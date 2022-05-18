Президентка Молдови Санду вимагає виведення російських військ з Придністров'я
Президентка Молдови Майя Санду з трибуни Європарламенту заявила. що російські війська мають вийти з окупованого Придністров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.
"Президентка Молдови з трибуни Європарламенту заявила, що російські військові мають бути виведені з Придністров'я, оскільки їхня присутність порушує нейтралітет Молдови", - заявила Санду.
Топ коментарі
+49 133133
показати весь коментар18.05.2022 19:42 Відповісти Посилання
+45 Urs
показати весь коментар18.05.2022 19:57 Відповісти Посилання
+35 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.05.2022 19:36 Відповісти Посилання
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Гельсінський Акт, глаголите? А, ну так, звісно... Як і всі "святі" евро ПЕЙСькі принципи - "демократія, рівність, мультикультуралізм, невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету і територіальної цілості, незастосування сили в міжнародних стосунках, вирішення спірних питань виключно шляхом переговорів....". Може Ви не замітилисьте, що на все це знедавна у світі у с і , хто ще тихо, а хто уже відверто , вибачте, н а с р л и?
забираем Приднестровье и отдаём молдаванам ихние земли с Сев Буковины и Буджа
а територия от Исмаила , Рени и до Четате Албэ ( Белгород Днестровск) всегда был частью Молдовы как и весь Буджак
1) Парламент Молдови нас про це попросить
2) На нас нападуть кацапи з Придністров"я
3.коли влада Української Придністрянщини попросить Україну про військову допомогу;
4.Проведе Референдум і попросить про п о в е р н е н н я українських земель Лівобережжя Дністра до складу України.
PS. Не буде Молдавія нікого і ні звідки "вибивати" (у 1992р. Мірча Снєгур уже спробував - тоді кордон ліг по Дністру (і можеш мені повірити, що там і залишиться...). І навіть не тому, що Молдавія не має до того ні сил, ні засобів, ні волі. Це чужа і не потрібна для молдаванів земля у всіх відношеннях і вона у складі держави не дасть Молдавії ні жити, ні розвиватися.
3)Де ти бачив законно визнану владу в ПМР? А що буде, коли "Молдавська Придністрянщина" і "російська Придністрянщина" "попросять про військову допомогу"? "Молдавська" - у Румунії, а "Російська" - у РФ?.... А там ще й "болгарська" підключиться (з угорською) ....
4)В Криму у 2014-му вже точно такий самий "референдум" провели Ти ЗАДОВОЛЕНИЙ?!....
Але більше вона нічого зробити не може. Молдова дуже сильно економічно залежить від мордора. Вони сидять на газовій гілці. Тому розраховувати, що зараз вона почне прохати Україну про війському допомогу у вирішенні питяння із Придністровʼєм - марні сподівання.
на русню сегодня не более 5% экспорта и то едут только местная вата возит !!
так что мы никак экономически не зависим
пока что получаем газ но думаю в следующий год будем получать с Румынии
там газа полно вЧерном море
и не только там
надо только наладить до конца траспортировку
приднестроьве давно бы здохла если Украина все последние 30 лет перекрыло дышло сепарам
но этого не случилось
а это помогло бы нам быстрее избавиться от сепаров
А якщо реально - то я щось не бачив звернень Молдови з проханням блокади Придністров"я Ротація російських військ проходила через аеропорт Кишинеу, а не через Одесу Коли поїзди з матеріальними цінностями (в основному з пальним), які йшли через територію України до Молдови, розвантажувалися в Тирасполі (не доходячи до кінцевого пункту призначення) Молдова мовчала і не просила про зміну маршруту залізничних сполучень! І паспорти ПМРовцям свої масово роздавала (як і Румунія) То про яку (і чию) "блокаду" мову можна вести?!
ваньки розуміють лише силу... у молдован її нема
Ну добре - сказала ..... А далі що? Потрібно ще й діяти, піднімати рукава і братися за справу. Не обовязково зброєю. Якщо є мудрі радники у неї - можна вигадати будь-шо, щоби тримати кацапів в облозі. Їх же ж там всього десь 1500 - чи щось так.
мы в 92-ом почти голыми руками остановили 14- б армию Лебедя и дали хорошо по зубам
надо будет все молдаване подымуться
а воевать мы умеем и духа хватит !!!
напоминаю что Приднестровье сегодня часть времён оккупированой Молдовы
и она рано или поздно вернуться в Молдову!!
это дело времни
а тем кто даёт такие идеи я хочу напомнить что сегодня тоже самое делают в Украине орки с росии- захватывают ваши земли!!
вы хотите быть похоже на них?????
а мы тоже умеем защищаться!!!
не сомневайтесь
могу напомнить что подписание ассоциации о интеграции с ЕС Молдова подписала гораздо раньше как и свободную торговлю с ЕС
а так же молдаване получили без виз намного раньше чем украинцы
Молдова выполняла требование на вступлении в ЕС сама без чей то помощи и в этом только заслуга Президента Санду которая дала большой бой корупции
все что зделали для быстрейшего членства в ЕС - это зделали сами молдаване и не за чей-то счет
и мне непонятна немного недружелюбная риторика соседей по отношению к молдаванам которые до сих пор приняли к себе в дом более 100 тыс беженцев с Украины и делятся последним куском хлеба!!
Давно могли и задушить экономически и с помощью друзей - физически....
Да и за 20 лет могли создать армию и уничтожить.