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Рашисты ударили ракетами по Киевскому району Харькова, возник пожар. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Харків".

"Жители Харькова сообщают о ракетном ударе по Киевскому району города. В результате обстрела вспыхнул пожар, подтвердили Суспільне в ГСЧС региона", - говорится в сообщении.

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обстрел (27114) Харьков (7475)


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Чортові терористи з купою крилатих ракет, найгірші сусіди в світі.
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20.05.2022 21:39 Ответить
Невже Ізраїль не може продати нам один дивізіон "залізого купола" це б врятувало місто хоча б від "смерчей"
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20.05.2022 21:40 Ответить
Ні не врятувало. Подивіться яку територію він покриває і скільки коштує.
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20.05.2022 21:58 Ответить
Забудьте ви про той "купол". Його ефективність доведена лише проти поодиноких саморобних ракет. І це за шалені гроші.
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21.05.2022 00:52 Ответить
Це помста карлика за те , що славні жителі Харкова прозвали його ****** а його недоімперію **********
Тримайтеся рідні , буде здаватися що це все кінець, але ні ми вистоїмо
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20.05.2022 21:56 Ответить
.
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20.05.2022 22:07 Ответить
В Харьковской операционной зоне продолжаются упорные бои севернее и северо-восточнее от Харькова. Правофланговые остатки Волчанской группировки противника стремятся удержать район Козачья Лопань - Гоптовка - Весёлое, с целью гарантированного сковывания подразделений Сил обороны Украины. Более того, противник местами контр-атакует стремясь сорвать наступательные действия Сил обороны Украины по направлению государственной границы.

По информации нашей группы (ИС), командования войск противника дополнительно ввело на этот плацдарм как минимум ещё одну батальонную тактическую группу из состава 200-й омсбр 14-го АК БВ СФ. Уровень её укомплектованности и боеспособности, правда, вызывает целый ряд вопросов, однако это, несомненно, повысило общий уровень устойчивости всей тактической группы противника, продолжающей удерживать полосу земли у государственной границы Украины севернее Харькова.
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21.05.2022 03:34 Ответить
 
 