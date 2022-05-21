Россия пытается сорвать контрнаступление ВСУ под Харьковом
Российские войска сосредоточили свои усилия на возвращении позиций, занятых украинскими войсками во время контрнаступления к северу от Харькова 20 мая.
Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны, передает Цензор.НЕТ.
Такие усилия, пишут аналитики, вероятно, сводят на нет атаки, направленные на срыв украинского контрнаступления в северной части Харьковской области с намерением либо выиграть время российских войск для ухода и передислокации на другие направления наступления, либо укрепить оборонительные позиции к северу от Харькова.
Кроме того, российские силы продолжали обстреливать Харьков и его окрестности, что, вероятно, еще больше привлечет внимание украинских сил от слаженных наступательных действий в направлении границы с Россией, считают эксперты.
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Що це значить, хто може на людську мову перекласти?
Ть самі з собою, щоб зірвати український контрнаступ, але щось їм йде не так. 🤔 Насправді то якийсь гугл-переклад цікавий.
Such efforts are likely spoiling attacks meant to disrupt the Ukrainian counteroffensive in northern Kharkiv Oblast with the intention of either buying Russian forces time to withdraw and redeploy to other axes of advance or to reinforce defensive positions to the north of Kharkiv City.
Им (написавшим) кажется, что это не помешает украинскому контрнаступлению.
а чего подонок не сказал об этом украинцам тем самым сберег бы тысячи жизней?
Зачем было трочить судьбу и оставлять самолеты, вместо того, что бы потратить немного топлива и они были бы в Польше целыми.
И я не думаю, что это "про*бали"....Самолеты оставили на аэродромах скорее всего, что бы кипеж не поднимать, что бы люди не знали. А почему они боялись что кто-то узнает? Эврика. Тогда нужно было бы подготавливать тероборону в Херсоне, Бердянске, Мелитополе как минимум. А так легче сказать "незнали" поэтому все так молниеносно и захватили. Наверное как-то так....