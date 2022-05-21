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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия пытается сорвать контрнаступление ВСУ под Харьковом

рф,армія

Российские войска сосредоточили свои усилия на возвращении позиций, занятых украинскими войсками во время контрнаступления к северу от Харькова 20 мая.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны, передает Цензор.НЕТ.

Такие усилия, пишут аналитики, вероятно, сводят на нет атаки, направленные на срыв украинского контрнаступления в северной части Харьковской области с намерением либо выиграть время российских войск для ухода и передислокации на другие направления наступления, либо укрепить оборонительные позиции к северу от Харькова.

Кроме того, российские силы продолжали обстреливать Харьков и его окрестности, что, вероятно, еще больше привлечет внимание украинских сил от слаженных наступательных действий в направлении границы с Россией, считают эксперты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили ракетами по Киевскому району Харькова, возник пожар. ВИДЕО

армия РФ (19057) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+28
23 лютого Зеленський сказав мені в Києві, що Росія атакує впродовж найближчих кількох годин, - Дуда
а чего подонок не сказал об этом украинцам тем самым сберег бы тысячи жизней?
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21.05.2022 07:12
+27
Такі зусилля, пишуть аналітики, ймовірно, зводять на "ні" атаки, спрямовані на зрив українського контрнаступу в північній частині Харківської області з наміром або виграти час російських військ для відходу і передислокації на інші напрямки наступу, або зміцнити оборонні позиції на північ від Харкова. Джерело:

Що це значить, хто може на людську мову перекласти?
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21.05.2022 07:00
+27
усі вбиті, згвалтовані, скалічені цивільні в Бучі, Гостомілі, Ірпені, яких кинули на призволяще, також і на совісті зелених покидьків які не евакуювали жителів хочаб до Києва
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21.05.2022 07:34
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Такі зусилля, пишуть аналітики, ймовірно, зводять на "ні" атаки, спрямовані на зрив українського контрнаступу в північній частині Харківської області з наміром або виграти час російських військ для відходу і передислокації на інші напрямки наступу, або зміцнити оборонні позиції на північ від Харкова. Джерело:

