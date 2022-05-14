УКР
Рашисти готуються знову переправлятися через Сіверський Донець поблизу Білогорівки, ідіоти, - Гайдай

білогорівка

Російські окупанти не полишають спроб переправитись через Сіверський Донець на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Луганщина не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди - родичі не можуть, мобільний зв‘язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та Віра в ЗСУ!" - розповів він.

Також, за словами Гайдая, сьогодні евакуювали 25 осіб із Сєверодонецька та Врубівки.

"Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки Обласний центр росіянам потрібен "для галочки", дорога - аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто взяти оточити її", - пояснив очільник ОВА.

Гайдай заявив, що окупанти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці.

"Ідіоти. Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться "свіжачок". 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в наш бік з раніше окупованих територій. Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці", - додав він.

"Медичне обладнання в окупованому Рубіжному краде головний лікар-зрадник едуард кравченко разом з кадирівцями", - підсумував очільник ОВА.

Також дивіться: Окупант під Білогорівкою на танку вплав рятується від влучних пострілів ЗСУ. ВIДЕО

Сіверський Донець (36) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
14.05.2022 21:30 Відповісти
і наші готуються
14.05.2022 21:30 Відповісти
14.05.2022 21:30 Відповісти
і наші готуються
14.05.2022 21:30 Відповісти
Не треба базікати, треба готуватися. Сміятися після остаточної перемоги будемо
14.05.2022 21:38 Відповісти
можна поцікавитись, а де ти зараз захищаєш Україну?
14.05.2022 21:48 Відповісти
Цікався!
14.05.2022 23:38 Відповісти
Ти даун чи зебільчик? Хоча це два в одному.
15.05.2022 20:06 Відповісти
Гумор - це теж наша укрїнська самобутня зброя.
14.05.2022 23:05 Відповісти
АЯкщо бсолютно згоден. Не можна недооцінювати ворога.

До речі, повідомлення про 2.5 тисяч одиниць "важкої техніки" викликає питання. За повідомленнями ЗСУ, за весь час війни було знищено біля 1200 танків, 3000 бойових броньованих машин і 750 артилерійських систем + РСЗО, тобто всього важкої наземної техніки біля 5 тис. одиниць. Якщо ця техніка буде задіяна для цієї переправи, то доведеться протистояти половині такої кількості, яка була знищена за 80 днів війни.
14.05.2022 23:26 Відповісти
Гайдай не первый раз замечен в распространении какой то куеты.2500 свежачка идет к + там сейчас находящяяся какая то техника кацапов и получается куйня. сколько 3000-5000 в общей сложности?блдь
14.05.2022 23:46 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 21:30 Відповісти
Ну і, відповідно, "ВІДЧЕРНОБАЇТИ"!
14.05.2022 22:01 Відповісти
**********
14.05.2022 23:35 Відповісти
Так це добре, нехай лізуть ,ми їх там пустимо в утіль
14.05.2022 21:30 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2022 21:30 Відповісти
Анекдот про молодого ковбоя та одинокг стояче в прерії дерево...
14.05.2022 21:44 Відповісти
Це дійсно так, мо росії подає свою розбиту переправу та техніку за україньську
14.05.2022 22:00 Відповісти
Це вони і Х**лу таке кажуть.
14.05.2022 22:36 Відповісти
Похоже на правду,кстати.Разгром на Змеином,утопленные катера,атаку авиации,вертолет-все это показали по ростиви,типа это украинцев замочили.
14.05.2022 22:03 Відповісти
Ну наші там дійсно загинули при спробі висадитись на острові... вертушку нашу збили, полковник Ігор Бедзай саме там загинув.
14.05.2022 22:11 Відповісти
Ніякого десанту українські військові не робили на Змеїному, не повторюйте рос.пропаганду!!! Були авіаційні і вертольотні нальоти, знищували ворожу техніку, катери та росіян на острові, серед наших ВПС є втрати, но безглуздого десанту не було
14.05.2022 23:31 Відповісти
Може там такий знак поставити, мовляв, "Ми попереджали"!

