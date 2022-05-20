Окупанти на Харківщині будують переправу через Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ

Російські війська у Яремівці намагаються навести понтонну переправу через Сіверський Донець.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець", - зазначили в Генштабі.

Також на тимчасово окупованих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку, здійснює розповсюдження пропагандистських матеріалів, намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.

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