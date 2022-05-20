Оккупанты на Харьковщине строят переправу через Северский Донец, - Генштаб ВСУ
Российские войска в Яремовке пытаются навести понтонную переправу через Северский Донец.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец", - отметили в Генштабе.
Также на временно оккупированных территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.
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не 150 і не 300
а всього 50, ****.
це тіпа, щоб і не програли і щоб чогось в тилу орків не розкуярили.
щоб не дали висадитись дисанту на берег, і щоб не дістали корабль за 100 миль.
ВАМ МАЛО ИЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ?
І ще по другому бережку, щоб там організувати затор
Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321243020188783 вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України за 20 травня