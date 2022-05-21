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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты развесили в Мелитополе баннеры к 220-летию создания Таврической губернии

мелітополь

Россияне пытаются оправдать создание на юге Украины новых квазиреспублик.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе оккупационные власти пытаются популяризировать новое идеологическое направление. В городе начали появляться баннеры к 220-летию создания Таврической губернии. Вероятно, таким образом россияне попытаются оправдать создание новых квазиреспублик на территории южных регионов Украины", - говорится в сообщении.

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Мелитополь (613) оккупация (10119)


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Топ комментарии
+14
малчать.. это пан атаман Грициан Таврический !!!

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21.05.2022 11:00
+11
Сподіваюсь це не на довго. Але, все одно, боляче... І в голові ********* думки, про мільярди закатані в асфальт. Вірю тільки ЗСУ!
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21.05.2022 11:00
+7
Путлер возрождает российскую империю.А "борьба с нацизмом","защита дамбасят" это предлог.Обеление путлера в его захватнической войне.
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21.05.2022 11:04
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малчать.. это пан атаман Грициан Таврический !!!

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21.05.2022 11:00 Ответить
Супер! Попандополо Таврический. Вот этот весь бред и есть российское величие.
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21.05.2022 11:21 Ответить
"Коні стоят п'яниє, хлопци запряжониє"!(с)
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21.05.2022 11:29 Ответить
Совєцкі наративи, що мали на меті знелюднити, принизити і висміяти український рух опору большєвікам у 1920-х роках. Направду, совок з голів витруїти не можливо!
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21.05.2022 11:53 Ответить
Сподіваюсь це не на довго. Але, все одно, боляче... І в голові ********* думки, про мільярди закатані в асфальт. Вірю тільки ЗСУ!
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21.05.2022 11:00 Ответить
В Москве надо плакат Киевская Русь за 200 лет Мошкании и Входила в состав Киевской Руси...мы вас породили и мы вас убьём
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21.05.2022 11:17 Ответить
Не було жодної Київської Русі! Була лише одна Русь-Україна! Київську Русь вигадали московитські історики ХІХ століття, аби марґіналізувати українців, перетворивши нас на малоросів.
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21.05.2022 11:58 Ответить
дуже боляче...
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21.05.2022 17:54 Ответить
Путлер возрождает российскую империю.А "борьба с нацизмом","защита дамбасят" это предлог.Обеление путлера в его захватнической войне.
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21.05.2022 11:04 Ответить
российская империя тут как раз и есть предлог. Реальные мотивы путлера, это создание "Русского мира", который есть ничто иное, как калька с гитлеровской идеологии "Жизненное пространство на Востоке".

Россия - неонацистское государство.
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21.05.2022 16:00 Ответить
для чого ці терки -- треба визволяти
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21.05.2022 11:06 Ответить
Сальдо пан Грициан Тавричский ...Говорит бюджет приняли уже в рублях так что бомбить Херсон низзя ,это весомый аргумент ..
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21.05.2022 11:17 Ответить
Имперасты
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21.05.2022 11:18 Ответить
А они не хотят добавить в этом банере что при этом существовали рабство, паны, господы и нищий народ?
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21.05.2022 11:20 Ответить
больные ублюдки =)
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21.05.2022 11:21 Ответить
- Я дам тебе сто миллионов!

-Ха! Катерина старая!

-Да ты что, действительные! Вот подпись и печать: министр финансов и адъютант Попандопуло из Одессы. На тебе сто миллионов. Слушай, а возьми все, я себе еще нарисую!(с)
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21.05.2022 11:34 Ответить
И ад востал...
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21.05.2022 11:35 Ответить
 
 