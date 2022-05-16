Украинская артиллерия прямыми попаданиями уничтожает БТРы оккупантов на берегу Северского Донца вблизи Серебрянки.. ВИДЕО

Украинская артиллерия прямыми попаданиями уничтожила БТРы группировки оккупантов, пытавшихся переправиться через Северский Донец близ Серебрянки.

Видеозапись успешной атаки украинских артиллеристов опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

"Успешные корректировки и прямые попадания. Это уникальные кадры битвы за Северский Донец. Российские БТРы уничтожаются прямыми попаданиями или выводятся из строя ударами рядом... Корректировщики отработали просто на "отлично" при уничтожении этой техники", - отмечает Бутусов в комментарии к видео.

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