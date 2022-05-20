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Новости Война
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В Мелитополе российские оккупанты угрожают предпринимателям отобрать бизнес, - мэр Федоров

федоров

Во временно захваченном Мелитополе захватчики планируют выдавать предпринимателям "патенты", а у кого их не будет, будут забирать бизнес.

Об этом во время национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 1 июня будет работать "налоговая инспекция", которая будет выдавать специализированный патент для работы наших предпринимателей. А у тех, кто не будет владеть патентом, будут забирать их бизнес", - сказал Федоров.

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По его словам, захватчики уже разграбили город, а сегодня готовятся ко дню рождения Российской империи. В городе уже появились борды. В то же время городской голова убежден, что так называемый референдум в Мелитополе "100% оккупанты не смогут провести".

Федоров отметил, что ситуация в городе очень напряженная, но уехать люди не могут.

"Двое суток (люди. - Ред.) ночуют у блокпостов, их оккупанты заблокировали и не выпускают, не объясняя никаких причин", - говорит он.

По словам Федорова, сегодня 500 машин стоят на блокпостах, люди ждут, когда смогут уехать на территорию, подконтрольную Украине.

Мелитополь (613) оккупация (10117) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+1
Мелітополь - місто вільних підприємців, вони за свою свободу торгувати будуть горлянки гризти рашистам.
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20.05.2022 22:04
+1
І що вони робитимуть з тим бізнесом, самі торгувати будуть? Дебіли!
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20.05.2022 22:06
+1
їм головне щоб все зіпсути людям, вони думають, що як так зробити, то люди перетворяться на кацапів.
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20.05.2022 22:39
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Мелітополь - місто вільних підприємців, вони за свою свободу торгувати будуть горлянки гризти рашистам.
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20.05.2022 22:04 Ответить
І що вони робитимуть з тим бізнесом, самі торгувати будуть? Дебіли!
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20.05.2022 22:06 Ответить
А ви Оксано тільки торгівлю під бізнесом розумієте ?
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20.05.2022 22:25 Ответить
їм головне щоб все зіпсути людям, вони думають, що як так зробити, то люди перетворяться на кацапів.
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20.05.2022 22:39 Ответить
Та не забирати вони будуть, а тупо грабувати та знищувати будь який бізнес. Орки, блдь!
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20.05.2022 22:45 Ответить
Кацапы, сер.
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20.05.2022 22:57 Ответить
Скорее нужно ОСВОБОЖДАТЬ ‼️СКОЛЬКО ЛЮДЯМ ЕЩЁ ТЕРПЕТЬ НАДРУГАТЕЛЬСТВА И ЗВЕРСТВА РАШИСТОВ ПРОКЛЯТЫХ , МРАЗОТ -НЕЛЮДЕЙ⁉️Херсон Каховка Мелитополь Энергодар Бердянск Мариуполь
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20.05.2022 23:00 Ответить
Українські бізнесмени не можуть мати плани продовжувать працювати під окупантами
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21.05.2022 01:22 Ответить
 
 