Що це значить, хто може на людську мову перекласти?
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21.05.2022 07:00 Ответить
Це значить,що менше потрібно слухати різних дурнуватих "ікспєрдав".
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21.05.2022 07:09 Ответить
"зачем же? - это ведь очень и очень! - да... ДА!..... но... - НЕТ!"
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21.05.2022 07:12 Ответить
Це мало б означати, що кацапи вою
Ть самі з собою, щоб зірвати український контрнаступ, але щось їм йде не так. 🤔 Насправді то якийсь гугл-переклад цікавий.
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21.05.2022 07:33 Ответить
Ну то почитайте оригінал. Дійсно, переклад жахливий:
Such efforts are likely spoiling attacks meant to disrupt the Ukrainian counteroffensive in northern Kharkiv Oblast with the intention of either buying Russian forces time to withdraw and redeploy to other axes of advance or to reinforce defensive positions to the north of Kharkiv City.
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21.05.2022 09:16 Ответить
це значить контрнаступ на цій ділянці і за той час понтони вже підвезли на іншій
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21.05.2022 09:22 Ответить
Русские пытаются вернуть потерянные территории.
Им (написавшим) кажется, что это не помешает украинскому контрнаступлению.
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21.05.2022 14:34 Ответить
23 лютого Зеленський сказав мені в Києві, що Росія атакує впродовж найближчих кількох годин, - Дуда
а чего подонок не сказал об этом украинцам тем самым сберег бы тысячи жизней?
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21.05.2022 07:12 Ответить
Щоби дороги були вільні. Це з міркувань стратегії. Десь така версія озвучувалася
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21.05.2022 07:23 Ответить
Для кого? Для колон рашистів, бо більше по них ніхто особливо інтенсивно не ппреміщався.
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21.05.2022 09:30 Ответить
люся арєстовіч сказала, шо тоді б українці б заважали збройним силам воювати і вже б зсу довелося б обстрілювати українців
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21.05.2022 07:23 Ответить
усі вбиті, згвалтовані, скалічені цивільні в Бучі, Гостомілі, Ірпені, яких кинули на призволяще, також і на совісті зелених покидьків які не евакуювали жителів хочаб до Києва
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21.05.2022 07:34 Ответить
у меня знакомая 24 числа выехала из киева в бучу(это был плохой выбор),а потом через 3 недели вышла на связь и сказала что всетаки выбралась из бучи....в ирпень.... вот такая вот евакуация
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21.05.2022 07:39 Ответить
і в цьому провина зелених покидьків (з яких зараз малюють борців за свободу) що простих людей, заради яких ця країна повинна існувати і ця йібана влада повинна працювати, просто кинули
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21.05.2022 08:07 Ответить
Не кинули, зеленський і камарилья здавали лише південь. Про наступ на Київ домовленості з кураторами не було. Вони самі офігіли, коли орки поперли на Київ. А коли зрозуміли, що є реальна загроза фізичного усунення найвеличнішого, почали організовувати оборону. ФСБ кинула Єрмака і його маріонетку.Це моя версія подій, бо ще якось пояснити, що відбувалось перед вторгненням і в перші дні неможливо. Або легка форма дебілізм у зе і його оточення.
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21.05.2022 09:39 Ответить
Моя версiя, що наступ на столицю був вiдволiкаючим маневром, не вiйськовим навiть, а полiтичним - щоб хоч щось лохторату можна було б запропонувати у якостi "перемоги" на тлi злитого пiвдня.
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21.05.2022 10:10 Ответить
може бути, виглядає як операція прикриття, так. Але ж все одно злив півдня занадто явний особливо на тлі боротьби за Маріуполь. Тож шила у мішку не сховаєш. Важливо яки висновки зробить суспільство
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21.05.2022 12:44 Ответить
А військовим він, мабуть, просто забув сказати.
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21.05.2022 07:37 Ответить
Очевидно, що корок біженців на крьісм заблокував би рух ********* на Херсон))
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21.05.2022 08:23 Ответить
А ЗСУ там і близько не було. Оце несподівана.
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21.05.2022 09:32 Ответить
Тут кінців не знайдеш як з вагнерівцями, розмінуванням Чоннару та багато іншого. Мудрий нарід знову за цього бандюка проголосує «бо він не втік».
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21.05.2022 08:05 Ответить
После нападения кацапов,две недели осла оманского и остальной зеленой шоблы не было ни видно ни слышно.Когда армия оттеснила кацапов с околиц Киева,тут появился найвелычнишый и остальные "боневтики":"Вот мы все здесь"...
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21.05.2022 12:27 Ответить
Щоб народ колесами своїх автівок не зіпсував асфальт Великого крадівництва, та не заважав своїми автівками кацапам йти на Київ , Херсон, Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь.
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21.05.2022 10:51 Ответить
подонок это ты ,ВСУ готовилась по дорогам перемещалась техника , если бы сказать ,то были бы пробки на всех дорогах. Я вез семью в Закарпатье ,после нападения ,1300 км , 4 суток ,со средней скоростью 20 км/ час.
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21.05.2022 10:51 Ответить
Кто бы мог подумать?
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21.05.2022 07:14 Ответить
Судя по аналитике полковника Машовца,особо у орков остановить наступление не получается,погнали даже лугандонских недобитков и росгвардию а это вояки еще те.
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21.05.2022 07:36 Ответить
у вас не вірна інформація на цей час
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21.05.2022 09:30 Ответить
Орки відбили назад Тернову (на кордоні) і Рубіжне (те що біля Вовчанська).
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21.05.2022 10:39 Ответить
Мухосранск. Говно. Тоскливо. Льёт кацап в желудок пиво. Геморрой. Камаз. Гараж. Десять лет водилой стаж. Ящик. Киселёв на Первом. Украина. Киев. Нервы. Танцы. Шум. «Крымнаш». Веселье. Утро. Санкции. Похмелье. Цены. Доллар. Банк. Кредит. Тёща как всегда нудит. Снова Киселёв на Первом. Водка. Вещмешок. Консервы. Секс с рукой как в первый раз. Поезд. В путь. Спасать Донбасс. Форма. Каска. Полигон. Гумконвоем в Краснодон. ЛНР. Блокпост. Укропы. Первый бой. Три пули в жопе. Страх. Обстрел. Осколок «Града». Труп. Мешок. Рефрижератор. Крест. Венок. Вдова. Плаксиво. Мухосранск. Говно. Тоскливо.
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21.05.2022 07:50 Ответить
Карта-схема обстановки Харківського напрямку станом на 21.05.2022. Карта організації SOAR
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21.05.2022 07:56 Ответить
А це в напрямку від Попасної до Бахмута.
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21.05.2022 07:59 Ответить
Судячи по карті орки вже майже на трасі Бахмут-Лисичанськ. Це взагалі майже оточення.
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21.05.2022 11:45 Ответить
Понятно. Наши, отодвинув москалей от Харькова на 10-15 км, дальше пока продвинуться не могут. Учитывая огромное превосходство в технике и боеприпасах у рашистов, это, в любом случае, победа ВСУ.
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21.05.2022 08:30 Ответить
Перемога за ЗСУ ! Слава Героям!
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21.05.2022 09:47 Ответить
я вот никак одного не пойму - какого хрена с аэропортов не были переделоцированы самолеты, в т.ч. и Мрия?
Зачем было трочить судьбу и оставлять самолеты, вместо того, что бы потратить немного топлива и они были бы в Польше целыми.
И я не думаю, что это "про*бали"....Самолеты оставили на аэродромах скорее всего, что бы кипеж не поднимать, что бы люди не знали. А почему они боялись что кто-то узнает? Эврика. Тогда нужно было бы подготавливать тероборону в Херсоне, Бердянске, Мелитополе как минимум. А так легче сказать "незнали" поэтому все так молниеносно и захватили. Наверное как-то так....
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21.05.2022 10:48 Ответить
Шість Русланів за пару днів до війни відправили,а з Мрією щось з Києвом не вийшло,вона була готова до злету,нам брехали багато,це один з символів України який треба було знищити
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21.05.2022 11:52 Ответить
Найдите в ютубе канал Антонова - там летчик с Мрии его ведет, у него есть видео почему так случилось. Тех кто был виноват уже отстранили, но посадить наверное так и не смогут
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21.05.2022 13:36 Ответить
Кацапи спокійно обстрілюють, знищують будинки та людей в Україні, а чому наші війська досі не почали знищувати кацапську територію та населення? Це потрібно обов'язково робити. Який сенс у такій війні, коли вороги на своїй території спокійно почуваються. Зеля вже забрхався зі своїми виступами: "Мудрий народ.....
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21.05.2022 12:08 Ответить
Питання упрощую: Чому нема жодного пострілу по Криму? Всього один автомобіль з б/п-и вибухнув біля Джанкоя і то через криворукість орків?
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21.05.2022 12:18 Ответить
потому что тогда путлер скажет что напали на рашку, и или введет военное положение, или начнет ядреные бомбы кидать. Оно нам надо?
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21.05.2022 13:37 Ответить
 
 