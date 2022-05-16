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Окупанти умисне затопили в Сіверському Донці біля Білогорівки шість своїх танків, щоб бронетехніка не потрапила в ЗСУ, - Бутусов. ВIДЕО

Російські окупанти під натиском українських військ відступили із захопленого в районі Білогорівки плацдарму на Сіверському Донці та втратили чимало техніки і особового складу.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис з місця бою з російськими окупантами. З словами Бутусова, окупанти були змушені умисне затопити шість танків, що бронемашини не потрапили до рук українських воїнів.

"В районі Білогорівки було наведено дві переправи. В одному місці три розбиті понтони. Це російські танки, які заїхали у воду розвернувши башти назад. Скоріше за все, шість російських танків були затоплені, щоб унеможливити їх захоплення українськими воїнами після тго, як були розбиті понтони нашою артилерією і ворог був вибитий з плацдарму. В районі плацдарму зараз нарахували 73 одиниці пошкодженої та знищеної бойової техніки окупантів. Це далеко не все. Я там був особисто і бачив техніку, що на ці кадри не потрапила. Можу сказати, що йдеться щонайменше про понад 100 одиниць знищених одиниць техніки у боях 5-13 травня... Можна тільки уявити величезні втрати в людях. Російське командування змогло створити плацдарм, але потужними атаками наших військ ворога було вибито з нашого берега Сіверського Донця", - коментує відеозапис Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти готуються знову переправлятися через Сіверський Донець поблизу Білогорівки, ідіоти, - Гайдай

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) Бутусов Юрій (3622) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+67
Порівняльна арифметика для зе-фанатів: Понад 7 тисяч кілометрів доріг було відремонтовано за 2021р. по програмі "велике будівництво-крадівництво". Понад 22 тисячі кілометрів доріг було зруйновано лише за два місяці 2022 року рашистами по програмі "велика окупація".
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16.05.2022 13:43 Відповісти
+48
та дебілам шо флот,що танки - аби все втопити..
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16.05.2022 13:36 Відповісти
+38
Я сумніваюся що вони побили оптику і електроніку Якщо ні - то все цілком можна відновить! Дизель теж доволі стійкий до гідроудару Харків недалеко і ХТЗ надіюсь - працездатний Ходова - ціла корпус і башта з гарматою - теж Відрихтують!
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16.05.2022 13:44 Відповісти
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Это они еще не пробовали Днепр форсировать
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17.05.2022 13:25 Відповісти
Ну так, я надеюсь, мы эти танки вытащим, чтобы они нам пользу приносили и фашистов лупили….
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17.05.2022 18:27 Відповісти
Порівняльна арифметика - то таке "пальцем в небо"! Так от, щодо асфальту - 25 лютого 2022 року, з'явилося повідомлення, як Київські "хлопчики" відпрацювали у кацапів БТР шматком асфальту...
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21.06.2022 02:04 Відповісти
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