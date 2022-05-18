Президентка Молдови Санду вимагає виведення російських військ з Придністров'я

Президентка Молдови Майя Санду з трибуни Європарламенту заявила. що російські війська мають вийти з окупованого Придністров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости.

"Президентка Молдови з трибуни Європарламенту заявила, що російські військові мають бути виведені з Придністров'я, оскільки їхня присутність порушує нейтралітет Молдови", - заявила Санду.

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