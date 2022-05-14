Рашисти готуються знову переправлятися через Сіверський Донець поблизу Білогорівки, ідіоти, - Гайдай
Російські окупанти не полишають спроб переправитись через Сіверський Донець на Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди - родичі не можуть, мобільний зв‘язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та Віра в ЗСУ!" - розповів він.
Також, за словами Гайдая, сьогодні евакуювали 25 осіб із Сєверодонецька та Врубівки.
"Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки Обласний центр росіянам потрібен "для галочки", дорога - аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто взяти оточити її", - пояснив очільник ОВА.
Гайдай заявив, що окупанти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці.
"Ідіоти. Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці", - додав він.
"Медичне обладнання в окупованому Рубіжному краде головний лікар-зрадник едуард кравченко разом з кадирівцями", - підсумував очільник ОВА.
До речі, повідомлення про 2.5 тисяч одиниць "важкої техніки" викликає питання. За повідомленнями ЗСУ, за весь час війни було знищено біля 1200 танків, 3000 бойових броньованих машин і 750 артилерійських систем + РСЗО, тобто всього важкої наземної техніки біля 5 тис. одиниць. Якщо ця техніка буде задіяна для цієї переправи, то доведеться протистояти половині такої кількості, яка була знищена за 80 днів війни.
хвороба
Військові технології змінилися, люди не змінюються
80 років минуло після війни, а суть залишилася колишньою - у бункері сидить параноїк, який вимагає від генералів виконати завдання за будь-яку ціну, генерали чудово розуміють, що завдання виконати неможливо, але сцуться від страху, і тому погоджуються, а вже на передовій валять солдатське м'ясо в атаку, не зважаючи на втрати
Жопа слєва - срака справа,
Впєрєді большой пісєц.
Вот і сказкє ру конєц...
Потрібно говорити, що це неабиякий успіх, щоб продовжувалися подібні переправи, щоб знову з'являлися новини про Чорнобаївку, та крейсер москва.
а є інфа , що більшість із них наркомани , тому їх накачують наркотиками і вони це сприймають за веселу прогулянку 😠
Зимой (если это не выдумка Арестовича) Ромы у кацапов угнали танк.
Сейчас будут воровать трофеи у ВСУ.
Для вас это одно и тоже?
@pevchikh
·
https://twitter.com/pevchikh/status/1525067703920349186 13 мая
В ответ
https://twitter.com/michaelnacke @michaelnacke
У Путина мама одной любовницы (Кабаевой) и мама другой любовницы (Кривоногих) получили от Газпрома квартиры в одном доме на Пречистенке.
Вот где сценарий для ситкома.
Наше завдання їх нищити а не дивуватися їх ідіотизму.
И только орк будет пугать санитаров в каждое полнолуние до конца своих дней бессвязными и одному ему понятными выкриками : "Чернобаевка, Змеиный, Северский Донец!"