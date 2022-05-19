Знищена техніка окупантів, які намагалися форсувати Сіверський Донець 5-12 травня. ВIДЕО

Активісти проєкту "Український свідок" опублікували відеозапис, на якому зафіксована знищена техніка окупантів, що тиждень марно намагалися форсувати Сіверський Донець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові, які вели зйомку місця боїв, показують ціле кладовище техніки з символами Z, O, та V.

"Як згадаю, як ми тут #башились!", - каже один з українських військових.

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З 5 по 12 травня "друга армія світу" хотіла перейти річку Сіверський Донець (Луганська область). Для цього вона задіяла танковий полк. Але не так сталося, як гадалося: українська піхота знищила 30 одиниць техніки, решту добила артилерія.

На деяких танках - білі написи ZOV. На інших присутня буква O, все це офіційна символіка вторгнення росії в Україну. Так, буквою V позначається морська піхота, буквою O - сили з Білорусі. Позначка Z говорить про те, що перед вами східні сили російської армії. Форсування Сіверського Дінця російськими військами припинилося 13 травня.

Під час наступу окупанти втратили більше ніж 70 одиниць техніки і близько 485 солдат вбитими або пораненими.

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