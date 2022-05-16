Українська артилерія прямими влучаннями знищує БТРи окупантів на березі Сіверського Дінця поблизу Серебрянки. ВIДЕО

Українська артилерія прямими влучаннями знищила БТРи угруповання окупантів, що намагалися переправитися через Сіверський Донець поблизу Серебрянки.

Відеозапис успішної атаки українських артилеристів опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

"Успіше коригуванні і прямі влучення. Це унікальні кадри битви за Сіверський Донець. Російські БТРи знищуються прямими влученнями або виводяться з ладу ударами поряд... Коригувальники відпрацювали просто на "відмінно" при знищенні цієї техніки", - зазначає Бутусов в коментарі до відео.

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