Рашисти вдарили ракетами по Київському району Харкова, виникла пожежа. ВIДЕО
Російські окупанти завдали ракетний удар по Київському району Харкова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Харків".
"Жителі Харкова повідомляють про ракетний удар по Київському району міста. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, підтвердили Суспільному у ДСНС регіону", - йдеться в повідомленні.
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Тримайтеся рідні , буде здаватися що це все кінець, але ні ми вистоїмо
По информации нашей группы (ИС), командования войск противника дополнительно ввело на этот плацдарм как минимум ещё одну батальонную тактическую группу из состава 200-й омсбр 14-го АК БВ СФ. Уровень её укомплектованности и боеспособности, правда, вызывает целый ряд вопросов, однако это, несомненно, повысило общий уровень устойчивости всей тактической группы противника, продолжающей удерживать полосу земли у государственной границы Украины севернее Харькова.