В Мелитополе российские оккупанты угрожают предпринимателям отобрать бизнес, - мэр Федоров

Во временно захваченном Мелитополе захватчики планируют выдавать предпринимателям "патенты", а у кого их не будет, будут забирать бизнес.

Об этом во время национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 1 июня будет работать "налоговая инспекция", которая будет выдавать специализированный патент для работы наших предпринимателей. А у тех, кто не будет владеть патентом, будут забирать их бизнес", - сказал Федоров.

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По его словам, захватчики уже разграбили город, а сегодня готовятся ко дню рождения Российской империи. В городе уже появились борды. В то же время городской голова убежден, что так называемый референдум в Мелитополе "100% оккупанты не смогут провести".

Федоров отметил, что ситуация в городе очень напряженная, но уехать люди не могут.

"Двое суток (люди. - Ред.) ночуют у блокпостов, их оккупанты заблокировали и не выпускают, не объясняя никаких причин", - говорит он.

По словам Федорова, сегодня 500 машин стоят на блокпостах, люди ждут, когда смогут уехать на территорию, подконтрольную Украине.