14.05.2022 22:07 Відповісти
Якщо це так, то суне ціла орда з важкою технікою 2,5 тисячі одиниць. Ми додтково можемо направити на зустріч тисячу асфальтоукладчиків і важкої техніки для перевозки бітуму і щебня, так пане Прензиденте?
14.05.2022 21:32 Відповісти
Не лущее на 6 жистяных дрыдноутах выдвинуцца под прикрытиём крашенава сейнира и "Сагайдачнава" бис движка.
14.05.2022 21:43 Відповісти
Іди на..уй.
14.05.2022 21:44 Відповісти
а шо такое, ответить нечего? Обиделся? Вот это и отличает нынешний сопливый политикум от мужиков - вместо того, чтобы отвечать за свои действия, вы обижаетесь, как бабы. И ищете оправдания..
16.05.2022 16:32 Відповісти
Ми це хто? ******* ти врот. ****** ти козломорда
14.05.2022 22:14 Відповісти
Це не орда.100 одиниць арта знищує за один удар.Хай лізуть вони втратять все що в них залишилось.
14.05.2022 23:43 Відповісти
А вы надеялись, враг испугается потерь и убежит?
14.05.2022 21:33 Відповісти
Ні , Аркадію , ми добре знаємо , що ідіотизм орків - то є невиліковна
хвороба
14.05.2022 21:41 Відповісти
думали,у них за 80 лет мозг появился - ан,нет,мясо решает всё..
14.05.2022 21:42 Відповісти
Не смотря на неудачи и потери они будут лезть вперёд как в Мариуполе пока не возьмут Лисичанск и Краматорск. Наша задача убить их как можно больше, чтобы сил на остальное не осталось.
14.05.2022 21:47 Відповісти
Буде Білобаївка,флаг в руки мокшебурятські потвори!!!)))
14.05.2022 21:34 Відповісти
Не треба дивуватися тупості російської армії.
Військові технології змінилися, люди не змінюються
80 років минуло після війни, а суть залишилася колишньою - у бункері сидить параноїк, який вимагає від генералів виконати завдання за будь-яку ціну, генерали чудово розуміють, що завдання виконати неможливо, але сцуться від страху, і тому погоджуються, а вже на передовій валять солдатське м'ясо в атаку, не зважаючи на втрати
14.05.2022 21:34 Відповісти
Пєрєправа-пєрєправа:
Жопа слєва - срака справа,
Впєрєді большой пісєц.
Вот і сказкє ру конєц...
14.05.2022 22:47 Відповісти
Вони не ідіоти, а молодці! Наші воїни зберігають своє життя, а вони дохнуть!
14.05.2022 21:35 Відповісти
Не треба критикувати кацапів в такий ситуації!

Потрібно говорити, що це неабиякий успіх, щоб продовжувалися подібні переправи, щоб знову з'являлися новини про Чорнобаївку, та крейсер москва.
14.05.2022 21:35 Відповісти
Та нарисуйте мардве на их гареликах тризубы, шоп памирать не так срашна была.
14.05.2022 21:46 Відповісти
Ідіотізм,це не надовго,це назавжди !!!)))
14.05.2022 21:36 Відповісти
что бы полезть на уже пристрелянные позиции надо быть кацапом на всю голову.
14.05.2022 21:36 Відповісти
думаю на этот раз они учтут ошибки и переправа начнется с Большой канонады -в тех 2500 техники наверное немалое количество Ураганов и Смерчей имеется .
14.05.2022 22:07 Відповісти
Орки лізуть не просто так за путлєра , за расєю ,
а є інфа , що більшість із них наркомани , тому їх накачують наркотиками і вони це сприймають за веселу прогулянку 😠
показати весь коментар
14.05.2022 21:37 Відповісти
наколотиє апельсіни
14.05.2022 21:49 Відповісти
2,5 тысячи это конечно загнул, там на всю линию фронта сомневаюсь есть такие числа, а чтобы на один участок вряд ли
14.05.2022 21:39 Відповісти
Я не знаю сколько техники там, но колона ехала реально часов 12 на Северодонецк рубежное.Только через новоайдар там зеля классную дорогу сделал прямо от границы с ЛНР. А ближе через новоастрахань на 15км. Сегодня с десяток грузовиков выехало обратно на Россию через новопсков. Знаю потому что тут живу в оккупации с 3 марта
14.05.2022 22:10 Відповісти
А наші роми підтягують трактори.
14.05.2022 21:39 Відповісти
Тут такое дело:
Зимой (если это не выдумка Арестовича) Ромы у кацапов угнали танк.
Сейчас будут воровать трофеи у ВСУ.
Для вас это одно и тоже?
15.05.2022 08:17 Відповісти
Якщо автор не допустив описки і 250 одиниць помилково не стали 2.5 тис , то є ймоаірність що ЗСУ для наведення переправи при контрнаступові понтони не ************ , на річці буде ****** з кацапської техніки ; залишиться поверх лише вирівнюючий шар із щебеню просипати
14.05.2022 21:40 Відповісти
Так ани уже Т34 усе падняли с хранения и все "буханки" с Кавказа согнали.
14.05.2022 21:48 Відповісти
Не допустив. Вся техніка за Харьковской обл переїхала на Сєверодонецьк
14.05.2022 22:12 Відповісти
Рашистів багато. Їх ніхто не рахує.
14.05.2022 21:40 Відповісти
не, ну нахера их отговаривать? ну нахера?
14.05.2022 21:41 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/cXf5a3dYTxo
14.05.2022 21:42 Відповісти
Туди потрібний Голівуд. Можна продати їм цей майданчик за добрі гроші.
14.05.2022 21:42 Відповісти
Погано вчаться на помилках, може рішення приймають голови шо давно погнили
14.05.2022 21:42 Відповісти
"Медичне обладнання в окупованому Рубіжному краде головний лікар-зрадник едуард кравченко разом з кадирівцями", - підсумував очільник ОВА. Джерело:
14.05.2022 21:43 Відповісти
Хлопці не треба сміятись з рабсійських військових, треба сміятись з звичайних москалів. а цим воякам треба дякувати шо вони і їх керівництво їбонуте, вони - це Залог нашої Перемоги!
14.05.2022 21:45 Відповісти
Чому ідіоти?Все правильно,все йде за планом,так,як треба!))
14.05.2022 21:46 Відповісти
2500 техники совсем не смешно, чтобы писать такие посты до боя
14.05.2022 21:46 Відповісти
Учитывая , что сами же сообщали - 73 уничтожены это одна бтг , то заходит 30 бтг, это просто дохренища, какие тут могут быть хаханьки . При этом сами же с арестовича угорают
14.05.2022 22:48 Відповісти
М-лі під Харковом, відступивши, підірвали мости через Сіверський Донець. Це нечесно. Ми їм і Чонгар залишили, і мости через Дніпро, а вони, падлюки, підривають.
14.05.2022 21:47 Відповісти
откуда инфа?
14.05.2022 22:05 Відповісти
откуда инфа ? приснилось?
14.05.2022 22:09 Відповісти
все 3 переправы были разбиты,под белогоровкой дважды-вроде бы.Но где то точно они переправились временно -было сообщение
14.05.2022 22:11 Відповісти
Читайте уважно, під Білогорівкою біля 20 одиниць техніки та батальону орків встигли перейти Донець, переправу було знищено, Білогорівку зачистили від рашиків, 231 попали у полон
14.05.2022 23:38 Відповісти
я думаю ,що рашисти все таки переправляться...ну а там наша арта зробить свою справу
14.05.2022 21:51 Відповісти
И заминировать можно все вокруг
14.05.2022 22:26 Відповісти
14.05.2022 21:54 Відповісти
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"...
14.05.2022 22:02 Відповісти
Чета ржу

