Оккупанты на Харьковщине строят переправу через Северский Донец, - Генштаб ВСУ

Российские войска в Яремовке пытаются навести понтонную переправу через Северский Донец.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец", - отметили в Генштабе.

Также на временно оккупированных территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

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