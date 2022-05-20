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Новости Война
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Оккупанты на Харьковщине строят переправу через Северский Донец, - Генштаб ВСУ

понтон

Российские войска в Яремовке пытаются навести понтонную переправу через Северский Донец.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец", - отметили в Генштабе.

Также на временно оккупированных территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

Смотрите также: Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ВС (6190) Харьковщина (5577) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+46
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20.05.2022 18:49
+44
в Одессе говорят в таких случаях:

ВАМ МАЛО ИЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ?
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20.05.2022 18:55
+29
надіюсь що цю переправу чекає доля переправи в Білогорівці
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20.05.2022 18:49
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Дубль 2
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20.05.2022 18:48 Ответить
Я навіть не сумніваюся, що все пройде по тому самому сценарію 😊
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20.05.2022 18:50 Ответить
12
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20.05.2022 18:52 Ответить
надіюсь що цю переправу чекає доля переправи в Білогорівці
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20.05.2022 18:49 Ответить
а нам, 50 км дальності.
не 150 і не 300
а всього 50, ****.
це тіпа, щоб і не програли і щоб чогось в тилу орків не розкуярили.
щоб не дали висадитись дисанту на берег, і щоб не дістали корабль за 100 миль.
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20.05.2022 21:21 Ответить
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20.05.2022 18:49 Ответить
в Одессе говорят в таких случаях:

ВАМ МАЛО ИЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ?
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20.05.2022 18:55 Ответить
ти ба які уперті як барани лізуть і лізуть
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20.05.2022 18:58 Ответить
Сіверський Донець - москалям пи**ець. Рибка буде вгодована.
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20.05.2022 19:00 Ответить
Говорят что ***** лично руководит военными операциями. Это и видно
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20.05.2022 19:01 Ответить
Ego edinokursnjik Shvec uze davno skazal chto Putin profnjeprigodjen. Eto tocno vidno.
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20.05.2022 19:24 Ответить
kak neto "ne prigoden"? Cvetnymi karandašami na karte risuet xorošo. Kak sraku kota učenikam.
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20.05.2022 22:42 Ответить
дати переправитись десяти-двадцяти машинам - і .... как...
І ще по другому бережку, щоб там організувати затор
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20.05.2022 19:02 Ответить
*******, братья, *******! Трупы русофашистских орков меня вдохновляют.
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20.05.2022 19:02 Ответить
toljko okunei ta plotvu žalko
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20.05.2022 22:43 Ответить
Упорные. Или упоротые. Какая разница, хуже ведь не будет...
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20.05.2022 19:02 Ответить
где же удар?
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20.05.2022 19:05 Ответить
Потерпи, кацап. Как только полезут твои соплеменники. так сразу и будет тебе удар. И не один.
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20.05.2022 19:21 Ответить
Сіверько-Донецька Чорнобаї вка
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20.05.2022 19:06 Ответить
СіверьДо-eвка
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20.05.2022 22:44 Ответить
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20.05.2022 19:07 Ответить
Ну так разбомбите переправу и орков и иже с ними и все!
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20.05.2022 19:11 Ответить
Не пропустить бы вторую серию
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20.05.2022 19:14 Ответить
Прямо "Санта-Барбара" якась. Третій сезон на підході
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20.05.2022 19:18 Ответить
Ломать не строить - дать оркам заехать и отправить их к рыбам. Корабль заждался своих русалов.
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20.05.2022 19:19 Ответить
Російські окупанти розмістили в околицях Чорнобаївки під Херсоном 130 одиниць військової техніки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321243020188783 вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України за 20 травня
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20.05.2022 19:24 Ответить
ну, это и правильно. Легче будет *********** из Тихоцкого и Сухой Каменки в сторону Рубцов. А те бурятские туловища, которые сейчас в Малой Комышувахе и в Топольском уже могут туда не успеть - пока добегут, то переправы уже не будет. Будет много пропавших безвести, потому что по статистике 60% взрослого населения Бурятии не умеют плавать.
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20.05.2022 19:25 Ответить
Значит умеют хорошо тонуть.
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20.05.2022 19:42 Ответить
Kogda opjatj buditje ih horonitj, spilitje roga. Chtobi ljudi ne spotknulisj.
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20.05.2022 19:26 Ответить
і...?
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20.05.2022 19:29 Ответить
очікується перенос удару прямо на Словянськ, бо вже в Ізюмі шарахались у всі сторони-вирішили наступати взад з форсуванням річки. Скоріш за все наведуть переправу і будуть вичкувати з перебросом БТГр, а потім зненацька за 2-3 години раз, і по "чапаєвські в дамках". Це вже четвертий місток. Цей приступ мазохізму таки сподобався стратегам рузге.
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20.05.2022 19:38 Ответить
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20.05.2022 19:59 Ответить
 
 