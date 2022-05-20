Рашисты ударили ракетами по Киевскому району Харькова, возник пожар. ВИДЕО
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Харків".
"Жители Харькова сообщают о ракетном ударе по Киевскому району города. В результате обстрела вспыхнул пожар, подтвердили Суспільне в ГСЧС региона", - говорится в сообщении.
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Тримайтеся рідні , буде здаватися що це все кінець, але ні ми вистоїмо
По информации нашей группы (ИС), командования войск противника дополнительно ввело на этот плацдарм как минимум ещё одну батальонную тактическую группу из состава 200-й омсбр 14-го АК БВ СФ. Уровень её укомплектованности и боеспособности, правда, вызывает целый ряд вопросов, однако это, несомненно, повысило общий уровень устойчивости всей тактической группы противника, продолжающей удерживать полосу земли у государственной границы Украины севернее Харькова.