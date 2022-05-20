В Мелитополе российские оккупанты угрожают предпринимателям отобрать бизнес, - мэр Федоров
Во временно захваченном Мелитополе захватчики планируют выдавать предпринимателям "патенты", а у кого их не будет, будут забирать бизнес.
Об этом во время национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 1 июня будет работать "налоговая инспекция", которая будет выдавать специализированный патент для работы наших предпринимателей. А у тех, кто не будет владеть патентом, будут забирать их бизнес", - сказал Федоров.
По его словам, захватчики уже разграбили город, а сегодня готовятся ко дню рождения Российской империи. В городе уже появились борды. В то же время городской голова убежден, что так называемый референдум в Мелитополе "100% оккупанты не смогут провести".
Федоров отметил, что ситуация в городе очень напряженная, но уехать люди не могут.
"Двое суток (люди. - Ред.) ночуют у блокпостов, их оккупанты заблокировали и не выпускают, не объясняя никаких причин", - говорит он.
По словам Федорова, сегодня 500 машин стоят на блокпостах, люди ждут, когда смогут уехать на территорию, подконтрольную Украине.
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