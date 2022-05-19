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Знищена техніка окупантів, які намагалися форсувати Сіверський Донець 5-12 травня. ВIДЕО

Активісти проєкту "Український свідок" опублікували відеозапис, на якому зафіксована знищена техніка окупантів, що тиждень марно намагалися форсувати Сіверський Донець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові, які вели зйомку місця боїв, показують ціле кладовище техніки з символами Z, O, та V.

"Як згадаю, як ми тут #башились!", - каже один з українських військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти умисне затопили в Сіверському Донці біля Білогорівки шість своїх танків, щоб бронетехніка не потрапила в ЗСУ, - Бутусов. ВIДЕО

З 5 по 12 травня "друга армія світу" хотіла перейти річку Сіверський Донець (Луганська область). Для цього вона задіяла танковий полк. Але не так сталося, як гадалося: українська піхота знищила 30 одиниць техніки, решту добила артилерія. 

На деяких танках - білі написи ZOV. На інших присутня буква O, все це офіційна символіка вторгнення росії в Україну. Так, буквою V позначається морська піхота, буквою O - сили з Білорусі. Позначка Z говорить про те, що перед вами східні сили російської армії. Форсування Сіверського Дінця російськими військами припинилося 13 травня.

Під час наступу окупанти втратили більше ніж 70 одиниць техніки і близько 485 солдат вбитими або пораненими.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська артилерія прямими влучаннями знищує БТРи окупантів на березі Сіверського Дінця поблизу Серебрянки. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+26
Гарна робота, хлопці.
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19.05.2022 16:31
+19
Такие видосы гораздо позитивнее, чем могут показаться на первый взгляд. Поясняю(прошу не кидаться тапками понимающих людей, для некоторых это действительно не очевидные вещи).
Видос снимают ВСУ. Снимают налегке. Это значит, что территорию по которой свободно катались минимум две хрюске бтрг, теперь контролируют ВСУ. Кацапов не просто разбили, а ещё и отвоевали украинскую землю.
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19.05.2022 16:39
+15
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19.05.2022 16:33
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Гарна робота, хлопці.
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19.05.2022 16:31 Відповісти
погано що зовсім не показали рашо-шкварок з цього бою. душа хоче свіжини.
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19.05.2022 16:32 Відповісти
Всім хто влаштував це свято-респектище...Давайте ще...
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19.05.2022 16:32 Відповісти
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19.05.2022 16:33 Відповісти
Як же природу нашу загадили ці кацапи смердючі.
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19.05.2022 16:38 Відповісти
Но есть и плюсы. Если не будет никаких эксцессов, то все идет к тому, что кацапы последний раз гадят своим существованием планету. В буквальном смысле последний раз. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
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19.05.2022 16:43 Відповісти
Такие видосы гораздо позитивнее, чем могут показаться на первый взгляд. Поясняю(прошу не кидаться тапками понимающих людей, для некоторых это действительно не очевидные вещи).
Видос снимают ВСУ. Снимают налегке. Это значит, что территорию по которой свободно катались минимум две хрюске бтрг, теперь контролируют ВСУ. Кацапов не просто разбили, а ещё и отвоевали украинскую землю.
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19.05.2022 16:39 Відповісти
Надіюся, мокшанського генерала, який здійснив цей подвиг, нагородили. Мокші ******* за таке «взятіє» давати ордена та медалі.
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19.05.2022 16:40 Відповісти
Ничерта не понял... А что имеет Украина с кафирами, не верящими в единого аллаха? Назвали бы просто каким хорошим украинским словом, слава Господу, язык украинский богат. Или это журналистский изыск?)
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19.05.2022 16:40 Відповісти
прошу прощения. Пока писал, уже изменили заголовок)
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19.05.2022 16:41 Відповісти
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19.05.2022 16:40 Відповісти
у кого день вышиванки, у кого расписные гробы. А недавно там проводили конкурс на лучшее украшение могил
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19.05.2022 16:52 Відповісти
Так в них культ мерців. В них на головній площі країни трупак засушений - головний ідол країни. Вони навіть копії того трупака у вигляді тортів роблять та жеруть...
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19.05.2022 23:45 Відповісти
праздники только начинаются. впереди ленд-лиз.
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19.05.2022 16:56 Відповісти
Слава ВСУ!
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19.05.2022 16:57 Відповісти
пора трейлери підганяти... багато техніки ще придатної для ремонту... і в ЗСУ на службу...
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19.05.2022 16:45 Відповісти
Що значить О-сили з білорусії
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19.05.2022 16:52 Відповісти
там все напутано - букви Z, V, O та перечеркнуте O означають принадлежнісь техніки до військових округів - zападного, vосточного, южного та центрального.
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19.05.2022 19:47 Відповісти
ZOV KOBZONA
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19.05.2022 16:57 Відповісти
нет их не стратят но шумиху раскрутят и торговать будут по полной
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19.05.2022 20:19 Відповісти
Скільки там невинних зайчиків та їжачків загинуло. Нам ще з зеленими активістами розбиратися прийдеться після війни...
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19.05.2022 17:12 Відповісти
ой.....сміявся....дякую.....я не можу передати словами ..ваш гнів..за невинно убієнних зайчиків і їжачків....
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19.05.2022 17:28 Відповісти
От просто красавчики в і всьо !
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19.05.2022 17:21 Відповісти
Ого!!! Наші хлопці вже на тому березі..
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19.05.2022 17:23 Відповісти
А птичечка співає заупокійну окупантам загиблим й ще живим - всіх окупантів знищимо.
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19.05.2022 17:27 Відповісти
Просто приходил Сережка, поигрались мы немножко...
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19.05.2022 18:41 Відповісти
 
 