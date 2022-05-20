УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8254 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 139 10

У Мелітополі російські окупанти погрожують підприємцям відібрати бізнес, - мер Федоров

федоров

У тимчасово захопленому Мелітополі загарбники планують видавати підприємцям "патенти", а в тих, хто їх не матиме, забиратимуть бізнес.

Про це під час національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 1 червня буде працювати "податкова інспекція", яка буде видавати спеціалізований патент для роботи наших підприємців. А в тих, хто не буде володіти патентом, будуть забирати їхні бізнеси", - сказав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти грабують заводи в окупованому Мелітополі, - мер Федоров

За його словами, загарбники вже розграбували місто, а сьогодні готуються до дня народження Російської імперії. В місті вже з’явились відповідні борди. Водночас міський голова висловив переконання, що так званий референдум у Мелітополі "100% окупанти не зможуть провести".

Федоров зауважив, що ситуація в місті дуже напружена, але виїхати люди не можуть.

"Дві доби (люди. - Ред.) ночують біля блокпостів, їх окупанти заблокували і не випускають, не пояснюючи жодних причин", - каже він.

За словами Федорова, сьогодні 500 машин стоїть на блокпостах, люди чекають, коли зможуть виїхати на територію, підконтрольну Україні.

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6666) Федоров Іван (645)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Мелітополь - місто вільних підприємців, вони за свою свободу торгувати будуть горлянки гризти рашистам.
показати весь коментар
20.05.2022 22:04
+1
І що вони робитимуть з тим бізнесом, самі торгувати будуть? Дебіли!
показати весь коментар
20.05.2022 22:06
+1
їм головне щоб все зіпсути людям, вони думають, що як так зробити, то люди перетворяться на кацапів.
показати весь коментар
20.05.2022 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мелітополь - місто вільних підприємців, вони за свою свободу торгувати будуть горлянки гризти рашистам.
показати весь коментар
20.05.2022 22:04 Відповісти
І що вони робитимуть з тим бізнесом, самі торгувати будуть? Дебіли!
показати весь коментар
20.05.2022 22:06 Відповісти
А ви Оксано тільки торгівлю під бізнесом розумієте ?
показати весь коментар
20.05.2022 22:25 Відповісти
їм головне щоб все зіпсути людям, вони думають, що як так зробити, то люди перетворяться на кацапів.
показати весь коментар
20.05.2022 22:39 Відповісти
Та не забирати вони будуть, а тупо грабувати та знищувати будь який бізнес. Орки, блдь!
показати весь коментар
20.05.2022 22:45 Відповісти
Кацапы, сер.
показати весь коментар
20.05.2022 22:57 Відповісти
Скорее нужно ОСВОБОЖДАТЬ ‼️СКОЛЬКО ЛЮДЯМ ЕЩЁ ТЕРПЕТЬ НАДРУГАТЕЛЬСТВА И ЗВЕРСТВА РАШИСТОВ ПРОКЛЯТЫХ , МРАЗОТ -НЕЛЮДЕЙ⁉️Херсон Каховка Мелитополь Энергодар Бердянск Мариуполь
показати весь коментар
20.05.2022 23:00 Відповісти
Українські бізнесмени не можуть мати плани продовжувать працювати під окупантами
показати весь коментар
21.05.2022 01:22 Відповісти
 
 