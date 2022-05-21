Российские оккупанты наращивают силы в Харьковской области, - Генштаб ВСУ
Ожидается усиление группировки войск врага на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 21 мая по поводу российского вторжения.
"В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Харьковщине строят переправу через Северский Донец, - Генштаб ВСУ
Топ комментарии
+18 cimbitep
показать весь комментарий21.05.2022 08:38
+12 Olena Lynch
показать весь комментарий21.05.2022 08:24
+10 Igor Uh
показать весь комментарий21.05.2022 08:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Верим в ВСУ.
.....
Сообщается, что российские войска восстановили некоторые позиции, утраченные в результате контрнаступления ВСУ, к северу от Харькова. Эксперты при этом предполагают, что россияне закончили свое отступление из-под Харькова".