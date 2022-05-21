Россия пытается сорвать контрнаступление ВСУ под Харьковом

Российские войска сосредоточили свои усилия на возвращении позиций, занятых украинскими войсками во время контрнаступления к северу от Харькова 20 мая.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны, передает Цензор.НЕТ.

Такие усилия, пишут аналитики, вероятно, сводят на нет атаки, направленные на срыв украинского контрнаступления в северной части Харьковской области с намерением либо выиграть время российских войск для ухода и передислокации на другие направления наступления, либо укрепить оборонительные позиции к северу от Харькова.

Кроме того, российские силы продолжали обстреливать Харьков и его окрестности, что, вероятно, еще больше привлечет внимание украинских сил от слаженных наступательных действий в направлении границы с Россией, считают эксперты.

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