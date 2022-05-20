У Мелітополі російські окупанти погрожують підприємцям відібрати бізнес, - мер Федоров

У тимчасово захопленому Мелітополі загарбники планують видавати підприємцям "патенти", а в тих, хто їх не матиме, забиратимуть бізнес.

Про це під час національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 1 червня буде працювати "податкова інспекція", яка буде видавати спеціалізований патент для роботи наших підприємців. А в тих, хто не буде володіти патентом, будуть забирати їхні бізнеси", - сказав Федоров.

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За його словами, загарбники вже розграбували місто, а сьогодні готуються до дня народження Російської імперії. В місті вже з’явились відповідні борди. Водночас міський голова висловив переконання, що так званий референдум у Мелітополі "100% окупанти не зможуть провести".

Федоров зауважив, що ситуація в місті дуже напружена, але виїхати люди не можуть.

"Дві доби (люди. - Ред.) ночують біля блокпостів, їх окупанти заблокували і не випускають, не пояснюючи жодних причин", - каже він.

За словами Федорова, сьогодні 500 машин стоїть на блокпостах, люди чекають, коли зможуть виїхати на територію, підконтрольну Україні.