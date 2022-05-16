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Украинская артиллерия прямыми попаданиями уничтожает БТРы оккупантов на берегу Северского Донца вблизи Серебрянки.. ВИДЕО

Украинская артиллерия прямыми попаданиями уничтожила БТРы группировки оккупантов, пытавшихся переправиться через Северский Донец близ Серебрянки.

Видеозапись успешной атаки украинских артиллеристов опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

"Успешные корректировки и прямые попадания. Это уникальные кадры битвы за Северский Донец. Российские БТРы уничтожаются прямыми попаданиями или выводятся из строя ударами рядом... Корректировщики отработали просто на "отлично" при уничтожении этой техники", - отмечает Бутусов в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты умышленно затопили в Северском Донце возле Белогоровки шесть своих танков, чтобы бронетехника не попала в ВСУ, - Бутусов. ВИДЕО

армия РФ (19885) уничтожение (7383) Бутусов Юрий (4390) Северский Донец (41)


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Топ комментарии
+12
Очень ХО-РО-ШО ...
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16.05.2022 15:53 Ответить
+11
Отличное видео но дебильная музыка, за это режиссеру надо надрать задницу!
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16.05.2022 16:29 Ответить
+10
Гарна робота-респект...
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16.05.2022 15:54 Ответить
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Очень ХО-РО-ШО ...
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16.05.2022 15:53 Ответить
Шашличок і курки півні гриль
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16.05.2022 16:02 Ответить
Гарна робота-респект...
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16.05.2022 15:54 Ответить
Вік би дивився. Слава ЗСУ!
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16.05.2022 15:58 Ответить
Чувак права купив, їздити не купив..
Паркування - "незадовільно".
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16.05.2022 16:00 Ответить
Це було вже?
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16.05.2022 16:02 Ответить
Наші котики
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16.05.2022 16:21 Ответить
Отличное видео но дебильная музыка, за это режиссеру надо надрать задницу!
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16.05.2022 16:29 Ответить
Дебільнішого саундтрека годі підібрати.
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16.05.2022 17:49 Ответить
Лютые новости: успех артиллерии, ставка упыря, эхо рыжего леса и изюмский коллапс оккупанта
https://www.youtube.com/watch?v=K9afZCqziFg
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16.05.2022 16:36 Ответить
а че он там заныкался?
искал что то?))
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16.05.2022 19:13 Ответить
Памперси загубив.
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16.05.2022 22:29 Ответить
еще видио! хотел проскочить убогий))) а хертам !!!

https://t.me/dneproperatyv/30398
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16.05.2022 20:28 Ответить
Це не БТРи а Нона-СВК... То там виходить щонайменше вогневий взвод поклали, якщо не всю батарею...
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16.05.2022 21:19 Ответить
А мені подобається музикальни супровід - дуже оригінально
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16.05.2022 22:25 Ответить
Тепер там кацапським танкам, що необережно впали у воду раки будуть відкусувати башту.
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17.05.2022 01:01 Ответить
Щоб поласувати екіпажем
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17.05.2022 01:05 Ответить
Полетіли лапті на всі боки...

І так, на головній сторінці назва статті відобразилася скорочено: Українська артилерія прямими влучаннями знищує БТРи окупантів на березі...
Аж підвис на пару секунд - це у якому вужасі були кацапи, що залізли БТРами на дерево!
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17.05.2022 05:53 Ответить
класика: "Куме, а навіщо ви пиляєте цю березу? Щоб коли прийде кацап, то не міг сказати родная природа."
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17.05.2022 08:36 Ответить
Ага ))) Варіант - "та кацап осьо проходив, подивився та й каже: тіпічно русскій пєйзаж!.."
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18.05.2022 06:14 Ответить
 
 