которые многие написали что надо бы было отхватить Приднестровье себе!!!
напоминаю что Приднестровье сегодня часть времён оккупированой Молдовы
и она рано или поздно вернуться в Молдову!!
это дело времни
а тем кто даёт такие идеи я хочу напомнить что сегодня тоже самое делают в Украине орки с росии- захватывают ваши земли!!
вы хотите быть похоже на них?????
а мы тоже умеем защищаться!!!
не сомневайтесь
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19.05.2022 00:52 Ответить
Очень многие пишут что Молдова пытаешься войти в ЕС за счёт Украины и на ее горбу!!
могу напомнить что подписание ассоциации о интеграции с ЕС Молдова подписала гораздо раньше как и свободную торговлю с ЕС
а так же молдаване получили без виз намного раньше чем украинцы
Молдова выполняла требование на вступлении в ЕС сама без чей то помощи и в этом только заслуга Президента Санду которая дала большой бой корупции
все что зделали для быстрейшего членства в ЕС - это зделали сами молдаване и не за чей-то счет
и мне непонятна немного недружелюбная риторика соседей по отношению к молдаванам которые до сих пор приняли к себе в дом более 100 тыс беженцев с Украины и делятся последним куском хлеба!!
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19.05.2022 00:59 Ответить
Было уже.... Дольше слов в Молдове дело не идёт....
Давно могли и задушить экономически и с помощью друзей - физически....
Да и за 20 лет могли создать армию и уничтожить.
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19.05.2022 01:30 Ответить
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