14.05.2022 22:09 Відповісти
Дыбилы поРашские войны!!!типа!!!совет всем без тсключения!завалите путинаХуйла мишку и коня!!!а там по цепочке@!!!только так можно спасти поРашу!!!вашу!!!!без туалет ГАЗЕТ!!!
14.05.2022 22:11 Відповісти
Це неймовірно! на сайті РИА Новости сказано, що це росіянці розгромили українські війська під час переправи через Сіверський Донець.
14.05.2022 22:13 Відповісти
а шо їм залишається писати/казати?
15.05.2022 00:34 Відповісти
там нет другого пути а план операции утвердило само *****...
14.05.2022 22:16 Відповісти
Гайдай,не умничай на эту тему - пусть переправляются в том же месте еще раз пять или шесть Место уже пристрелянное нашей артой
14.05.2022 22:21 Відповісти
2500 одиниць техніки - це танкова армія? Ні?
14.05.2022 22:22 Відповісти
Почти две в полном штате ,вместе с буксируемым орудиями и градами, ураганами
14.05.2022 22:58 Відповісти
Maria Pevchikh

@pevchikh

·
https://twitter.com/pevchikh/status/1525067703920349186 13 мая

В ответ

https://twitter.com/michaelnacke @michaelnacke

У Путина мама одной любовницы (Кабаевой) и мама другой любовницы (Кривоногих) получили от Газпрома квартиры в одном доме на Пречистенке.
Вот где сценарий для ситкома.
14.05.2022 22:29 Відповісти
Річка називається Сіверський Чорнобаївець
14.05.2022 22:31 Відповісти
Та не відмовляйте їх. Місце для наших артилеристів пристіляне. Хай йдуть.
14.05.2022 23:02 Відповісти
Вони то може і ідіоти але керівництву насрати скільки вони положать.Тому оці закиди про ідіотів треба поберегти так як повзуча окупація через тисячі їх трупів йде.А для їх керівництва це виконання завдання.Ми шкодуємо своїх людей і це правильно ,вони ні.І тому треба це розуміти.
Наше завдання їх нищити а не дивуватися їх ідіотизму.
14.05.2022 23:38 Відповісти
Синдром "Чернобаевского Дежавю". Происходит ошибка кодирования этих дегенератов - ведь их министр культуры утверждал, что у этого этноса "..имеется одна лишняя хромосома".
14.05.2022 23:44 Відповісти
Правда - не правда, а кацапы срутся прибытия самоходок 155 мм. М777 можно теоретически накрыть Ураганом или Смерчем (только они их достанут по дальности, если получили целеуказание). А самоходке пох, осколки по броне постучали, стрельбе это не мешает
14.05.2022 23:46 Відповісти
@БАНУТЫМ НЕТ ПОКОЯ !!!
15.05.2022 00:22 Відповісти
пане Гайдай, таким оркокомандувачам нам тре пам'ятники ставити, а Ви їх ідіотами обзиваєте...
15.05.2022 00:31 Відповісти
може він за них переживає? 2500 броньованих?
15.05.2022 02:15 Відповісти
15.05.2022 01:29 Відповісти
Чим більше ідіотських поступок тим більше буде перебито біологічного сміття !!!
15.05.2022 06:16 Відповісти
Каждый мужчина стремится успеть в жизни построить дом, посадить дерево и вырастить сына.
И только орк будет пугать санитаров в каждое полнолуние до конца своих дней бессвязными и одному ему понятными выкриками : "Чернобаевка, Змеиный, Северский Донец!"
15.05.2022 08:51 Відповісти
 
 