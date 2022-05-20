Окупанти на Харківщині будують переправу через Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ
Російські війська у Яремівці намагаються навести понтонну переправу через Сіверський Донець.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець", - зазначили в Генштабі.
Також на тимчасово окупованих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку, здійснює розповсюдження пропагандистських матеріалів, намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.
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+46 Сергей Владимирович #504607
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не 150 і не 300
а всього 50, ****.
це тіпа, щоб і не програли і щоб чогось в тилу орків не розкуярили.
щоб не дали висадитись дисанту на берег, і щоб не дістали корабль за 100 миль.
ВАМ МАЛО ИЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ?
І ще по другому бережку, щоб там організувати затор
Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321243020188783 вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України за 20 травня