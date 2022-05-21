Оккупанты развесили в Мелитополе баннеры к 220-летию создания Таврической губернии

Россияне пытаются оправдать создание на юге Украины новых квазиреспублик.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины", - говорится в сообщении.

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