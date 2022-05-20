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Російські спецслужби дестабілізують ситуацію в Придністров'ї, - Сухопутні війська ЗСУ

придністровя

Російські спецслужби поширюють інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури в Придністров'ї аби дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Знову поширено інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих "державних" закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

мінування (1217) Молдова (2063) Придністров’я (473) росія (64923)


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років з 30 вже як вони дестабілізують ситуацію в Придністров'ї
і тут раптом знову.
це таки нова новина...
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20.05.2022 21:39 Відповісти
Молдовани моліться за перемогу України!!!))
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20.05.2022 21:48 Відповісти
Сами виноваты..... За 30 лет могли полностью уничтожить этот анклав. И создать боеспособную армию....
А так их все удовлетворяло... Рубили баблишко
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21.05.2022 01:27 Відповісти
 
 