Окупанти умисне затопили в Сіверському Донці біля Білогорівки шість своїх танків, щоб бронетехніка не потрапила в ЗСУ, - Бутусов. ВIДЕО

Російські окупанти під натиском українських військ відступили із захопленого в районі Білогорівки плацдарму на Сіверському Донці та втратили чимало техніки і особового складу.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис з місця бою з російськими окупантами. З словами Бутусова, окупанти були змушені умисне затопити шість танків, що бронемашини не потрапили до рук українських воїнів.

"В районі Білогорівки було наведено дві переправи. В одному місці три розбиті понтони. Це російські танки, які заїхали у воду розвернувши башти назад. Скоріше за все, шість російських танків були затоплені, щоб унеможливити їх захоплення українськими воїнами після тго, як були розбиті понтони нашою артилерією і ворог був вибитий з плацдарму. В районі плацдарму зараз нарахували 73 одиниці пошкодженої та знищеної бойової техніки окупантів. Це далеко не все. Я там був особисто і бачив техніку, що на ці кадри не потрапила. Можу сказати, що йдеться щонайменше про понад 100 одиниць знищених одиниць техніки у боях 5-13 травня... Можна тільки уявити величезні втрати в людях. Російське командування змогло створити плацдарм, але потужними атаками наших військ ворога було вибито з нашого берега Сіверського Донця", - коментує відеозапис Бутусов.

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