Рашисти готуються знову переправлятися через Сіверський Донець поблизу Білогорівки, ідіоти, - Гайдай

Російські окупанти не полишають спроб переправитись через Сіверський Донець на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди - родичі не можуть, мобільний зв‘язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та Віра в ЗСУ!" - розповів він.

Також, за словами Гайдая, сьогодні евакуювали 25 осіб із Сєверодонецька та Врубівки.

"Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки Обласний центр росіянам потрібен "для галочки", дорога - аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто взяти оточити її", - пояснив очільник ОВА.

Гайдай заявив, що окупанти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці.

"Ідіоти. Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці", - додав він.

"Медичне обладнання в окупованому Рубіжному краде головний лікар-зрадник едуард кравченко разом з кадирівцями", - підсумував очільник ОВА.

