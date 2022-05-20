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Рашисти вдарили ракетами по Київському району Харкова, виникла пожежа. ВIДЕО

Російські окупанти завдали ракетний удар по Київському району Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Харків".

"Жителі Харкова повідомляють про ракетний удар по Київському району міста. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, підтвердили Суспільному у ДСНС регіону", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Наслідки ракетного удару окупантів по палацу культури в Лозовій. ФОТОрепортаж

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обстріл (28435) Харків (5591)


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Чортові терористи з купою крилатих ракет, найгірші сусіди в світі.
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20.05.2022 21:39 Відповісти
Невже Ізраїль не може продати нам один дивізіон "залізого купола" це б врятувало місто хоча б від "смерчей"
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20.05.2022 21:40 Відповісти
Ні не врятувало. Подивіться яку територію він покриває і скільки коштує.
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20.05.2022 21:58 Відповісти
Забудьте ви про той "купол". Його ефективність доведена лише проти поодиноких саморобних ракет. І це за шалені гроші.
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21.05.2022 00:52 Відповісти
Це помста карлика за те , що славні жителі Харкова прозвали його ****** а його недоімперію **********
Тримайтеся рідні , буде здаватися що це все кінець, але ні ми вистоїмо
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20.05.2022 21:56 Відповісти
.
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20.05.2022 22:07 Відповісти
В Харьковской операционной зоне продолжаются упорные бои севернее и северо-восточнее от Харькова. Правофланговые остатки Волчанской группировки противника стремятся удержать район Козачья Лопань - Гоптовка - Весёлое, с целью гарантированного сковывания подразделений Сил обороны Украины. Более того, противник местами контр-атакует стремясь сорвать наступательные действия Сил обороны Украины по направлению государственной границы.

По информации нашей группы (ИС), командования войск противника дополнительно ввело на этот плацдарм как минимум ещё одну батальонную тактическую группу из состава 200-й омсбр 14-го АК БВ СФ. Уровень её укомплектованности и боеспособности, правда, вызывает целый ряд вопросов, однако это, несомненно, повысило общий уровень устойчивости всей тактической группы противника, продолжающей удерживать полосу земли у государственной границы Украины севернее Харькова.
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21.05.2022 03:34 Відповісти
 
 