Российские оккупанты наращивают силы в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Ожидается усиление группировки войск врага на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 21 мая по поводу российского вторжения.

"В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа", - говорится в сообщении.

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