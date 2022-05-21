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Российские оккупанты наращивают силы в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

рф,орки,окупанти,рашисти

Ожидается усиление группировки войск врага на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 21 мая по поводу российского вторжения.

"В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Харьковщине строят переправу через Северский Донец, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
доки в Київі придурки фантазують про перемогу та будують фантастичні плани відновлення України після перемоги, яка буде ось буквально на годинах, кацапи починають тиснути на всіх напрямках.
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21.05.2022 08:38
+12
От жеж суки , нiяк не вгамуються, рашистськi отродья
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21.05.2022 08:24
+10
Сильно вони тут окопалися. На козачій лопані і гоптовці вони тримають точки входу до Харкова. Плюс наскільки я пам'ятаю хоч сама козача в ямі кругом висота і це дозволяє контролювати велику територію аж за кордон. Ну і вони хочуть вибити наших з тернової і рубіжного щоб зняти загрозу Вовчанська де йде постачання до ізюма. Сумно якщо наш контрнаступ захлинувся, стягують суки залізяччя.
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21.05.2022 08:27
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От жеж суки , нiяк не вгамуються, рашистськi отродья
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21.05.2022 08:24 Ответить
Сильно вони тут окопалися. На козачій лопані і гоптовці вони тримають точки входу до Харкова. Плюс наскільки я пам'ятаю хоч сама козача в ямі кругом висота і це дозволяє контролювати велику територію аж за кордон. Ну і вони хочуть вибити наших з тернової і рубіжного щоб зняти загрозу Вовчанська де йде постачання до ізюма. Сумно якщо наш контрнаступ захлинувся, стягують суки залізяччя.
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21.05.2022 08:27 Ответить
Никто там не окапывался, нет смысла.
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21.05.2022 08:32 Ответить
Да, рашисты оправились от нашего контрнаступления, вводят резервы и контратакуют. Но нельзя сказать, что "контрнаступление захлебнулось". Во-первых, мы отодвинули их от Харькова на 10-15 км. (а это не мало). Во-вторых, интенсивные бои там продолжаются.
Верим в ВСУ.
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21.05.2022 09:14 Ответить
1 танкова армія, так вона уже давно під Ізюмом
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21.05.2022 08:27 Ответить
доки в Київі придурки фантазують про перемогу та будують фантастичні плани відновлення України після перемоги, яка буде ось буквально на годинах, кацапи починають тиснути на всіх напрямках.
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21.05.2022 08:38 Ответить
Вони тиснуть на всiх напрямках з 1167 року, але ж гiдну вiдсiч iм дали тiльки сьогоднi, бо у нас 42 союзника.
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21.05.2022 09:04 Ответить
ото ж бо й воно...начеб-то 42 союзники, а паРаша продовжує тиснути на фронті, та кошмарити всю Україну ракетами. наразі з цих 42-х союзниками, дійсно союзниками, а не такими "союзниками", як німці та французи, можна назвати бодай десяток країн. та по факту і цей десяток союзників не надає Україні того, що дійсно схилить чаші ваг на наш бік.
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21.05.2022 09:56 Ответить
Люся вчора розказала що наші форсували річку на Харківщіні.
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21.05.2022 08:43 Ответить
Не скажу, як воно було, але наші за річкою таки є...
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21.05.2022 08:52 Ответить
Нужно за 6 часов до наступления рашистов нанести превентивный удар... В четырёх местах
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21.05.2022 09:00 Ответить
"https://t.me/BerezaJuice/14903 Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал ежедневное сведение о происходящем на фронте в Украине .
.....
Сообщается, что российские войска восстановили некоторые позиции, утраченные в результате контрнаступления ВСУ, к северу от Харькова. Эксперты при этом предполагают, что россияне закончили свое отступление из-под Харькова".
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21.05.2022 13:07 Ответить
 
 