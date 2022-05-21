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Російські окупанти нарощують сили на Харківщині, - Генштаб ЗСУ
Очікується посилення угруповання військ ворога на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 21 травня щодо російського вторгнення.
"Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 cimbitep
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+12 Olena Lynch
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Верим в ВСУ.
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Сообщается, что российские войска восстановили некоторые позиции, утраченные в результате контрнаступления ВСУ, к северу от Харькова. Эксперты при этом предполагают, что россияне закончили свое отступление из-под Харькова".