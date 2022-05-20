Рашисты ударили ракетами по Киевскому району Харькова, возник пожар. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Харків".

"Жители Харькова сообщают о ракетном ударе по Киевскому району города. В результате обстрела вспыхнул пожар, подтвердили Суспільне в ГСЧС региона", - говорится в сообщении.

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