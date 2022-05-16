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Українська артилерія прямими влучаннями знищує БТРи окупантів на березі Сіверського Дінця поблизу Серебрянки. ВIДЕО

Українська артилерія прямими влучаннями знищила БТРи угруповання окупантів, що намагалися переправитися через Сіверський Донець поблизу Серебрянки.

Відеозапис успішної атаки українських артилеристів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

"Успіше коригуванні і прямі влучення. Це унікальні кадри битви за Сіверський Донець. Російські БТРи знищуються прямими влученнями або виводяться з ладу ударами поряд... Коригувальники відпрацювали просто на "відмінно" при знищенні цієї техніки", - зазначає Бутусов в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти умисне затопили в Сіверському Донці біля Білогорівки шість своїх танків, щоб бронетехніка не потрапила в ЗСУ, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) Бутусов Юрій (3622) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+12
Очень ХО-РО-ШО ...
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16.05.2022 15:53 Відповісти
+11
Отличное видео но дебильная музыка, за это режиссеру надо надрать задницу!
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16.05.2022 16:29 Відповісти
+10
Гарна робота-респект...
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16.05.2022 15:54 Відповісти
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Очень ХО-РО-ШО ...
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16.05.2022 15:53 Відповісти
Шашличок і курки півні гриль
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16.05.2022 16:02 Відповісти
Гарна робота-респект...
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16.05.2022 15:54 Відповісти
Вік би дивився. Слава ЗСУ!
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16.05.2022 15:58 Відповісти
Чувак права купив, їздити не купив..
Паркування - "незадовільно".
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16.05.2022 16:00 Відповісти
Це було вже?
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16.05.2022 16:02 Відповісти
Наші котики
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16.05.2022 16:21 Відповісти
Отличное видео но дебильная музыка, за это режиссеру надо надрать задницу!
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16.05.2022 16:29 Відповісти
Дебільнішого саундтрека годі підібрати.
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16.05.2022 17:49 Відповісти
Лютые новости: успех артиллерии, ставка упыря, эхо рыжего леса и изюмский коллапс оккупанта
https://www.youtube.com/watch?v=K9afZCqziFg
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16.05.2022 16:36 Відповісти
а че он там заныкался?
искал что то?))
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16.05.2022 19:13 Відповісти
Памперси загубив.
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16.05.2022 22:29 Відповісти
еще видио! хотел проскочить убогий))) а хертам !!!

https://t.me/dneproperatyv/30398
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16.05.2022 20:28 Відповісти
Це не БТРи а Нона-СВК... То там виходить щонайменше вогневий взвод поклали, якщо не всю батарею...
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16.05.2022 21:19 Відповісти
А мені подобається музикальни супровід - дуже оригінально
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16.05.2022 22:25 Відповісти
Тепер там кацапським танкам, що необережно впали у воду раки будуть відкусувати башту.
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17.05.2022 01:01 Відповісти
Щоб поласувати екіпажем
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17.05.2022 01:05 Відповісти
Полетіли лапті на всі боки...

І так, на головній сторінці назва статті відобразилася скорочено: Українська артилерія прямими влучаннями знищує БТРи окупантів на березі...
Аж підвис на пару секунд - це у якому вужасі були кацапи, що залізли БТРами на дерево!
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17.05.2022 05:53 Відповісти
класика: "Куме, а навіщо ви пиляєте цю березу? Щоб коли прийде кацап, то не міг сказати родная природа."
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17.05.2022 08:36 Відповісти
Ага ))) Варіант - "та кацап осьо проходив, подивився та й каже: тіпічно русскій пєйзаж!.."
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18.05.2022 06:14 Відповісти
 
 