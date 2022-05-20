Російські спецслужби дестабілізують ситуацію в Придністров'ї, - Сухопутні війська ЗСУ
Російські спецслужби поширюють інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури в Придністров'ї аби дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Знову поширено інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих "державних" закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця", - йдеться в повідомленні.
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і тут раптом знову.
це таки нова новина...
А так их все удовлетворяло... Рубили баблишко