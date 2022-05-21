Росія намагається зірвати контрнаступ ЗСУ під Харковом
Російські війська зосередили свої зусилля на поверненні позицій, зайнятих українськими військами під час контрнаступу на північ від Харкова 20 травня.
Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни, передає Цензор.НЕТ.
Такі зусилля, пишуть аналітики, ймовірно, зводять на "ні" атаки, спрямовані на зрив українського контрнаступу в північній частині Харківської області з наміром або виграти час російських військ для відходу і передислокації на інші напрямки наступу, або зміцнити оборонні позиції на північ від Харкова.
Крім того, російські сили продовжували обстрілювати Харків і його околиці, що, ймовірно, ще більше відверне увагу українських сил від злагоджених наступальних дій у напрямку кордону з Росією, вважають експерти.
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Що це значить, хто може на людську мову перекласти?
Ть самі з собою, щоб зірвати український контрнаступ, але щось їм йде не так. 🤔 Насправді то якийсь гугл-переклад цікавий.
Such efforts are likely spoiling attacks meant to disrupt the Ukrainian counteroffensive in northern Kharkiv Oblast with the intention of either buying Russian forces time to withdraw and redeploy to other axes of advance or to reinforce defensive positions to the north of Kharkiv City.
Им (написавшим) кажется, что это не помешает украинскому контрнаступлению.
а чего подонок не сказал об этом украинцам тем самым сберег бы тысячи жизней?
Зачем было трочить судьбу и оставлять самолеты, вместо того, что бы потратить немного топлива и они были бы в Польше целыми.
И я не думаю, что это "про*бали"....Самолеты оставили на аэродромах скорее всего, что бы кипеж не поднимать, что бы люди не знали. А почему они боялись что кто-то узнает? Эврика. Тогда нужно было бы подготавливать тероборону в Херсоне, Бердянске, Мелитополе как минимум. А так легче сказать "незнали" поэтому все так молниеносно и захватили. Наверное как-то так....