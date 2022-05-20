Рашисти вдарили ракетами по Київському району Харкова, виникла пожежа. ВIДЕО

Російські окупанти завдали ракетний удар по Київському району Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Харків".

"Жителі Харкова повідомляють про ракетний удар по Київському району міста. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, підтвердили Суспільному у ДСНС регіону", - йдеться в повідомленні.

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